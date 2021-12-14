«Утренний бухгалтер». Бизнес на УСН путается в лимитах дохода из-за писем Минфина

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минфин дал разные разъяснения по упрощенке — точнее, по лимиту дохода, и бизнес в ступоре: какое из писем применять? Мы разобрались, в чем дело.

ЭЦП по разным компаниям можно записывать на один токен. Вы знали??

Справедливороссы внесли в Думу законопроект о том, чтобы выплатить пенсионерам так называемую тринадцатую пенсию.

Все еще боитесь новых правил блокировок счетов? «Клерк» обо всем подробно расспросил банк «Точка»: читайте наше классное и полезное интервью.

А еще мы придумали, как защитить вас от налоговых проверок в будущем году: скорее бронируйте место на курсе повышения квалификации! Стартуем в январе, осталось всего несколько мест. Что такое кадровый ЭДО и с чем его едят? Почему об этом нужно знать каждому кадровику? На онлайн-вебинаре «Изменения в трудовом законодательстве, ЭДО и расчетах с сотрудниками в 2022 году» от Unistaff Payroll Company разберем: электронный документооборот в трудовых отношениях с учетом вновь принятого закона;

обзор важных изменений в трудовом законодательстве в 2022 году. Участие бесплатное. Встречаемся 16 декабря в 10.00. Подробнее