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Что надо знать бизнесу о пожарной безопасности и чего ждать от пожарного инспектора

Кого касается пожарная безопасность?

Законодательством установлен круг лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности (далее-ПБ). Это руководители организаций и должностные лица, лица, назначенные ответственными за обеспечение ПБ, собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители федеральных органов исполнительной власти и руководители органов местного самоуправления.

Таких ответственных должностных лиц (не считая граждан и рядовых работников) в экономике и социальной сфере около 4 миллионов человек. Не со всеми из перечисленных лиц контактируют пожарные инспектора. Но ПБ, в той или иной форме, касается всех 4 миллионов. Возникает вопрос: понимают ли все они, как соблюдать требования ПБ? Что конкретно надо делать?

Как показывает практика, смысла такой задачи они не понимают.

Чего бизнес не понимает?

Ответственные должностные лица не понимают, что система ПБ представляет собой совокупность сложных противопожарных мероприятий: инженерно-технических, архитектурно-конструктивных, объемно-планировочных систем и средств, а также организационных методов управления противопожарным поведением людей.

ПБ является «круглосуточной» и «круглогодичной» системой. Даже на небольшом предприятии или в организации она состоит как минимум из 1200–1700 параметров. Соответственно мест и участков, где должны соблюдаться и где могут быть нарушены требования ПБ, — несколько тысяч.

Должностные лица не понимают, что для соблюдения требований ПБ им необходимо:

  • знать тысячи требований ПБ;
  • распределить среди подчиненных работников обязанности по соблюдению тысяч требований ПБ;
  • организовать контроль за соблюдением требований ПБ в нескольких тысячах мест и участков предприятия, организации.

И многие другие работы: планирование, финансирование, материальное обеспечение, обучение, оперативное управление.

Почему бизнес этого не понимает?

Первая причина. Государство не обеспечило ответственных должностных лиц стандартами и инструкциями: как эффективно и правильно выстроить противопожарную работу? Они путаются в море условий, запретов, ограничений. И не знают, с чего начинать, что является главным, что является критерием их деятельности.

Вторая причина. Если в соответствии с действующим законодательством ответственные должностные лица обязаны выявлять нарушения требований ПБ, то пожарный инспектор должен контролировать именно «выявление ими нарушений». Вместо этого пожарный инспектор сам выявляет нарушения. Этим самым он запутал должностных лиц, что от них требуется: самим выявлять нарушения или ждать, что это сделает инспектор при очередной проверке? Ответственные за ПБ лица «ждут» пожарного инспектора. И ничего не предпринимают для соблюдения требований ПБ.

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Методы работы пожарного инспектора дезориентируют руководителей хозяйствующих субъектов: «Что конкретно надо делать по предупреждению пожаров и надо ли делать что-либо вообще?».

Почему пожарный инспектор непонятный и непредсказуемый?

Дезориентируя руководителей хозяйствующих субъектов «что конкретно надо делать...», инспектор им непонятен. Кроме этого, он использует непонятную и запутанную систему требований ПБ. Запутанную до такой степени, что в ней не могут разобраться даже пожарные специалисты. Вот их мнение:

«...совершенно нелогичной представляется ситуация, когда мощнейшие проектные институты с огромным штатом высококвалифицированных специалистов самого разного профиля способны грамотно проектировать любые уникальные объекты, но не способны обосновать принятые противопожарные мероприятия...»;

«На каком языке это написано? Отдельные перлы нужно прочитать по 6 раз, чтобы, читая седьмой раз, понять, что все равно ничего не поймешь!»

«Постоянно слышу одну и ту же фразу: «Сейчас специалист по пожарной безопасности нам это переведет»;

«Государственный пожарный надзор для меня уже давно не инструмент для достижения каких-либо целей, а скорее обезьяна с гранатой — иногда рванет там, где надо, а в основном рвет во вред нашему горемычному государству».

Непонятна логика инспектора, при которой ПБ «по закону» может быть обеспечена, но это не защитит от пожара, ПБ «по закону» может быть обеспечена, но это не защитит от штрафа. Получается замкнутый круг: не обеспечил ПБ — пожар, штраф, обеспечил ПБ — пожар, штраф.

Инспектор непонятен еще и потому, что налагает на собственника штраф, чтобы тот сохранял от пожара имущество, ему же и принадлежащее, как будто он сам этого не хочет. Непонятно, почему пожарный инспектор применяет двойное наказание: за одно и то же нарушение требований ПБ наказывает и руководителя, и юридическое лицо?

