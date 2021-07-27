«Утренний бухгалтер». Зарплатами работников в компаниях теперь интересуются не только налоговики, но и Росстат

Бухгалтеры в шоке: Росстат интересуется размером зарплат ниже МРОТ, требует объяснений. А у вас такое было? Как отвечали?
В Минфине рассказали, когда надо платить налог на имущество. Если недвижимость признается объектом капитального строительства, то надо. В противном случае — нет.
А налоговики обратили внимание, что обособленные подразделения не отвечают за ошибки по персональным данным работников в отчетности по НДФЛ.
У самозанятых появилась новая возможность зарегистироваться в качестве плательщиков НПД — через Госуслуги.
Много изменений произошло за последнее время в расчете зарплаты. С учетом всех новшеств 2021 года разберемся в этом вопросе на бесплатномв вебинаре уже сегодня, в 11:00 мск — подключайтесь :)
Теперь прямо «Клерке» вы можете получить консультации от экспертов, являясь нашим подписчиком: мы запустили новый проект «Консультации»! Скорее смотрите, как это работает.
Новости
- Росстату не дают покоя лавры налоговиков. Теперь и там интересуются размером зарплат в компании
- Самозанятые смогут зарегистрироваться через Госуслуги
- 1 кг добытого золота освободят от НДФЛ
- Запутались с зарплатой и новыми правилами по НДФЛ? Приходите на вебинар 27 июля
- Переоформление дачи в ИЖС не поможет получить вычет по НДФЛ
- ЦБ увеличил ставку по льготным кредитам малому бизнесу
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Для детского пособия на дошкольников доход от ценных бумаг применяется с учетом расхода по коду 201
- НДС с добытых старателями драгметаллов будет платить покупатель
- Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
- Застройщикам компенсируют стоимость стройматериалов
- Приходите на «Клерк» задавать вопросы. А еще мы ищем экспертов
- Бизнес на Курилах могут освободить от налогов
- В паспорта хотят вернуть графу «Национальность»
- Соцпомощь семьям будут оформлять по принципу «одного окна»
- Озвучили список бытовой техники, по которой НДС считается с разницы между продажей и покупкой
- Власти хотят разрешить приставам забирать загранпаспорта у невыездных
- За ошибки обособки по персональным данным в 2-НДФЛ ответит головная компания
- Предприниматель может вернуть переплату по взносам. Даже после закрытия ИП
- При переходе с УСН на НПД срок сдачи декларации не меняется. Ее надо сдать до 30 апреля
- Загранпаспорт заберет миграционная служба, если вовремя его не заменить
- Работодатель может удержать стоимость обучения. Но только если в договоре прописан срок
- Компаниям не всегда надо платить налог на имущество. Например, с киоска — не надо, а со здания — надо
- Предпринята очередная попытка вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
События
Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021
Дата проведения: 2 августа, понедельник
Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 2 августа, понедельник
3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!
Дата проведения: 30 июля, пятница
Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?
Дата проведения: 29 июля, четверг
Практические аспекты при расчете налогооблагаемой суммы по брокерским счетам
Дата проведения: 29 июля, четверг
Как уменьшить риски оптимизации налогов через ИП и самозанятых
Дата проведения: 29 июля, четверг
ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Дата проведения: 29 июля, четверг
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «БРЕНД-СТРАТЕГИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Статьи
На прошлой неделе произошло два знаменательных события на форуме «Клерка» — мы обновили движок и добавили новый раздел для закрытого профессионального сообщество «Клерк.Премиум».
Наши эксперты уже ждут ваших вопросов!
23 июля 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 1 процент. То есть ключевая ставка повысилась с 5,5 до 6,5%.
Авансовые платежи и НДС вызывают множество вопросов у бухгалтеров. По установленным правилам при получении авансовых платежей продавцу необходимо исчислить НДС, даже если отгрузка товаров еще не состоялась. При этом могут возникнуть ситуации, требующие особого внимания, — о них и пойдет речь в статье.
Деньги можно вернуть, если купленный товар оказался некачественным. В некоторых случаях возможен возврат и качественного товара. Как вернуть товар и получить за него деньги?
