«Утренний бухгалтер». Компании опять получают требования сдать 6-НДФЛ, хотя у них нет сотрудников

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

У налоговиков опять сломалась программа и они требуют 6-НДФЛ от ИП без сотрудников. Бухгалтеры спорят, как с такими требованиями поступать.

Отчет 4-ФСС уже сдали, но многие находят в нем ошибки. Вот инструкция, что делать в такой ситуации.

Ковидное. Власти разработали новую форму сертификата о вакцинации, она вступит в силу сразу после нерабочих дней, 8 ноября.

Роструд напомнил, что нельзя вернуться к бумажной трудовой, если от нее уже однажды отказались.

В Госдуме внезапно решили расширить возможности траты материнского капитала. Правда, пока это только разговоры.

Не хватает средств для развития бизнеса? Попробуйте факторинг! Он подойдет в случае, если вы поставляете товары или оказываете услуги на условиях отсрочки платежа. Факторинг можно использовать для: пополнения оборотных средств;

устранения кассового разрыва;

сотрудничества с крупными компаниями и торговыми сетями. Чтобы узнать все подробности и детали онлайн, оставьте заявку.

Новости

События

Персональные данные: чем грозят нарушения?

Дата проведения: 1 ноября, понедельник

График отпусков: как составить и что учесть

Дата проведения: 29 октября, пятница

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 29 октября, пятница

Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков

Дата проведения: 28 октября, четверг

Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода

Дата проведения: 28 октября, четверг

МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни

Дата проведения: 28 октября, четверг

Управление производством для малого бизнеса: 6 проблем и как их решить

Дата проведения: 28 октября, четверг

Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"

Дата проведения: 28 октября, четверг

Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора

Дата проведения: 27 октября, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства

Дата проведения: 27 октября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Опять пошли проблемы с отчетами по удаленке

Отчет новый, а проблемы, увы, старые.

— Нашли неучтенный прошлогодний доход: как учесть

Бывает, что во время инвентаризации находятся не учтенные документы, причем не только по вине покупателя, но и по своей собственной. Предположим, вы проводили сверку с заказчиком и обнаружили акт выполненных работ, который у него есть, а у вас он оказался неучтенным. Такая ошибка привела к потере доходов, причем с налоговыми последствиями. А ошибки, которые выявлены в процессе подготовки годовой отчетности, нужно исправлять в обязательном порядке.

— Ничего личного, просто бизнес: все об аресте счетов предпринимателя за долги

Бизнес — вещь рисковая, и иногда предприниматели остаются кому-то должными. Но, если, просрочив оплату какому-нибудь поставщику, можно чисто по-человечески договориться о новых сроках без начисления всяких штрафов и пеней, то вот с налоговой службой такой «номер» без последствий не пройдет. ФНС не будет долго думать.

— Учетная политика на 2022 год: что изменилось

Учетная политика — важнейший документ для любой компании, в ней описаны методы, способы, правила, нюансы ведения бухгалтерского и налогового учета предприятия. Формируют учетку в начале жизни фирмы и далее корректируют с учетом изменений в законодательстве и деятельности компании. Расскажем, что изменить в учетной политике на 2022 год.

— Аудит основных средств: важные моменты

Проверка основных средств — один из самых обширных и трудоемких разделов аудита. Она проводится с целью выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности относительно данных об основных фондах организации. В этой публикации приведем самые частые ошибки, которые находят аудиторы при проверке этого раздела учета.

— Как защищают деловую репутацию из-за банкротства

Примеры из свежей судебной практики.

— Переход с ОСНО на упрощенку: как быть с НДС в случае возврата товара

Факты возврата товара поставщику по гарантии не свидетельствуют об ошибочном применении организацией налогового вычета в 4 квартале 2019 года. Разберем подробнее с экспертом.

🔒 Когда и как ИП освобождается от уплаты фиксированных взносов

С 1 ноября заявлять свое право на освобождение от взносов ИП будут по новой форме.

🔒 Увольняем работника: какие документы ему нужно выдать

Работодатель и работник расторгают трудовой договор по какой-то причине. Расскажем, какие документы положено выдать увольняющемуся, чтобы не попасть на штрафы.

— «Ночной бухгалтер». Бизнесу дадут льготные кредиты и гранты за нерабочие дни, но не всем

Классический аттракцион невиданной щедрости стартовал: за нерабочие дни компаниям будут платить компенсации в виде грантов. А еще дадут льготные кредиты. Конечно же, с ооочень большими оговорочками.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14639@ от 15.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доплаты медикам за вакцинацию не облагаются НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/174@ от 09.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/82830 от 13.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/131926@ от 02.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может сдавать в аренду даже чужое жилье

Обсуждаемые темы форума

— Строка 160 6-НДФЛ

— Оформление платежного поручения при уплате налога при УСН

— ИФНС прислали уведомление о вызове в НО, но просчт предоставить КДИР

— Как правильно ввести документы в 1С:Предприятие 8.3

— Статья 269 НК расчет процентов по контролируемым сделкам

— Может ли работник быть надомником

— Потеря данных

— Нерабочие дни

— Социальные вычеты к доходу от продажи квартиры

— Списание с/х потерь

— Освобождение ИП от уплаты СВ за себя, при отсутствии работников

— Арендодатель не дает акты по аренде

— Требование по уволенному сотруднику в рамках возмещения НДС

— Больничный на 3 детей одновременно

— Поступление ТМЦ в 1С КА

— ОС у ИП-на какую дату вносить?

— IT-компании

— НДС основные средства

— Ограничения по патенту