Что надо знать бизнесу о пожарной безопасности и чего ждать от пожарного инспектора

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Методы работы пожарного инспектора дезориентируют руководителей хозяйствующих субъектов: «Что конкретно надо делать по предупреждению пожаров и надо ли делать что-либо вообще?».

Почему пожарный инспектор непонятный и непредсказуемый?

Дезориентируя руководителей хозяйствующих субъектов «что конкретно надо делать...», инспектор им непонятен. Кроме этого, он использует непонятную и запутанную систему требований ПБ. Запутанную до такой степени, что в ней не могут разобраться даже пожарные специалисты. Вот их мнение:

«...совершенно нелогичной представляется ситуация, когда мощнейшие проектные институты с огромным штатом высококвалифицированных специалистов самого разного профиля способны грамотно проектировать любые уникальные объекты, но не способны обосновать принятые противопожарные мероприятия...»; «На каком языке это написано? Отдельные перлы нужно прочитать по 6 раз, чтобы, читая седьмой раз, понять, что все равно ничего не поймешь!» «Постоянно слышу одну и ту же фразу: «Сейчас специалист по пожарной безопасности нам это переведет»; «Государственный пожарный надзор для меня уже давно не инструмент для достижения каких-либо целей, а скорее обезьяна с гранатой — иногда рванет там, где надо, а в основном рвет во вред нашему горемычному государству».

Непонятна логика инспектора, при которой ПБ «по закону» может быть обеспечена, но это не защитит от пожара, ПБ «по закону» может быть обеспечена, но это не защитит от штрафа. Получается замкнутый круг: не обеспечил ПБ — пожар, штраф, обеспечил ПБ — пожар, штраф.

Инспектор непонятен еще и потому, что налагает на собственника штраф, чтобы тот сохранял от пожара имущество, ему же и принадлежащее, как будто он сам этого не хочет. Непонятно, почему пожарный инспектор применяет двойное наказание: за одно и то же нарушение требований ПБ наказывает и руководителя, и юридическое лицо?

Инспектор непредсказуем. Зная сотни и тысячи требований ПБ, он сам не понимает, как их осуществить на практике. И требует от руководителя нести личную ответственность за работы, которые непосредственно не относятся к компетенции руководителя, а являются обязанностями других работников организации. Руководитель лично должен:

обеспечить наличие табличек с номером телефона;

обеспечить наличие на дверях помещений табличек — обозначения категорий помещений;

обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности;

обеспечить наличие исправных электрических фонарей;

обеспечить своевременную очистку от горючих отходов, мусора и тары;

осуществлять проверку и ремонт печей и котельных, очистки дымоходов от сажи;

обеспечить исправность клапанов мусоропроводов;

организовать проведение работ по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в противопожарных стенах;

извещать пожарную охрану об уменьшении давления в водопроводной сети и многое другое, более ста.

Разве за это должен лично отвечать руководитель? Ясно, что нет. Но руководитель читает предписание пожарного инспектора и не может понять: «Что от меня хотят? Если я должен лично отвечать за „систему“, которая обеспечивает соблюдение всех требований ПБ, то это правильно. А если я должен лично отвечать за исправность клапана мусоропровода, то правительство, по-прежнему, не только кошмарит бизнес, но и перешло к мордованию руководителей».

Непредсказуем еще потому, что при каждой новой проверке предлагает все новые и новые мероприятия, цели которых непонятны. И список таких непонятностей и непредсказуемостей можно продолжать.

Действительно ли, что пожарный инспектор приходит для того, чтобы не было пожара?

Чтобы не было пожара, необходимо, чтобы инспектор понимал полную картину положения дел. На самом деле выявленные инспектором нарушения — это далеко не полная картина противопожарного состояния, это менее 20 % нарушений от фактически имеющихся. Мало того что не полная картина, да еще к этому не проверяется техническая эффективность тех мер, которые предлагаются для устранения этих менее 20 % несоответствий. Очевидно, что деятельности пожарного инспектора недостаточно для того, чтобы не было пожара.

Вот поэтому в предписании пожарный инспектор пишет одно, а страна горит от другого. Если так, то и штраф бессмысленный, потому что накладывается «за одно, а горит от другого». Поэтому-то мы и говорим: «Пожарный инспектор думает, что он приходит «чтобы не было пожара». А на самом деле он приходит, чтобы написать оторванное от жизни предписание и для галочки оштрафовать. Вот мнения пожарных инспекторов и предпринимателей:

• «Вообще никак наличие органов пожарного надзора на количестве пожаров не отражается»; • «Сейчас ИП и юрлица выполняют требования предписаний не для того, чтобы от пожаров спастись, а для того, чтобы от пожарных инспекторов спастись.

