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«Утренний бухгалтер». Компании опять получают требования сдать 6-НДФЛ, хотя у них нет сотрудников

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

У налоговиков опять сломалась программа и они требуют 6-НДФЛ от ИП без сотрудников. Бухгалтеры спорят, как с такими требованиями поступать.

Отчет 4-ФСС уже сдали, но многие находят в нем ошибки. Вот инструкция, что делать в такой ситуации.

Ковидное. Власти разработали новую форму сертификата о вакцинации, она вступит в силу сразу после нерабочих дней, 8 ноября.

Роструд напомнил, что нельзя вернуться к бумажной трудовой, если от нее уже однажды отказались.

В Госдуме внезапно решили расширить возможности траты материнского капитала. Правда, пока это только разговоры.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14639@ от 15.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доплаты медикам за вакцинацию не облагаются НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/174@ от 09.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/82830 от 13.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/131926@ от 02.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может сдавать в аренду даже чужое жилье

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Освобождение ИП от уплаты СВ за себя, при отсутствии работников

Арендодатель не дает акты по аренде

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Поступление ТМЦ в 1С КА

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