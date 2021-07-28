«Утренний бухгалтер». Компании будут сдавать 6-НДФЛ по новой форме

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Из-за изменений в главе 23 НК поменяется форма 6-НДФЛ. Появится несколько новых строк и полей, основное мы собрали тут.

Что делать, если ККТ сначала похитили, а потом полиция ее вернула? По закону, никаких действий с ней больше производить нельзя, но в этой ситуации налоговики разрешают исключить кассу из реестра похищенных или утерянных ККТ.

Власти хотят контролировать, на что тратятся детские пособия. Через специальный «социальный электронный счет», который будут открывать родители.

Очередной этап: 1 августа стартует эксперимент по маркировке антисептиков.

Никогда такого не было и вот опять: люди жалуются, что центры занятости тянут с оформлением справок.

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Рассказываем об обесценивании работы бухгалтера и о том, что с этим делать — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст.54.1

Дата проведения: 3 августа, вторник

Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ

Дата проведения: 3 августа, вторник

Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021

Дата проведения: 2 августа, понедельник

Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 2 августа, понедельник

3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!

Дата проведения: 30 июля, пятница

Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?

Дата проведения: 29 июля, четверг

Практические аспекты при расчете налогооблагаемой суммы по брокерским счетам

Дата проведения: 29 июля, четверг

Как уменьшить риски оптимизации налогов через ИП и самозанятых

Дата проведения: 29 июля, четверг

Новинка! Регистрация заявок на подбор высококвалифицированных специалистов, подтвердивших свою квалификацию

Дата проведения: 29 июля, четверг

ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Статьи

Они-то что выяснить так хотят?

Будет ли однодневка возмещать то, что вам доначислили из-за неё на проверке? Ежу понятно, что нет, вот налоговики и кошмарят добросовестные компании вместо пустышек. А суды их поддерживают.

Страхование как способ защиты от рисков в период пандемии COVID-19, с одной стороны, востребовано, а с другой стороны, при попытках получить страховое возмещение страхователи сталкиваются с трудностями. На примере одного судебного спора рассмотрим, какие противоречия возникают между сторонами договора страхования.

Выплата зарплаты иностранным работникам наличными — выдача мигранту денежных средств из кассы организации в качестве оплаты за труд. Допускается российским законодательством не для всех категорий ИГ.

Получая такую карточку, некоторые люди задумываются: а чем она отличается от более распространенных карт с выгравированным именем? И есть ли там анонимность и какие-либо ограничения?

Счета-фактуры надо хранить не менее пяти лет. Однако, с какого момента считать этот срок, Налоговый кодекс не говорит. Ошибка в исчислении срока может грозить отказом в НДС-вычете. Поэтому важно правильно посчитать, сколько счета-фактуры должны находиться в организации. Есть нюансы, которые при этом надо учитывать.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 455 от 12.06.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51290 от 29.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Получателям новых пособий на детей платить НДФЛ не надо

Правительство РФ: Постановление № 1896 от 23.11.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10361@ от 22.07.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4607@ от 06.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Полиция вернула похищенную ККТ. Как исключить ее из реестра похищенных и утерянных

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