«Утренний бухгалтер». Компании смогут получить деньги за трудоустройство безработных с 2022 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Готовы правила выдачи субсидий бизнесу за прием на работу молодежи. Там есть несколько обязательных нюансов.

Минфин напомнил, что получить вычет по НДС обычный «физик» не может.

Давно ходят инициативы поднять предел дохода для самозанятых: мол, 2,4 млн это мало. Но власти эту идею отвергли: мол, иначе самозанятых станет слишком много и бюджет недополучит денег.

Важные детали про заявление об уничтожении имущества, которое теперь будут обязаны подавать компании: берите на заметку.

Рассказываем, как узнать все про налоговые риски вашего бизнеса в 2022 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Юркомпания «Шаповалов Петров» предлагает недропользователям несколько бесплатных налоговых услуг. Например, консультирование производителей щебня по вопросам НДПИ. Подробнее смотрите на сайте компании.

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Новости

События

«Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?

Дата проведения: 20 декабря, понедельник

Привлечение иностранной рабочей силы: риски и ответственность

Дата проведения: 20 декабря, понедельник

Последние новости для бухгалтера про ФСБУ 5/2019 “Запасы”

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Страховые взносы в 2022 году: изменения и практика

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Набор!Финансовый (CPA) MВА на практике для руководителей международных компаний, финансовых директоров. (Управленческий учет, Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Налоги, Право).

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2022 год

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Как подписывать кадровые документы онлайн? Удаленка с комфортом

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Проактивные выплаты: как работать бухгалтеру?

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Бизнес на УСН путается в лимитах дохода из-за писем Минфина

Два разъяснения противоречат друг другу.

— Как банк понимает, чей счет подозрительный, и причем тут персики: интервью с банком «Точка»

Проблемы с блокировками счетов никуда не уходят и бизнес все так же боится коварного 115-ФЗ. Последние изменения в правилах блокировки счетов (в банках их называют «признаки подозрительных операций») испугали предпринимателей еще сильнее. В редакцию стали сыпаться вопросы, и мы побеседовали о них с Галиной Кисаровой, комплаенс-менеджером в банке «Точка».

— Как сдать отчет по форме 7-травматизм за 2021 год

Форма 7-травматизм за 2021 год в 2022 году подается всеми предприятиями за некоторым исключением. Кто обязан сдавать форму 7-травматизм? Какой бланк для этого используется и каковы действующие правила оформления и представления этой статотчетности? Каковы санкции за несвоевременное представление формуляра?

— Какой ОКВЭД выбрать ИП для маркетплейсов в 2022 году

Предприниматели для продажи товаров через маркетплейсы должны выбрать подходящий код для основного и дополнительных видов деятельности по ОКВЭД. На практике при подборе правильного кода зачастую возникают сложности. В нашей статье вы узнаете, как правильно выбрать ОКВЭД для торговли на электронных площадках.

— Что делать, если купил недвижимость, а саму землю не покупал?

Собственник помещения в нежилом здании может быть понужден к заключению только договора аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

🔒 Что рассказала ФНС про электронные подписи: топ вопросов и ответов

С 2021 года изменятся правила выдачи электронных подписей. Выдавать их будет ФНС и Центробанк (кредитным организациям). Предлагаем вам дайджест вопросов-ответов про электронные подписи с сайта налоговой службы.

— Риск-ориентированный надзор в проверках ГИТ: как понять, что ваша компания в категории риска?

С некоторых пор инспекция по труду проверяет работодателей по так называемому риск-ориентированному подходу (РОП). Это способ организации надзора, когда суровость проверки зависит от категории риска, присвоенной компании. Пристальное внимание контролеры уделяют потенциально неблагополучным предприятиям, а число проверок в отношении добросовестных работодателей — уменьшается.

— На что бухгалтеру обратить внимание в договоре услуг

Каждая буква в договоре стоит денег. И это деньги налогоплательщиков, которые они платят, в том числе и за свои ошибки в договорах, которые заметила налоговая служба. Сегодня будем разбираться с договором оказания услуг — ведь он пользуется особым вниманием налоговиков.

— «Ночной бухгалтер». Если вовремя не сдать отчетность, к вам нагрянет прокуратура

Не сдали вовремя 6-НДФЛ? Добро пожаловать в особо опасные преступники. Иначе и не объяснить, с чего вдруг прокуратура теперь занимается нарушениями сроков сдачи отчетности.

🔒 Три штрафа за декларацию 3-НДФЛ, которой не было

Если продать недвижимость и не отчитаться за эту сделку, налоговики сами насчитают не только налог, но и штрафы.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94424 от 23.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Неустойка от контрагента не облагается НДС. Но только если под ней не маскируют что-то другое

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/94185 от 22.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Максимальный доход по НПД повышать не собираются

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/95327 от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Обычные физлица не могут получить вычет по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/93494 от 19.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Стало известно, как платить НДФЛ 15 %, если большой доход получен от разных компаний

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