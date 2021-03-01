«Утренний бухгалтер». Власти будут автоматически получать реквизиты счетов для выплаты вам социальных пособий

На связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за пятницу на прошлой неделе.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Весна! Пусть пока только по календарю, но вы ведь тоже чувствуете ее приближение, верно? Новости начнем с социального: власти будут автоматически получать реквизиты счетов, чтобы платить вам пособия. Для этого вам нужно будет дать согласие на это через Госуслуги.
И кстати, из хорошего — расширили перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Там несколько пунктов.
Интересный опрос. Каждый второй опрошенный предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно, следует из исследования сервиса «Кнопка». А у вас в компании с этим как?
Опять они за старое: в Госдуме подняли тему налога на домашних животных. К счастью, парламентарии категорически против.
Хорошей и легкой вам недели, друзья!
Постскриптум. И прямо сегодня не пропустите вебинар «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса». Можно и коллегам посоветовать, и вместе зарегистрироваться.
Новости
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- Возврат безработицы до уровня 4,5% произойдет в 2022 году
- В плане деятельности ФНС есть создание нового единого реестра — задолженности по платежам в бюджет
- Эксперты: из-за маркировки молочные продукты не подорожают
- 5 лет общего режима и 8 млн штрафа за откат в 660 тысяч. Под угрозой — любой бизнес
- Расширен перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке
- «Угадай мелодию» от налоговиков во время выездной проверки: сами найдите расхождения за 2016 год и сдайте уточненки
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- 1 марта истекает срок представления налоговыми агентами отчетности по НДФЛ за 2020 год
- Платежным агентам предложили разрешить принимать наличку у организаций и ИП
- В России рано говорить о едином антиковидном паспорте, считает Песков
- Зарплата или отпускные, если отпуск закончился 21 февраля? И приглашаем на бесплатный вебинар
- Оператор системы маркировки составил план перехода на ЭДО для тех, кто работает с маркированными товарами
- Эксперты прогнозируют, что рост цен на жилье прекратится в этом году
- В Госдуме категорически против налога на животных
- Принудительная ликвидация чистой и работающей компании как недействующей. Ошибка, или территория так избавляется?
- Каждый второй опрошенный предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно
События
Трудовое законодательство 2021. Важные новости для кадровых работников: изменения законодательства и актуальные вопросы: всё самое главное
Дата проведения: 5 марта, пятница
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Дата проведения: 4 марта, четверг
Как внедрить «1С:Комплексную автоматизацию» с попередельным учетом в производстве за 1,5 месяца
Дата проведения: 4 марта, четверг
НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера
Дата проведения: 4 марта, четверг
Въезд иностранных граждан на территорию РФ
Дата проведения: 3 марта, среда
Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов
Дата проведения: 3 марта, среда
Налоговые проверки 2021: что важно знать
Дата проведения: 2 марта, вторник
Трансфертное ценообразование: рекомендации по подготовке документации
Дата проведения: 2 марта, вторник
Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Мифы и реальность
Дата проведения: 2 марта, вторник
Статьи
Нужно ли отражать в 4-ФСС дивиденды?
Нужно ли отражать в 4-ФСС дивиденды? Получить правильный ответ на этот вопрос можно, проанализировав относящиеся к нему нормы законодательства. Это мы и сделаем в нашей статье.
Как исправить ошибку в отчете СЗВ-ТД
Всех нанимателей обязали с 2020 года передавать сведения о трудовой деятельности своих сотрудников в информационные ресурсы ПФР (ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ). Данные подаются по форме СЗВ-ТД, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.
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Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте
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«Ночной бухгалтер». Налоговики взялись за ИП: ищут старые грехи
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/1705@ от 12.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсации дистанционным работникам не облагаются НДФЛ и взносами. Но надо составить расчеты
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7952 от 08.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На доходы по процентам от вклада тоже распространяется право на вычеты по НДФЛ
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