«Утренний бухгалтер». Не пропустите сдачу декларации по налогу на прибыль с авансами

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Сегодня последний день сдачи декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года. Не забудьте сдать, если еще не сделали этого.

Переобулись. Еще совсем недавно Роструд говорил, что отправлять по мессенджерам расчетные листки нельзя, а теперь ГИТ пишет, что уже наоборот.

Можно ли, чтобы самозанятый регистрировал свой статус до начала выполнения заказа или услуги, спросили у экспертов «Клерка». Разобрали ситуацию подробнее.

В Госдуме собрались избавить сотрудников с детьми от ночных смен. Законопроект уже прошел второе чтение.

Стандарты бухучета — зачастую темный лес даже для профессионалов. С какими и как работать? На большом курсе от Учебного центра «Что делать Квалификация» со 2 по 10 декабря разберем все основные стандарты и научимся работе с ними на практике. График обучения: 2, 3, 7, 9 и 10 декабря (10.00-17.00). Формат: очно или онлайн. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации в объеме 44 ак. ч., сертификат ИПБ России на 40 часов (для аттестованных профбухгалтеров). Интересно? Жмите узнать подробнее и записывайтесь прямо сейчас! Узнать подробнее

Новости

События

Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС

Дата проведения: 2 ноября, вторник

Персональные данные: чем грозят нарушения?

Дата проведения: 1 ноября, понедельник

NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 31 октября, воскресенье

Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 30 октября, суббота

График отпусков: как составить и что учесть

Дата проведения: 29 октября, пятница

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 29 октября, пятница

Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков

Дата проведения: 28 октября, четверг

Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода

Дата проведения: 28 октября, четверг

МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни

Дата проведения: 28 октября, четверг

Управление производством для малого бизнеса: 6 проблем и как их решить

Дата проведения: 28 октября, четверг

Статьи

— А вы готовы к нерабочим дням? Проходите наш тест

Ленты переполнены ковидными новостями и нерабочими днями. Бухгалтеры и кадровики вроде бы уже во всем разобрались, но вопросы все равно остаются.

— «Утренний бухгалтер». Компании опять получают требования сдать 6-НДФЛ, хотя у них нет сотрудников

Никогда такого не было и вот опять.

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Разберем подробнее, как назначить материально ответственное лицо и что нужно знать, чтобы это сделать.

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Важный момент: бухгалтерский учет лизингового имущества не зависит от условий договора лизинга.

— Отпуск, начисленный в сентябре, а выплаченный в октябре: отражение в 6-НДФЛ

В статье рассмотрим эту ситуацию с разных сторон: как сделать верные начисления и не ошибиться в заполнении полей документов, как при этом отражаются страховые взносы и как не потерять последний месяц, входящий в расчет среднего заработка.

— Оформление фактов хозяйственной жизни: кто ответственный

Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, — это сотрудник, который отвечает за достоверность и передачу в положенный срок первичных учетных документов для регистрации содержащейся в них информации в бухгалтерских регистрах.

— Пять правил, как делегировать работу

Люди, которые взваливают на себя всю работу, удобны и для подчиненных, и для начальства. Правда, недолго, потому что быстро устают. Чтобы уберечь себя от истощения, нужно научиться делегировать задачи. Давайте разберемся, как это делать правильно.

🔒 Какую прибавку к пенсии ИП дают фиксированные взносы

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать фиксированные взносы. Таким образом они формируют свои будущие пенсионные права.

— Как компании не нарваться на штрафы, работая с самозанятыми

Налоговики все сильнее прижимают самозанятых и компании, которые с ними работают. Чтобы не попасть в зону риска, важно соблюдать правила.

— «Ночной бухгалтер». От бизнеса требуют выходные на прививку, но Путин такой указ не подписывал

Люди стали массово требовать от работодателей по два выходных на вакцинацию от коронавируса. Между тем, официально такой нормативки еще нет. Что делать компаниям?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ОА-4-17/25303@ от 24.12.2018

Минздрав РФ: Приказ № 29н от 28.01.2021

Минтруд РФ: Приказ № 988н от 31.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/69870 от 30.08.2021

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/82729 от 13.10.2021

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