Инспектор непредсказуем. Зная сотни и тысячи требований ПБ, он сам не понимает, как их осуществить на практике. И требует от руководителя нести личную ответственность за работы, которые непосредственно не относятся к компетенции руководителя, а являются обязанностями других работников организации. Руководитель лично должен:

  • обеспечить наличие табличек с номером телефона;
  • обеспечить наличие на дверях помещений табличек — обозначения категорий помещений;
  • обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности;
  • обеспечить наличие исправных электрических фонарей;
  • обеспечить своевременную очистку от горючих отходов, мусора и тары;
  • осуществлять проверку и ремонт печей и котельных, очистки дымоходов от сажи;
  • обеспечить исправность клапанов мусоропроводов;
  • организовать проведение работ по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в противопожарных стенах;
  • извещать пожарную охрану об уменьшении давления в водопроводной сети и многое другое, более ста.

Разве за это должен лично отвечать руководитель? Ясно, что нет. Но руководитель читает предписание пожарного инспектора и не может понять: «Что от меня хотят? Если я должен лично отвечать за „систему“, которая обеспечивает соблюдение всех требований ПБ, то это правильно. А если я должен лично отвечать за исправность клапана мусоропровода, то правительство, по-прежнему, не только кошмарит бизнес, но и перешло к мордованию руководителей».

Непредсказуем еще потому, что при каждой новой проверке предлагает все новые и новые мероприятия, цели которых непонятны. И список таких непонятностей и непредсказуемостей можно продолжать.

Действительно ли, что пожарный инспектор приходит для того, чтобы не было пожара?

Чтобы не было пожара, необходимо, чтобы инспектор понимал полную картину положения дел. На самом деле выявленные инспектором нарушения — это далеко не полная картина противопожарного состояния, это менее 20 % нарушений от фактически имеющихся. Мало того что не полная картина, да еще к этому не проверяется техническая эффективность тех мер, которые предлагаются для устранения этих менее 20 % несоответствий. Очевидно, что деятельности пожарного инспектора недостаточно для того, чтобы не было пожара.

Вот поэтому в предписании пожарный инспектор пишет одно, а страна горит от другого. Если так, то и штраф бессмысленный, потому что накладывается «за одно, а горит от другого». Поэтому-то мы и говорим: «Пожарный инспектор думает, что он приходит «чтобы не было пожара». А на самом деле он приходит, чтобы написать оторванное от жизни предписание и для галочки оштрафовать. Вот мнения пожарных инспекторов и предпринимателей:

• «Вообще никак наличие органов пожарного надзора на количестве пожаров не отражается»;

• «Сейчас ИП и юрлица выполняют требования предписаний не для того, чтобы от пожаров спастись, а для того, чтобы от пожарных инспекторов спастись.

Действительно ли, что пожарный инспектор в отличие, например, от налогового инспектора, ничего не отбирает?

Проблема в том, что пожарный инспектор требует применять экономически не обоснованные противопожарные системы и средства „где надо и где не надо“. Стоимость этих систем и средств не по карману российскому бизнесу и бюджету. Размер затрат на ПБ уже достигает 10 % стоимости гражданских зданий и 15 % стоимости промышленных и высотных зданий. Плюс немалые управленческие и эксплуатационные расходы. В целом затраты на ПБ страны достигли сотен миллиардов долларов, являются одними из самых высоких среди развитых стран. Власть все наращивает и наращивает непомерные и неэффективные затраты на ПБ. Вот мнения специалистов:

• „Пожнадзор“: в мозгах прописано это — только противопожарные мероприятия, требующие значительных материальных, денежных и физических затрат»;

• «А у меня в районе наш доблестный пожарный надзор нагнул муниципальный детский центр в общей сложности более чем на 600 тысяч рублей. И все это при наличии исправной пожарной автоматики»;

• «В большинстве случаев эти меры просто памятник неадекватности потраченных финансовых средств»;

• «Главная задача — кого-нибудь нагнуть на выполнение противопожарных работ и услуг в аффилированной компании или выполнить „политический“ заказ».

