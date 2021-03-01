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«Утренний бухгалтер». Власти будут автоматически получать реквизиты счетов для выплаты вам социальных пособий

На связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за пятницу на прошлой неделе.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Весна! Пусть пока только по календарю, но вы ведь тоже чувствуете ее приближение, верно? Новости начнем с социального: власти будут автоматически получать реквизиты счетов, чтобы платить вам пособия. Для этого вам нужно будет дать согласие на это через Госуслуги.

И кстати, из хорошего — расширили перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Там несколько пунктов.

Интересный опрос. Каждый второй опрошенный предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно, следует из исследования сервиса «Кнопка». А у вас в компании с этим как?

Опять они за старое: в Госдуме подняли тему налога на домашних животных. К счастью, парламентарии категорически против.

Хорошей и легкой вам недели, друзья!

Постскриптум. И прямо сегодня не пропустите вебинар «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса». Можно и коллегам посоветовать, и вместе зарегистрироваться.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/1705@ от 12.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсации дистанционным работникам не облагаются НДФЛ и взносами. Но надо составить расчеты

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7952 от 08.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На доходы по процентам от вклада тоже распространяется право на вычеты по НДФЛ

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