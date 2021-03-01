«Утренний бухгалтер». Власти будут автоматически получать реквизиты счетов для выплаты вам социальных пособий

На связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за пятницу на прошлой неделе.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Весна! Пусть пока только по календарю, но вы ведь тоже чувствуете ее приближение, верно? Новости начнем с социального: власти будут автоматически получать реквизиты счетов, чтобы платить вам пособия. Для этого вам нужно будет дать согласие на это через Госуслуги.

И кстати, из хорошего — расширили перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Там несколько пунктов.

Интересный опрос. Каждый второй опрошенный предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно, следует из исследования сервиса «Кнопка». А у вас в компании с этим как?

Опять они за старое: в Госдуме подняли тему налога на домашних животных. К счастью, парламентарии категорически против.

Хорошей и легкой вам недели, друзья!

Постскриптум. И прямо сегодня не пропустите вебинар «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса». Можно и коллегам посоветовать, и вместе зарегистрироваться.

Новости

События

Трудовое законодательство 2021. Важные новости для кадровых работников: изменения законодательства и актуальные вопросы: всё самое главное

Дата проведения: 5 марта, пятница

Вебинар «Расширение производственных интерфейсов 1С:ERP для планирования и диспетчирования производства»

Дата проведения: 4 марта, четверг

Как внедрить «1С:Комплексную автоматизацию» с попередельным учетом в производстве за 1,5 месяца

Дата проведения: 4 марта, четверг

НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера

Дата проведения: 4 марта, четверг

Въезд иностранных граждан на территорию РФ

Дата проведения: 3 марта, среда

Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов

Дата проведения: 3 марта, среда

Налоговые проверки 2021: что важно знать

Дата проведения: 2 марта, вторник

Трансфертное ценообразование: рекомендации по подготовке документации

Дата проведения: 2 марта, вторник

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Мифы и реальность

Дата проведения: 2 марта, вторник

Статьи

Нужно ли отражать в 4-ФСС дивиденды?

Нужно ли отражать в 4-ФСС дивиденды? Получить правильный ответ на этот вопрос можно, проанализировав относящиеся к нему нормы законодательства. Это мы и сделаем в нашей статье.

Как исправить ошибку в отчете СЗВ-ТД

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Налоговая арестовала все счета предпринимателя: как вернуть деньги?

Как действовать налогоплательщику, если деньги у него взыскали не только налоговики, но и судебные приставы? Разбираемся с экспертом.

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Федеральные стандарты 2021 года: важные детали для бюджетного учета

Рассмотрим федеральные стандарты «Совместная деятельность», «Выплаты персоналу» и «Информация о связанных сторонах», которые вступили в силу 1 января 2021 г.

Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте

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«Ночной бухгалтер». Налоговики взялись за ИП: ищут старые грехи

Леденящие кровь истории рассказывают про проблемы с налогами у обычных ИП-шников. Про одного из них инспекция вообще вспомнила 12 лет спустя. Объясняем, что происходит.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/1705@ от 12.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсации дистанционным работникам не облагаются НДФЛ и взносами. Но надо составить расчеты

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7952 от 08.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На доходы по процентам от вклада тоже распространяется право на вычеты по НДФЛ

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