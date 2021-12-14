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«Утренний бухгалтер». Бизнес на УСН путается в лимитах дохода из-за писем Минфина

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минфин дал разные разъяснения по упрощенке — точнее, по лимиту дохода, и бизнес в ступоре: какое из писем применять? Мы разобрались, в чем дело.

ЭЦП по разным компаниям можно записывать на один токен. Вы знали??
Справедливороссы внесли в Думу законопроект о том, чтобы выплатить пенсионерам так называемую тринадцатую пенсию.

Все еще боитесь новых правил блокировок счетов? «Клерк» обо всем подробно расспросил банк «Точка»: читайте наше классное и полезное интервью.

А еще мы придумали, как защитить вас от налоговых проверок в будущем году: скорее бронируйте место на курсе повышения квалификации! Стартуем в январе, осталось всего несколько мест.

Что такое кадровый ЭДО и с чем его едят? Почему об этом нужно знать каждому кадровику?

На онлайн-вебинаре «Изменения в трудовом законодательстве, ЭДО и расчетах с сотрудниками в 2022 году» от Unistaff Payroll Company разберем:

  • электронный документооборот в трудовых отношениях с учетом вновь принятого закона;
  • обзор важных изменений в трудовом законодательстве в 2022 году.

Участие бесплатное. Встречаемся 16 декабря в 10.00.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/95943 от 26.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/93248 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В декабре можно потерять право на ПСН с начала прошедшего года

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/95665 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Льгота по НДФЛ для семей с детьми при продаже квартир действует только с 2021 года

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93214 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нерезидент не платит НДФЛ при продаже жилья, которым он владел более 5 лет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96411 от 29.11.2021

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