О неочевидных причинах разногласий между онлайн-площадками, поставщиками товаров и услуг и правилах работы с маркетплейсами расскажем в статье.
Разберем новое постановление Конституционного суда о субсидиарной ответственности.
- Обособка относится к другой ИФНС: как заполнять приложение № 5 листа 02 декларации по налогу на прибыль?
При расчете налога на прибыль по группе обособленных подразделений декларация в указанном объеме представляется в налоговую по месту нахождения ответственного подразделения. Разбираем подробнее с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.
А вы тоже считаете, что глупо тратиться на рекламу в этих соцсетях, ведь НДС удерживается, а вычет получить нельзя? Уделите этой статье четыре минуты и узнаете, как получить акты и счета-фактуры, а с ними — законный НДС вычет.
- «Ночной бухгалтер». Минтруд заговорил про 80% вакцинированных сотрудников. Что вам надо про это знать
Своевременность — это, конечно, кредо властей, поэтому спустя полтора месяца с начала обязательной вакцинации Роспотребнадзор и Минтруд наконец-то выпустили рекомендации для работодателей.
Блоги компаний
- Ограничение расходов граждан на коммуналку (Юзвак Максим)
- Эксперты «Клерка» открывают «Консультации». Профессионально ответим на все ваши вопросы (Блог «Клерка»)
- Транспортные расходы в торговле: проводки, учет ТЗР, ФСБУ «Запасы» (МойСклад)
- Почему вашей компании навредит типовой устав, и как этого избежать (WhiteRock)
- Поменяй лицо перед налоговой! (НАСБ)
- Обеспечение и банковские гарантии: что нужно знать малому бизнесу для участия в тендере (Тендерплан)
- Интересно, еще ни у кого не появилась идея добавить 100500 критериев дробления в ст. 54.1 НК? А то инспекторы путаются... (Кирилл Соппа)
- Как выбрать финансиста, который не разорит ваш бизнес (Laba)
- 19 современных бухгалтерских пословиц и поговорок (Бухгалтерия Ада слушает)
- Как вести учёт продаж товаров через маркетплейсы (Моё дело)
- Обнаружили безнадежную дебиторку? Разбираемся, как списать задолженность правильно (Такском)
- Миграционная карта: оформить и не потерять (RosCo)
- Как изменился закон «О рекламе» (Школа бизнеса Турова)
- «Клерк» обрушил рынок консультаций. И отвечает бухгалтерам на вопросы в неограниченном количестве. Смотрите, что уже спрашивают (Блог «Клерка»)
- Новый порядок обжалования штрафов через госуслуги (RosCo)
- Безопасность условий труда (RosCo)
- Как иностранцу сделать прививку от коронавируса? (RosCo)
- Учет расходов рекрутинговой компании (Юзвак Максим)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/51043 от 29.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компаниям не всегда надо платить налог на имущество. Например, с киоска — не надо, а со здания — надо
ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/263@ от 16.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с УСН на НПД срок сдачи декларации не меняется. Ее надо сдать до 30 апреля
Минтруд РФ: Постановление № 69 от 10.10.2003
Федеральный закон № 293-ФЗ от 01.07.2021
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № А71-130/2018 от 08.12.2018
Новые темы форума
- Расчет отпускных после выхода из декретного отпуска
- Отказ в выплате пособия до 12 недель
- Обособленное подразделение отчеты и оплата
- Отчёт МПсп не сдан
- Не отправили чеки в налоговую
- Ремонт или модернизация ОС?
- Заполнение 6-НДФЛ (сумма аванса была равна сумме зп)
- Поддержка закрытого профессионального сообщества «Клерк.Премиум»
- Добрый день. ИФНС запросила пояснение и КУДиР к декларации УСН (ИП Д-Р)
- Новый дизайн форума (экспериментальный)
- Инвентаризационная опись инв-3
- Прослеживаемые товары
- Повышение оклада в отпуске
- Требование от ИФНС другого региона по п.2 ст.93.1
- Бесплатные вебинары для бухгалтеров
- Требование пояснений по снятым наличным на основе данных РСВ
- Трудоустройство подменного продавца
- Итальянский бренд в России
- Письмо в налоговую
- Перенос счёта фактуры в следующий квартал