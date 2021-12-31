Новые предельные базы для страховых взносов в 2022 году: пример расчета для бухгалтера

С 2022 года традиционно повышаются лимиты по взносам и минимальный размер оплаты труда. Напомним бухгалтерам, как правильно вести расчеты, в том числе по пониженным тарифам для малых и средних предприятий.

Предельные базы по взносам в 2022 году

Напомним, что предельная база по взносам — это такая сумма дохода физлица, после достижения которой страховые взносы уплачиваются по пониженным тарифам.

Предельную базу чиновники ежегодно индексируют.

На 2022 год установлены следующие лимиты (постановление Правительства РФ от 16.11.2021 года № 1951): по взносам на пенсионное страхование — 1 565 000 рублей ;

по взносам на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) — 1 032 000 рублей.

В отношении взносов на медицинское страхование лимиты по-прежнему не устанавливаются.

Таким образом, в общем порядке организации и ИП исчисляют взносы по следующим ставкам:

Кроме того все работодатели уплачивают за своих работников взносы на травматизм. Размер таких взносов устанавливается в зависимости от класса риска: от 0,2% до 8,5%. Как и взносы на медстрахование, взносы на травматизм уплачиваются по установленной ставке независимо от размера дохода.

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Пример расчета взносов с учетом лимита

Отчисления на ОПС

Директор организации ежемесячно зарабатывает 400 тыс. руб. Таким образом, его доход за январь 2022 года составит — 400 тыс. руб., за январь-февраль 2022 года — 800 тыс. руб., за январь-март 2022 года — 1 200 тыс. руб. Ежемесячно, бухгалтер будет начислять с дохода директора взносы на ОПС по ставке 22%:

январь : 400 000 * 0,22 = 88 000 руб.;

февраль: 400 000 * 2 * 0,22 - 88 000 = 88 000 руб.;

март: 400 000 * 3 * 0,22 - 176 000 = 88 000 руб.

В апреле 2022 года доход директора превысит установленный лимит:

1 600 тыс. руб. > 1 565 тыс. рублей.

Поэтому к сумме превышения — 35 тыс. руб. (1 600 000 - 1 565 000) будет применяться другая тарифная ставка — 10%.

апрель: (1 565 000 * 0,22 + 35 000 * 0,1) - 264 000 = 83 800 руб.

За все последующие месяцы до конца 2022 года бухгалтер будет исчислять взносы на ОПС аналогичным образом.

Отчисления на ВНиМ

Воспользуемся условиями примера, приведенного выше. Бухгалтер будет исчислять взносы на ВНиМ с зарплаты директора по стандартной ставке — 2,9% до марта 2022 года:

январь: 400 000 * 0,029 = 11 600 руб.;

февраль: 400 000 * 2 * 0,029 - 11 600 = 11 600 руб.

В марте 2022 года доход директора превысит установленный лимит:

1 200 тыс. руб. > 1 032 тыс. руб.

С суммы превышения в размере 168 тыс. руб. (1 200 000 - 1 032 000) исчислять и уплачивать взносы на ВНиМ уже не нужно:

март: 1 032 000 * 0,029 - 23 200 = 6 728 руб.

До конца 2022 года взносы на ВНиМ с дохода директора уже не уплачиваются.

Пониженные тарифы для субъектов МСП

Малые и средние предприятия вправе применять пониженные тарифы по страховым взносам к той части выплат, которая превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника:

на ОПС — 10% вместо 22%;

на ВНиМ — 0% вместо 2,9%;

на ОМС — 5% вместо 5,1%.

МРОТ на 2022 год уже установлен и составляет 13 890 рублей.

Как считать взносы субъектам МСП налоговая служба разъяснила в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@. А немного позже пояснила, как учитывать при расчете взносов по пониженным тарифам предельные базы (письмо от 13.07.2020 № БС-4-11/11315@). Расчет в письме разобран на конкретном примере.

Выполним расчет взносов на ОПС по условиям нашего примера для субъектов МСП на базе разъяснений ФНС:

январь: 13 890 * 0,22 + (400 000 - 13 890) * 0,1 = 41 666,80 руб.

февраль: 13 890 * 2 * 0,22 + (400 000 * 2 - 13 890 * 2) * 0,1 - 41 666,80 = 41 666,80 руб.;

март: 13 890 * 3 * 0,22 + (400 000 * 3 - 13 890 * 3) * 0,1 - 83 333,60 = 41 666,80 руб.

Расчет взносов за апрель бухгалтер выполнит следующим образом:

13 890 * 4 * 0,22 + (1 565 000 - 13 890 * 4) * 0,1 + 35 000 * 0,1 - 125 000,40 = 41 666,80 руб.

Аналогичным образом будут рассчитаны взносы на ОПС до конца 2022 года.

Расчет взносов на ВНиМ для субъекта МСП будет еще проще. Ведь для сумм доходов, превышающих МРОТ тариф составляет 0%. А суммы, превышающие предельную базу, взносами на ВНиМ не облагаются. Для наглядности запишем расчет полностью, не исключая слагаемые, равные нулю:

январь: 13 890 * 0,029 + (400 000 - 13 890) * 0 = 402,81 руб.

или: 13 890 * 0,029 = 402,81 руб.

февраль: 13 890 * 2 * 0,029 + (400 000 * 2 - 13 890 * 2) * 0 - 402,81 = 402,81 руб.

или 13 890 * 2 * 0,029 - 402,81 = 402,81 руб.

В марте по «классическому» варианту расчета нулевых слагаемых будет уже два:

13 890 * 3 * 0,029 + (1 032 000 - 13 890 * 3) * 0 + 168 000 * 0 - 805,62 = 402,81 руб.

или

13 890 * 3 * 0,029 - 805,62 = 402,81 руб.

Аналогичным образом будут рассчитаны взносы на ВНиМ до конца 2022 года.