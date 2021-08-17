«Утренний бухгалтер». ФСС выплатит больше субсидий на трудоустройство безработных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Платить субсидии будут на трудоустройство не только прошлогодних, но и новых безработных: в программу внесут изменения.
Свежие разъяснения от Роструда. Если директор подписал договор в субботу, надо оформлять работу в выходной день.
Вести с полей предвыборной лихорадки: в Госдуме предложили возвращать многодетным семьям деньги, потраченные на обучение детей в вузах. Говорят, это будет стимулом к повышению рождаемости.
Для компаний, которые оплачивают своим сотрудникам расходы на фитнес, нужно ввести отдельный вычет на это, считают в Национальном фитнес-сообществе.
Для перехода на патент необязательно идти в налоговую: можно подать заявление через личный кабинет, напомнили налоговики.
Рассказываем про уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах, полицейские проверки компаний и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Постскриптум. Кстати, вы уже видели наш выпуск новостей за неделю? Это же пушка!
Бухгалтеры останутся без работы!
В журнале «Упрощёнка» опубликован материал о грядущей реформе УСН, из-за которой бухгалтеры останутся без работы. Новый режим полностью автоматизирует процесс уплаты налогов.
При этом взносы с зарплаты работников и личные взносы ИП платить не придется — они будут отменены.
Режим выгоден руководству компании: директор может отказаться от услуг бухгалтера или перевести его на полставки.
Новости
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События
НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты
Дата проведения: 24 августа, вторник
Онлайн-семинар: профессия «Куратор онлайн-курсов»
Дата проведения: 23 августа, понедельник
Дробление бизнеса 2021: законность, ошибки, ответственность
Дата проведения: 23 августа, понедельник
Онлайн-интенсив: профессия «SMM-менеджер»
Дата проведения: 23 августа, понедельник
Нюансы применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Дата проведения: 20 августа, пятница
«Как стать востребованным бухгалтером с зарплатой в 100.000 рублей»
Дата проведения: 20 августа, пятница
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 20 августа, пятница
Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое
Дата проведения: 20 августа, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
Статьи
Что обсуждали на форуме «Клерка» на прошедшей неделе?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58740 от 22.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Стоимость компенсации путевки работникам не облагается НДФЛ. Исключение — туристические
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/61490 от 30.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Студентам не надо уплачивать НДФЛ со своей стипендии, напомнили в Минфине
Минфин РФ: Письмо № 3-04-05/61101 от 30.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО учитывает доходы кассовым методом
ФНС РФ: Письмо № КВ-2-24/1159@ от 04.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не будут контролировать цены токенов для электронных подписей
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