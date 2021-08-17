«Утренний бухгалтер». ФСС выплатит больше субсидий на трудоустройство безработных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Платить субсидии будут на трудоустройство не только прошлогодних, но и новых безработных: в программу внесут изменения.

Свежие разъяснения от Роструда. Если директор подписал договор в субботу, надо оформлять работу в выходной день.

Вести с полей предвыборной лихорадки: в Госдуме предложили возвращать многодетным семьям деньги, потраченные на обучение детей в вузах. Говорят, это будет стимулом к повышению рождаемости.

Для компаний, которые оплачивают своим сотрудникам расходы на фитнес, нужно ввести отдельный вычет на это, считают в Национальном фитнес-сообществе.

Для перехода на патент необязательно идти в налоговую: можно подать заявление через личный кабинет, напомнили налоговики.

Рассказываем про уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах, полицейские проверки компаний и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Постскриптум. Кстати, вы уже видели наш выпуск новостей за неделю? Это же пушка!

Бухгалтеры останутся без работы! В журнале «Упрощёнка» опубликован материал о грядущей реформе УСН, из-за которой бухгалтеры останутся без работы. Новый режим полностью автоматизирует процесс уплаты налогов. При этом взносы с зарплаты работников и личные взносы ИП платить не придется — они будут отменены. Режим выгоден руководству компании: директор может отказаться от услуг бухгалтера или перевести его на полставки. Почему бухгалтеры останутся без работы

Новости

События

НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты

Дата проведения: 24 августа, вторник

Онлайн-семинар: профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 23 августа, понедельник

Дробление бизнеса 2021: законность, ошибки, ответственность

Дата проведения: 23 августа, понедельник

Онлайн-интенсив: профессия «SMM-менеджер»

Дата проведения: 23 августа, понедельник

Нюансы применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Дата проведения: 20 августа, пятница

«Как стать востребованным бухгалтером с зарплатой в 100.000 рублей»

Дата проведения: 20 августа, пятница

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 20 августа, пятница

Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое

Дата проведения: 20 августа, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

Статьи

Что обсуждали на форуме «Клерка» на прошедшей неделе?

Разбираемся в разъяснениях Минфина, как платить НДФЛ и страховые взносы с выплат дистанционным работникам — россиянам, работающим за границей.

Это правительственный законопроект и его, скорее всего, скоро примут.

Журнал расчетов с подотчетными лицами № 3 — это название формы бухгалтерского регистра, применяемого в организациях бюджетной сферы и во внебюджетных фондах. Однако такой же номер установлен и для журнала, в котором учитываются расчеты с подотчетниками на субъектах малого предпринимательства. Рассмотрим особенности ведения такого журнала.

Организации и физлица, права которых нарушены, могут обратиться в суд за их защитой в течение определенного промежутка времени — срока исковой давности. Длительность этих промежутков может исчисляться днями, годами или не иметь ограничений вовсе.

Сейчас постановления об обязательной вакцинации выпущены уже в десятках регионов страны. К сожалению, не обошлось и без перегибов на местах.

Что конкретно удалил либо поменял пользователь в конкретном документе в 1С? Для решения этого вопроса разработчики внедрили специальный механизм хранения версий объектов — так называемое версионирование, с помощью которого вы как раз можете увидеть всю конкретику измененных документов.

В ходе ВНП налоговикам дали доступ непосредственно к бухгалтерскому учету компании в системе 1С. Налоговая такую откровенность не оценила и оштрафовала компанию почти на 5 млн руб. за непредставление 24 304 документов — по 200 руб. за каждую бумагу. Суды заступились за проверяемых.

С 1 марта 2022 года раздел X Трудового кодекса «Охрана труда» будет изложен в новой редакции. В этом материале в общих чертах разберемся, какие нововведения грядут.

Налоговики настолько резво взялись за новые основания считать декларации непредставленными, что под каток попадают все подряд.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58740 от 22.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Стоимость компенсации путевки работникам не облагается НДФЛ. Исключение — туристические

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/61490 от 30.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Студентам не надо уплачивать НДФЛ со своей стипендии, напомнили в Минфине

Минфин РФ: Письмо № 3-04-05/61101 от 30.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО учитывает доходы кассовым методом

ФНС РФ: Письмо № КВ-2-24/1159@ от 04.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не будут контролировать цены токенов для электронных подписей

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