От неподъемной стоимости невозможно выполнить дорогостоящие предписания, что влечет бессмысленные и огромные штрафы: на граждан до 5000 рублей; на должностных лиц до 30000 рублей; на ИП до 50000 рублей; на юридических лиц — до 500 000 рублей. При пожаре до 1 миллиона рублей; приостановление на срок до 90 суток деятельности юридических лиц и ИП.

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Появилась новая форма наказания инспектором: «Не нравится — идите в суд».

Вне зависимости от результата рассмотрения дела судом соответствующие необоснованные расходы на участие — это уже наказание. Потому что, чтобы чего-то добиться, надо «ходить по судам». А это огромные управленческие затраты.

Все эти бессмысленные расходы и бессмысленные штрафы — это выбрасывание денег на ветер. «На ветер» еще хуже, чем налоговый инспектор отбирает деньги в бюджет.

Что означает «один на один с проблемами пожарной безопасности, пожарами и пожарным инспектором?»

«Один на один» означает, что инспектор не разъясняет, не консультирует, не предлагает приемлемое, не дает достаточный срок, он превращен в буквоеда. «Один на один» означает, что суд не поможет. Судья руководствуется той же непонятной и запутанной системой требований ПБ, что и инспектор.

«Один на один» во взаимоотношениях со страховыми компаниями означает, что они не помощники предпринимателю. Страховые компании осуществляют страхование с любыми нарушениями требований ПБ. После пожара: «В возмещении убытков вам отказываем. Вы нарушили требования ПБ», которые страховщики до пожара видели «своими глазами».

«Один на один» в контексте расследования пожаров означает, что никакой адвокат не поможет. Картину пожара фиксируют правоохранительные органы. Они часто в качестве причины пожара выдвигают мало доказанные условия возникновения огня, потому что в большинстве случаев причину их возникновения точно установить невозможно, а у следствия задача — найти и причину пожара и виновника. Но дело рассматривается исходя из того, как предварительное расследование зафиксирует картину пожара.

В рамках составленных документов работает адвокат. А поскольку в стране отсутствует экспертный бизнес, который тут же, по следам пожара, фиксирует альтернативное (от следователя) мнение по «картине» пожара и дает свою оценку причины пожара, то адвокату не к кому обратиться за альтернативным мнением.

Будущее пожарного надзора

Как складывается судьба государственного надзора контроля за соблюдением требований ПБ? Государственный надзор на стадии проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений (зона ответственности Ростехнадзора) усиливается. Т.е. количество проверок и количество принятых мер, в том числе штрафов, увеличивается.

Государственный контроль на стадии эксплуатации зданий и сооружений, контроль за организациями (зона ответственности органов Госпожнадзора МЧС РФ).

Здесь МЧС РФ внесло предложение не осуществлять контроль за небольшими организациями, если они продекларируют свою безопасность. По остальным объектам надзор МЧС РФ по-прежнему останется жестким.

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Что предпринимателю делать для соблюдения требований ПБ?

Пожарных норм и правил так много, что их знать предпринимателю практически невозможно...«. Тогда что надо делать? Опыт показывает, что эту работу надо поручать специалистам ПБ. Сегодня на рынке много предложений по экспертным услугам в области ПБ. Первую группу экспертных услуг составляют предложения по оценке соответствия предприятий и организаций требованиям ПБ (аудиту ПБ).

Эти предложения о том, что экспертная организация показывает хозяйствующему субъекту, какие имеются у него несоответствия. Но проблема в том, что такая оценка способна показать только часть из имеющихся несоответствий и только на определенный момент времени. Через какой-то период времени она «устареет». И главное — она не является механизмом, который меняет состояние, не устраняет недостатков. Такой услуги недостаточно для соблюдения всех установленных требований ПБ.

Вторая группа экспертных услуг — это осуществление «пожарно-профилактической работы» (далее — ППР).

Когда специалист ПБ, за руководителя, выполняет его функции: формирует проекты противопожарных инструкций и приказов, осуществляет контроль за соблюдением требований ПБ, обосновывает выделение финансовых средств и т. п. За исключением «непередаваемых начальственных» функций: утверждение руководителем инструкций и приказов, принятие решений по результатам контроля за соблюдением требований ПБ, выделение руководителем финансовых средств и т. п.

Разумеется, ППР выполняет и задачи предыдущей услуги — оценки соответствия предприятий и организаций требованиям ПБ (аудита ПБ).

