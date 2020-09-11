«Аптечный склад» – вывеска, которая может ввести потребителя в заблуждение

Претензии к аптекам касательно недобросовестности действий (введения потребителей в заблуждение относительно условий, на которых реализуется товар) нечасты, но возможны[1]. О чем идет речь и как судьи решают данные вопросы, рассмотрим на примере одного дела.

Решения УФАС по Курской области от 02.04.2019 по делу № 03‑05/01‑2019 (далее — Решение от 02.04.2019), по которому общество признано нарушившим ст. 14.2 Закона о защите конкуренции , и предписания о прекращении недобросовестной конкуренции. Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к антимонопольной службе о признании недействительными и отмене(далее —), по которому общество признано нарушившим [2] , и предписания о прекращении недобросовестной конкуренции.

А начиналось дело с информации, представленной в антимонопольный орган, о том, что общество, размещая на своих аптечных пунктах словосочетания «Аптечный склад», вводит потребителей в заблуждение относительно условий, на которых товар реализуется.

Управление, проведя анализ поступивших материалов и рынка, согласилось: такое наименование и вправду отвлекает потребителя от добросовестных субъектов предпринимательской деятельности и создает у потребителя определенное впечатление о продавце фармацевтической продукции, которое не соответствует действительности. Преимущество общества обеспечивается непосредственным информационным воздействием на потребителя.

Введение в заблуждение путем использования наименования «Аптечный склад» создает предпосылки к изменению спроса в пользу общества и предоставляет указанному хозяйствующему субъекту необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности.

Обществу выдали предупреждение о прекращении подобных действий, но так как в установленный срок оно не было исполнено, антимонопольный орган и принял оспариваемое решение.

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Позиция суда

Арбитражный суд Курской области (Решение от 17.07.2019 по делу № А35-3714/2019), в дальнейшем поддержанное апелляцией (Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2019 № 19АП-5962/2019), отказал в признании недействительным Решения от 02.04.2019 по следующим основаниям.

О законодательных нормах

Недобросовестная конкуренция (согласно п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции) — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии со ст. 14.2 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении:

качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;

количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;

места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя;

условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

Согласно ч. 2 ст. 39 Закона о защите конкуренции основаниями для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства являются:

поступление из госорганов и органов местного самоуправления материалов (заявлений от юридических или физических лиц, сообщений СМИ), указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;

обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства;

результат проверки, при проведении которой выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, НКО, федеральными органами исполнительной власти, органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами.

Статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности[3] содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой (что следует из § 2 статьи) понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (п. 1 § 3).

О понятиях

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.07.2010 № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций» установлены следующие виды аптечных организаций: аптека, аптечный пункт, аптечный киоск. Такого вида аптечной организации, как аптечный склад, данным приказом не предусмотрено.

Государственным стандартом о терминах и определениях[4] розничная торговля лекарственными средствами на складе также не пре­дусмотрена.

Согласно толковому словарю Ожегова аптека — учреждение, в котором продаются (или изготавливаются и продаются) лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены. Тогда как склад — специальное помещение для хранения чего‑нибудь (толковый словарь Ожегова); запас чего‑нибудь, большое количество каких‑нибудь предметов, сосредоточенных, сложенных в одном месте; специально приспособленное помещение, место, здание, куда складываются и где хранятся запасы товара, материалов (толковый словарь Ушакова).

Словосочетание «аптечный склад» обозначает помещение для хранения запасов медикаментов и медицинского имущества и для снабжения таковыми аптек, магазинов санитарии и гигиены и всех медико-санитарных учреждений (Большая медицинская энциклопедия 1970 года).