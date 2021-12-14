«Утренний бухгалтер». Бизнес на УСН путается в лимитах дохода из-за писем Минфина

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Участие бесплатное. Встречаемся 16 декабря в 10.00.
Участие бесплатное. Встречаемся 16 декабря в 10.00.
Новости
- Бухгалтеры рассказали, что ЭЦП по разным компаниям можно записывать на один токен
- Детей не будут штрафовать за несдачу 3-НДФЛ
- В декабре можно потерять право на ПСН с начала прошедшего года
- Налоговики будут штрафовать на 5 000 рублей физлиц, которые не отправят пояснения по несданной 3-НДФЛ
- Закон о QR-кодах на транспорте откладывают
- Нерезидент не платит НДФЛ при продаже жилья, которым он владел более 5 лет
- Как без проблем сдать отчетность за 2021 год? Бесплатный вебинар уже завтра
- Пенсионерам хотят дать к Новому году 13-ю пенсию
- Через внесудебное банкротство списали 1,23 млрд руб. долгов
- К медотводу нужен будет еще и отрицательный ПЦР-тест
- Как снизить претензии налоговиков к договорам компании? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре
- Льгота по НДФЛ для семей с детьми при продаже квартир действует только с 2021 года
- «Клерк» придумал, как защитить вас от налоговых проверок
- AliExpress Россия с 2022 года переходит на налоговый мониторинг
- Налоговики предлагают анонимно оценить их работу
- Сотрудник будет платить НДФЛ, если ему бесплатно оформят вкладыш к трудовой книжке
- Минфин всех запутал с лимитом дохода по УСН
- Работник упал по пути к рабочему месту на удаленке и смог выбить компенсацию
- Прокуратура взялась за работодателей, которые отчетность сдают не вовремя?
- Мошенники звонят бизнесу под видом прокуроров и предлагают «купить лояльность»
- Банки поднимают ставки по кредитам и вкладам
- Бухгалтеры требуют установить единый день уплаты НДФЛ и разрешить досрочную уплату
- Хотим ваши отзывы про образовательную платформу Laba
- Теперь ИНН можно проверить и по старому паспорту
- Инвесторы советуют: вкладывайтесь в доставку продуктов
События
Последние новости для бухгалтера про ФСБУ 5/2019 “Запасы”
Дата проведения: 17 декабря, пятница
Страховые взносы в 2022 году: изменения и практика
Дата проведения: 17 декабря, пятница
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2022 год
Дата проведения: 17 декабря, пятница
Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Как подписывать кадровые документы онлайн? Удаленка с комфортом
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Проактивные выплаты: как работать бухгалтеру?
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Налоговые последствия Нового года
Дата проведения: 16 декабря, четверг
«Изменения в трудовом законодательстве, ЭДО и расчетах с сотрудниками в 2022 году»
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Идет набор! Карьерная квалификация CPA: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Готовы правила дистанционного проведения медосмотров
Законпроект об этом внесли в Думу.
— Инвентаризация денежных средств в кассе: детали для бухгалтера
Касса нужна компании для приема, хранения и выдачи денежных средств, бланков строгой отчетности, финансовых документов. Когда и в каком порядке нужно проводить ее инвентаризацию, как правильно учесть результаты проверки кассы, расскажем далее в нашей статье.
— Руководитель Центра правопорядка: «Задача на 2022 год – решать системные проблемы в сфере общественного питания»
По данным официального сайта Мэра Москвы инфраструктура столицы включает в себя более 11 тыс. предприятий общественного питания. Вполне понятное на первый взгляд желание их владельцев извлечь максимальную прибыль зачастую приводит к совершению правонарушений, несущих реальные угрозы жизни и здоровью посетителей.
— Настройка счетов учета в 1С:ERP для взаиморасчетов и номенклатуры
Разберемся, как найти и обезвредить ручные корректировки проводок.
— Спящие нормы НК: новости судебной практики про признание доходов
В статье разберем так называемые «спящие нормы» Налогового кодекса для предприятий-подрядчиков, которые выполняют работы более одного отчетного периода, а также для производственных предприятий. Речь про п.2. ст. 271 — признание доходов, которые относятся более к одному отчетному или налоговому периоду.
— Что надо знать про график документооборота для учетной политики в 2022 году
Грамотный образец графика документооборота для учетной политики — залог эффективной работы любого предприятия. Расскажем, зачем он нужен, и приведем образец на 2022 год.
— Налоговики опять трясут компании по самозанятым, сдачу отчетности упростили, пенсии повысят. Как прошла неделя на «Клерке»
Чем ближе к Новому году, тем больше надежд, что именно там, в 2022 всех ждет счастливое будущее. Вон и пенсии обещают повысить, и сдачу отчетности бухгалтерам упростить.
— Как банк понимает, чей счет подозрительный, и причем тут персики: интервью с банком «Точка»
Проблемы с блокировками счетов никуда не уходят и бизнес все так же боится коварного 115-ФЗ. Последние изменения в правилах блокировки счетов (в банках их называют «признаки подозрительных операций») испугали предпринимателей еще сильнее. В редакцию стали сыпаться вопросы, и мы побеседовали о них с Галиной Кисаровой, комплаенс-менеджером в банке «Точка».
— «Ночной бухгалтер». Власти будут следить за арендой жилья и штрафовать за сдачу по-черному
Всех, кто сдает или снимает жилье, загонят в новое госприложение. В нем нужно будет регистрировать все договоры аренды и проводить все расчеты.
Блоги компаний
- За что налоговики могут оштрафовать самозанятого? (Рокет Ворк)
- Обзор практики Верховного Суда по налогам за октябрь 2021 (Юзвак Максим)
- Обязательная маркировка никотиносодержащей продукции (Калуга Астрал)
- Как списать долги по налогам: 5 простых шагов и пара хитростей (Игумнов Групп)
- Насколько малый бизнес готов к обязательному электронному документообороту (Моё дело)
- Надоел беспредел налоговиков! «Клерк» встает на вашу защиту при налоговых проверках (Блог «Клерка»)
- Автоматизированная УСН: чего ждать от нового налогового режима (Школа бизнеса Турова)
- Кто рискует, работая с самозанятыми: что ФНС посчитает схемой ухода от налогов (YouDo Бизнес)
- Новые предельные базы для страховых взносов в 2022 году: пример расчета для бухгалтера (Такском)
- Как получить ИНН иностранцу? (RosCo)
- Как продать долг юридического лица? (RosCo)
- Пенсионерам в России выплатят по 3 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года (MSFO.ru)
- Новая выплата для россиян с детьми (MSFO.ru)
- Методы анализа рисков бизнеса (НАСБ)
- НДФЛ при оформлении книжек (Юзвак Максим)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/95943 от 26.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/93248 от 18.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В декабре можно потерять право на ПСН с начала прошедшего года
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/95665 от 26.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Льгота по НДФЛ для семей с детьми при продаже квартир действует только с 2021 года
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93214 от 18.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Нерезидент не платит НДФЛ при продаже жилья, которым он владел более 5 лет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96411 от 29.11.2021
Обсуждаемые темы форума
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— Уточненка на налогу на имущество за 2019 год
— Можно ли включить в расходы затраты по оказанию услуг физическим лицом на ПНД
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— Оказание услуг (перевозка груза)
— Выбор вида деятельности на патенте
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— Для ведению дел ИП физ лицу (племянник ИП) требуется нотариальная доверенность?
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