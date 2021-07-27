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«Утренний бухгалтер». Зарплатами работников в компаниях теперь интересуются не только налоговики, но и Росстат

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Бухгалтеры в шоке: Росстат интересуется размером зарплат ниже МРОТ, требует объяснений. А у вас такое было? Как отвечали?

В Минфине рассказали, когда надо платить налог на имущество. Если недвижимость признается объектом капитального строительства, то надо. В противном случае — нет.

А налоговики обратили внимание, что обособленные подразделения не отвечают за ошибки по персональным данным работников в отчетности по НДФЛ.

У самозанятых появилась новая возможность зарегистироваться в качестве плательщиков НПД — через Госуслуги.

Много изменений произошло за последнее время в расчете зарплаты. С учетом всех новшеств 2021 года разберемся в этом вопросе на бесплатномв вебинаре уже сегодня, в 11:00 мск — подключайтесь :)

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Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021

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Дата проведения: 2 августа, понедельник

3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!

Дата проведения: 30 июля, пятница

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Практические аспекты при расчете налогооблагаемой суммы по брокерским счетам

Дата проведения: 29 июля, четверг

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ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Курс «Управление финансами»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «БРЕНД-СТРАТЕГИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Статьи

На прошлой неделе произошло два знаменательных события на форуме «Клерка» — мы обновили движок и добавили новый раздел для закрытого профессионального сообщество «Клерк.Премиум».

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23 июля 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 1 процент. То есть ключевая ставка повысилась с 5,5 до 6,5%.

Авансовые платежи и НДС вызывают множество вопросов у бухгалтеров. По установленным правилам при получении авансовых платежей продавцу необходимо исчислить НДС, даже если отгрузка товаров еще не состоялась. При этом могут возникнуть ситуации, требующие особого внимания, — о них и пойдет речь в статье.

Деньги можно вернуть, если купленный товар оказался некачественным. В некоторых случаях возможен возврат и качественного товара. Как вернуть товар и получить за него деньги?

О неочевидных причинах разногласий между онлайн-площадками, поставщиками товаров и услуг и правилах работы с маркетплейсами расскажем в статье.

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При расчете налога на прибыль по группе обособленных подразделений декларация в указанном объеме представляется в налоговую по месту нахождения ответственного подразделения. Разбираем подробнее с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.

А вы тоже считаете, что глупо тратиться на рекламу в этих соцсетях, ведь НДС удерживается, а вычет получить нельзя? Уделите этой статье четыре минуты и узнаете, как получить акты и счета-фактуры, а с ними — законный НДС вычет.

Своевременность — это, конечно, кредо властей, поэтому спустя полтора месяца с начала обязательной вакцинации Роспотребнадзор и Минтруд наконец-то выпустили рекомендации для работодателей.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/51043 от 29.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компаниям не всегда надо платить налог на имущество. Например, с киоска — не надо, а со здания — надо

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/263@ от 16.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с УСН на НПД срок сдачи декларации не меняется. Ее надо сдать до 30 апреля

Минтруд РФ: Постановление № 69 от 10.10.2003

Федеральный закон № 293-ФЗ от 01.07.2021

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № А71-130/2018 от 08.12.2018

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