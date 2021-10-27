«Утренний бухгалтер». Компании опять получают требования сдать 6-НДФЛ, хотя у них нет сотрудников

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
У налоговиков опять сломалась программа и они требуют 6-НДФЛ от ИП без сотрудников. Бухгалтеры спорят, как с такими требованиями поступать.
Отчет 4-ФСС уже сдали, но многие находят в нем ошибки. Вот инструкция, что делать в такой ситуации.
Ковидное. Власти разработали новую форму сертификата о вакцинации, она вступит в силу сразу после нерабочих дней, 8 ноября.
Роструд напомнил, что нельзя вернуться к бумажной трудовой, если от нее уже однажды отказались.
В Госдуме внезапно решили расширить возможности траты материнского капитала. Правда, пока это только разговоры.
Не хватает средств для развития бизнеса? Попробуйте факторинг! Он подойдет в случае, если вы поставляете товары или оказываете услуги на условиях отсрочки платежа.
Факторинг можно использовать для:
- пополнения оборотных средств;
- устранения кассового разрыва;
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Новости
- Налоговики требуют прибыль от бизнеса, который едва сводит концы с концами
- Нерабочие дни в ноябре 2021: список регионов
- Программисты будут работать в нерабочие дни
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Самозанятый может сдавать в аренду даже чужое жилье
- Новая форма сертификата о вакцинации вступит в силу с 8 ноября
- Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения
- Кто получит льготный кредит по программе ФОТ 3.0 под 3 %
- Бесполезно спрашивать ФНС о нормах НК, которые лично вас не касаются
- Какие регионы решили начать нерабочие дни раньше 30 октября
- Если общепиту запретят ночную работу, он все равно будет работать из-под полы
- Где местные власти передумали и перенесли нерабочие дни
- По льготной ипотеке предлагают давать четыре млн руб. вместо трех
- Маткапитал разрешат тратить на детские товары?
- ФНС официально объявила о переносе сроков по 6-НДФЛ и РСВ
- Доплаты медикам за вакцинацию не облагаются НДФЛ
- Отпуск работника совпал с нерабочими днями в октябре-ноябре: продлевать или нет?
- У вас проблемы с аудитом или отчетностью? Поможет новый эксперт в «Консультациях»
- Региональные нерабочие дни не сдвигают сроки сдачи отчетов и уплаты налогов
- Ноу-хау налоговиков: 36 требований в один день, и каждое по конкретной сделке
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Налоговики требуют 6-НДФЛ с компаний без сотрудников. Очередной сбой?
- Нашли ошибку в 4-ФСС? Исправляем, пока не оштрафовали
- Перейти с электронной на бумажную трудовую нельзя ни при каких условиях
- Московским пенсионерам опять прибавили денег
- ИП на УСН вынужден вести бухучет ОС, потому что поправки в НК так и не внесли. Хотя обещали еще 3 года назад
- Социальные вычеты дают только за год оплаты услуг. На другой переносить нельзя
- Изменения в 115-ФЗ в 2021 коснутся всех бухгалтеров! Бесплатный вебинар уже завтра
События
Персональные данные: чем грозят нарушения?
Дата проведения: 1 ноября, понедельник
График отпусков: как составить и что учесть
Дата проведения: 29 октября, пятница
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 29 октября, пятница
Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков
Дата проведения: 28 октября, четверг
Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода
Дата проведения: 28 октября, четверг
МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни
Дата проведения: 28 октября, четверг
Управление производством для малого бизнеса: 6 проблем и как их решить
Дата проведения: 28 октября, четверг
Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"
Дата проведения: 28 октября, четверг
Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора
Дата проведения: 27 октября, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства
Дата проведения: 27 октября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Опять пошли проблемы с отчетами по удаленке
Отчет новый, а проблемы, увы, старые.
— Нашли неучтенный прошлогодний доход: как учесть
Бывает, что во время инвентаризации находятся не учтенные документы, причем не только по вине покупателя, но и по своей собственной. Предположим, вы проводили сверку с заказчиком и обнаружили акт выполненных работ, который у него есть, а у вас он оказался неучтенным. Такая ошибка привела к потере доходов, причем с налоговыми последствиями. А ошибки, которые выявлены в процессе подготовки годовой отчетности, нужно исправлять в обязательном порядке.
— Ничего личного, просто бизнес: все об аресте счетов предпринимателя за долги
Бизнес — вещь рисковая, и иногда предприниматели остаются кому-то должными. Но, если, просрочив оплату какому-нибудь поставщику, можно чисто по-человечески договориться о новых сроках без начисления всяких штрафов и пеней, то вот с налоговой службой такой «номер» без последствий не пройдет. ФНС не будет долго думать.
— Учетная политика на 2022 год: что изменилось
Учетная политика — важнейший документ для любой компании, в ней описаны методы, способы, правила, нюансы ведения бухгалтерского и налогового учета предприятия. Формируют учетку в начале жизни фирмы и далее корректируют с учетом изменений в законодательстве и деятельности компании. Расскажем, что изменить в учетной политике на 2022 год.
— Аудит основных средств: важные моменты
Проверка основных средств — один из самых обширных и трудоемких разделов аудита. Она проводится с целью выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности относительно данных об основных фондах организации. В этой публикации приведем самые частые ошибки, которые находят аудиторы при проверке этого раздела учета.
— Как защищают деловую репутацию из-за банкротства
Примеры из свежей судебной практики.
— Переход с ОСНО на упрощенку: как быть с НДС в случае возврата товара
Факты возврата товара поставщику по гарантии не свидетельствуют об ошибочном применении организацией налогового вычета в 4 квартале 2019 года. Разберем подробнее с экспертом.
🔒 Когда и как ИП освобождается от уплаты фиксированных взносов
С 1 ноября заявлять свое право на освобождение от взносов ИП будут по новой форме.
🔒 Увольняем работника: какие документы ему нужно выдать
Работодатель и работник расторгают трудовой договор по какой-то причине. Расскажем, какие документы положено выдать увольняющемуся, чтобы не попасть на штрафы.
— «Ночной бухгалтер». Бизнесу дадут льготные кредиты и гранты за нерабочие дни, но не всем
Классический аттракцион невиданной щедрости стартовал: за нерабочие дни компаниям будут платить компенсации в виде грантов. А еще дадут льготные кредиты. Конечно же, с ооочень большими оговорочками.
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- Требования от ФНС: какие бывают и как на них отвечать (Моё дело)
- Заверение об обстоятельствах: как взыскать с контрагента налоговые убытки (СберРешения)
- 4 досадные ошибки в отчёте СЗВ-ТД (42Clouds)
- Самовольные постройки: налогообложение. Обзор налоговых споров (Юзвак Максим)
- Какие требования предъявляются к участникам закупок и как им соответствовать (Калуга Астрал)
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- Новый порядок предоставления государственной пенсии народам Севера (Юзвак Максим)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14639@ от 15.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Доплаты медикам за вакцинацию не облагаются НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/174@ от 09.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/82830 от 13.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/131926@ от 02.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может сдавать в аренду даже чужое жилье
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