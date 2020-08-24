Что надо знать бизнесу о пожарной безопасности и чего ждать от пожарного инспектора
Кого касается пожарная безопасность?
Законодательством установлен круг лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности (далее-ПБ). Это руководители организаций и должностные лица, лица, назначенные ответственными за обеспечение ПБ, собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители федеральных органов исполнительной власти и руководители органов местного самоуправления.
Таких ответственных должностных лиц (не считая граждан и рядовых работников) в экономике и социальной сфере около 4 миллионов человек. Не со всеми из перечисленных лиц контактируют пожарные инспектора. Но ПБ, в той или иной форме, касается всех 4 миллионов. Возникает вопрос: понимают ли все они, как соблюдать требования ПБ? Что конкретно надо делать?
Ответственные должностные лица не понимают, что система ПБ представляет собой совокупность сложных противопожарных мероприятий: инженерно-технических, архитектурно-конструктивных, объемно-планировочных систем и средств, а также организационных методов управления противопожарным поведением людей.
ПБ является «круглосуточной» и «круглогодичной» системой. Даже на небольшом предприятии или в организации она состоит как минимум из 1200–1700 параметров. Соответственно мест и участков, где должны соблюдаться и где могут быть нарушены требования ПБ, — несколько тысяч.
Должностные лица не понимают, что для соблюдения требований ПБ им необходимо:
знать тысячи требований ПБ;
распределить среди подчиненных работников обязанности по соблюдению тысяч требований ПБ;
организовать контроль за соблюдением требований ПБ в нескольких тысячах мест и участков предприятия, организации.
И многие другие работы: планирование, финансирование, материальное обеспечение, обучение, оперативное управление.
Почему бизнес этого не понимает?
Первая причина. Государство не обеспечило ответственных должностных лиц стандартами и инструкциями: как эффективно и правильно выстроить противопожарную работу? Они путаются в море условий, запретов, ограничений. И не знают, с чего начинать, что является главным, что является критерием их деятельности.
Вторая причина. Если в соответствии с действующим законодательством ответственные должностные лица обязаны выявлять нарушения требований ПБ, то пожарный инспектор должен контролировать именно «выявление ими нарушений». Вместо этого пожарный инспектор сам выявляет нарушения. Этим самым он запутал должностных лиц, что от них требуется: самим выявлять нарушения или ждать, что это сделает инспектор при очередной проверке? Ответственные за ПБ лица «ждут» пожарного инспектора. И ничего не предпринимают для соблюдения требований ПБ.