Действительно ли, что пожарный инспектор в отличие, например, от налогового инспектора, ничего не отбирает?

Проблема в том, что пожарный инспектор требует применять экономически не обоснованные противопожарные системы и средства „где надо и где не надо“. Стоимость этих систем и средств не по карману российскому бизнесу и бюджету. Размер затрат на ПБ уже достигает 10 % стоимости гражданских зданий и 15 % стоимости промышленных и высотных зданий. Плюс немалые управленческие и эксплуатационные расходы. В целом затраты на ПБ страны достигли сотен миллиардов долларов, являются одними из самых высоких среди развитых стран. Власть все наращивает и наращивает непомерные и неэффективные затраты на ПБ. Вот мнения специалистов:

• „Пожнадзор“: в мозгах прописано это — только противопожарные мероприятия, требующие значительных материальных, денежных и физических затрат»;

• «А у меня в районе наш доблестный пожарный надзор нагнул муниципальный детский центр в общей сложности более чем на 600 тысяч рублей. И все это при наличии исправной пожарной автоматики»;

• «В большинстве случаев эти меры просто памятник неадекватности потраченных финансовых средств»;

• «Главная задача — кого-нибудь нагнуть на выполнение противопожарных работ и услуг в аффилированной компании или выполнить „политический“ заказ».

От неподъемной стоимости невозможно выполнить дорогостоящие предписания, что влечет бессмысленные и огромные штрафы: на граждан до 5000 рублей; на должностных лиц до 30000 рублей; на ИП до 50000 рублей; на юридических лиц — до 500 000 рублей. При пожаре до 1 миллиона рублей; приостановление на срок до 90 суток деятельности юридических лиц и ИП.

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Появилась новая форма наказания инспектором: «Не нравится — идите в суд».

Вне зависимости от результата рассмотрения дела судом соответствующие необоснованные расходы на участие — это уже наказание. Потому что, чтобы чего-то добиться, надо «ходить по судам». А это огромные управленческие затраты.

Все эти бессмысленные расходы и бессмысленные штрафы — это выбрасывание денег на ветер. «На ветер» еще хуже, чем налоговый инспектор отбирает деньги в бюджет.

Что означает «один на один с проблемами пожарной безопасности, пожарами и пожарным инспектором?»

«Один на один» означает, что инспектор не разъясняет, не консультирует, не предлагает приемлемое, не дает достаточный срок, он превращен в буквоеда. «Один на один» означает, что суд не поможет. Судья руководствуется той же непонятной и запутанной системой требований ПБ, что и инспектор.

«Один на один» во взаимоотношениях со страховыми компаниями означает, что они не помощники предпринимателю. Страховые компании осуществляют страхование с любыми нарушениями требований ПБ. После пожара: «В возмещении убытков вам отказываем. Вы нарушили требования ПБ», которые страховщики до пожара видели «своими глазами».

«Один на один» в контексте расследования пожаров означает, что никакой адвокат не поможет. Картину пожара фиксируют правоохранительные органы. Они часто в качестве причины пожара выдвигают мало доказанные условия возникновения огня, потому что в большинстве случаев причину их возникновения точно установить невозможно, а у следствия задача — найти и причину пожара и виновника. Но дело рассматривается исходя из того, как предварительное расследование зафиксирует картину пожара.

В рамках составленных документов работает адвокат. А поскольку в стране отсутствует экспертный бизнес, который тут же, по следам пожара, фиксирует альтернативное (от следователя) мнение по «картине» пожара и дает свою оценку причины пожара, то адвокату не к кому обратиться за альтернативным мнением.

Будущее пожарного надзора

Как складывается судьба государственного надзора контроля за соблюдением требований ПБ? Государственный надзор на стадии проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений (зона ответственности Ростехнадзора) усиливается. Т.е. количество проверок и количество принятых мер, в том числе штрафов, увеличивается.

Государственный контроль на стадии эксплуатации зданий и сооружений, контроль за организациями (зона ответственности органов Госпожнадзора МЧС РФ).

Здесь МЧС РФ внесло предложение не осуществлять контроль за небольшими организациями, если они продекларируют свою безопасность. По остальным объектам надзор МЧС РФ по-прежнему останется жестким.