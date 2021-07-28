«Утренний бухгалтер». Компании будут сдавать 6-НДФЛ по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Из-за изменений в главе 23 НК поменяется форма 6-НДФЛ. Появится несколько новых строк и полей, основное мы собрали тут.
Что делать, если ККТ сначала похитили, а потом полиция ее вернула? По закону, никаких действий с ней больше производить нельзя, но в этой ситуации налоговики разрешают исключить кассу из реестра похищенных или утерянных ККТ.
Власти хотят контролировать, на что тратятся детские пособия. Через специальный «социальный электронный счет», который будут открывать родители.
Очередной этап: 1 августа стартует эксперимент по маркировке антисептиков.
Никогда такого не было и вот опять: люди жалуются, что центры занятости тянут с оформлением справок.
Вы еще не подписчик «Клерк.Премиум»? Скорее подключайтесь, пока скидка 20%. Зачем? А так сможете задавать ведущим экспертам вопросы про налоги, учет, схемы и 1С — и вам ответят.
Рассказываем об обесценивании работы бухгалтера и о том, что с этим делать — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Как правильно работать с ИП и самозанятыми, чтобы не привлечь внимание налоговой?
Разберем реальную судебную практику по взаимоотношениям с ИП / самозанятыми и инструменты ФНС по их контролю в онлайн-режиме 29 июля.
Стартуем в 9:30 — главное, не забудьте зарегистрироваться.
Новости
- Компании могут работать с любым количеством операторов по ЭДО
- Центры занятости тянут со справками
- Запутались с зарплатой и новыми правилами по НДФЛ? Мы поможем. Вебинар уже через пару часов
- Если сотрудник трудится за границей, его российский работодатель — не налоговый агент по НДФЛ
- ФСС больше не платит пособие за учет в ранние сроки беременности, даже если постановка на учет была до 1 июля
- Мошенники выманивают деньги через розыгрыши в мессенджерах
- У вас отчеты? Бесплатно отвечаем на любой налоговый или бухгалтерский вопрос за сутки
- Ну что, друзья. Давайте встретимся в Москве. И можно по осени на юбилей «Клерка»
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- Налоговики устраивают облавы на арендодателей
- Работодатель может отстранить дистанционщика за отказ от вакцинации против ковида
- Верховный суд решит, должен ли контрагент-однодневка оплачивать налоговые доначисления пострадавшему из-за него заказчику
- С 1 августа начинается эксперимент по маркировке антисептиков. Пока на добровольной основе
- Власти хотят знать, куда родители тратят пособия на детей. Введут список запрещенных покупок из детских денег
- Получить электронную подпись от ФНС легко. А вот установить ее не так-то и просто
- Профсоюзы одобрили МРОТ на 2022 год в размере 13 617 рублей
- Полиция вернула похищенную ККТ. Как исключить ее из реестра похищенных и утерянных
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- Столичные упрощенцы заплатили в 1,5 раза больше налога, чем в 2020 году. Власти решили, что бизнес восстанавливается
- Сокращаемый работник получил выходное пособие, а после согласился на перевод. Перевести — можно, а вернуть деньги — нет
- Поменяют форму 6-НДФЛ
- Почта будет оцифровывать бумажные письма и присылать их адресату в электронном виде
События
Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст.54.1
Дата проведения: 3 августа, вторник
Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ
Дата проведения: 3 августа, вторник
Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021
Дата проведения: 2 августа, понедельник
Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 2 августа, понедельник
3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!
Дата проведения: 30 июля, пятница
Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?
Дата проведения: 29 июля, четверг
Практические аспекты при расчете налогооблагаемой суммы по брокерским счетам
Дата проведения: 29 июля, четверг
Как уменьшить риски оптимизации налогов через ИП и самозанятых
Дата проведения: 29 июля, четверг
Новинка! Регистрация заявок на подбор высококвалифицированных специалистов, подтвердивших свою квалификацию
Дата проведения: 29 июля, четверг
ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Дата проведения: 29 июля, четверг
Статьи
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Они-то что выяснить так хотят?
Будет ли однодневка возмещать то, что вам доначислили из-за неё на проверке? Ежу понятно, что нет, вот налоговики и кошмарят добросовестные компании вместо пустышек. А суды их поддерживают.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 455 от 12.06.2008
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51290 от 29.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Получателям новых пособий на детей платить НДФЛ не надо
Правительство РФ: Постановление № 1896 от 23.11.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10361@ от 22.07.2021
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4607@ от 06.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Полиция вернула похищенную ККТ. Как исключить ее из реестра похищенных и утерянных
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