Имеется два варианта получения ППР

Первый — когда хозяйствующий субъект берет в качестве работника соответствующего специалиста. В одних случаях ППР выполняет специально освобожденный работник. Но тут есть проблемы. Специалист уволился — ищи нового. В других случаях такие работы выполняют специалисты, совмещая несколько функций.

Например, инженер по охране труда выполняет и работы по пожарной профилактике. Или руководитель службы безопасности осуществляет противопожарные контрольные меры.

При совместительстве, как правило, — хороший специалист в вопросах охраны труда или в вопросах охранной безопасности, но недостаточно квалифицированный в противопожарных вопросах. У многих организаций объем ППР составляет менее ежедневной восьмичасовой занятости. Но специалисты предлагают себя на полный рабочий день — то есть опасность переплаты незаработанного.

Второй вариант получения ППР.

Когда с экспертной организацией заключается договор на аутсорсинг (аренду) специалиста ПБ. Более выгодно взять в аренду специалиста, чем содержать соответствующего работника в штате. Потому что:

  • предоставленный экспертной организацией работник — это квалифицированный специалист, обучение и переподготовка которого лежит на плечах экспертной организации;
  • при отпуске, болезни, учебе, увольнении направляется другой работник;
  • услуги предоставляются организациям, у которых объем профилактических работ меньше чем восьмичасовой рабочий день, в объеме фактических потребностей;
  • экспертная организация может выполнять пожарно-профилактическое обслуживание в пределах суток;
  • экспертная организация имеет больший опыт взаимодействия с государственными органами (делает это чаще, практически каждый день), чем хозяйствующий субъект (от проверки к проверке).

Другими словами, экспертная организация берет на себя выполнение всех обязанностей руководителя. Она выступает скорой пожарной помощью, консультантом, круглосуточным помощником, защитником от бюрократии чиновников, исключая ситуацию «один на один с инспектором».

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Что конкретно надо сделать для получения услуги ППР?

В связи с отсутствием общероссийских стандартов по технологии проведения ППР, хозяйствующий субъект издает приказ, который выделит (отделит, обособит) от других функций управления организацией функцию «Пожарно-профилактическая работа». Выделение ППР в самостоятельную функцию позволяет увидеть ее предмет. Это дает возможность передавать выполнение профилактических работ по приказу своему работнику или по договору арендованному специалисту (экспертной организации).

Вот что надо включить в приказ:

Пожарно-профилактическая работа — это управленческие работы, направленные на организацию соблюдения структурными подразделениями, службами и должностными лицами требований пожарной безопасности.

Лица, выполняющие пожарно-профилактическую работу, — должностные лица, структурные подразделения или экспертные организации должны знать:

  • пожарную опасность объектов организации: зданий, сооружений, помещений, оборудования, технологических процессов, территории, наружных установок, хранения материалов, транспортных средств, перевозки и др. (далее — объекты пожарно-профилактического обслуживания);
  • требования пожарной безопасности к объектам пожарно-профилактического обслуживания.

Обязаны:

  • готовить и представлять руководителю организации на утверждение организационно-распорядительные и пожарно-технические документы по обеспечению пожарной безопасности;
  • проводить контроль за соответствием объектов пожарно-профилактического обслуживания всем установленным требованиям пожарной безопасности. В том числе согласовывать условия производства временных пожароопасных работ в каждом случае их проведения;
  • разрабатывать обоснованные по стоимости противопожарные мероприятия, формирующие технически рациональную систему пожарной безопасности, которая обеспечит соответствие объектов пожарно-профилактического обслуживания всем установленным требованиям пожарной безопасности;
  • планировать меры обеспечения пожарной безопасности и организовывать выполнение этих планов.

Это минимально необходимый объем работ, который приглашенные специалисты ПБ разовьют и расширят (планирование, финансирование, материальное обеспечение, обучение, оперативное управление и др.).

Рекомендуем заключать договор и на то, что экспертная организация «тут же», по следам пожара, осуществит техническое исследование и установление причин его возникновения. Осталось пригласить специалиста в качестве своего работника или экспертную организацию. Обсудить эти функции в качестве обязанностей, договориться о цене и заключить договор.

По мнению специалистов в западных экономиках, например в США, после пожара 44 % предприятий не могут возобновить свою деятельность и исчезают с рынка, 28 % предприятий восстанавливаются лишь в течение трех лет, и только 23 % продолжают функционировать непосредственно после пожара.

Желаем вам не гореть!

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