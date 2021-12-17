«Утренний бухгалтер». Закон о QR-кодах в общественных местах все-таки приняли

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 1 февраля 2022 года без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый. Ограничения будут действовать до 1 июня.
Для бизнеса, который решится на эксперимент с единым налоговым платежом, разработали форму отчетности.
Драматическая история. Главбух отделения полиции долгое время начисляла сама себе незаконные премии. В общей сложности обогатилась на 824 тысячи рублей.
Клерки поделились, какими сервисами для бухгалтерии пользуются. Облачная 1С пока лидирует.
А еще читатели собрали список бухгалтерских «никогда». Делитесь, что надо добавить в этот список?
Кадровый ЭДО — это что за зверь такой? Зачем он нужен вашей компании?
И главное, как наладить работу с ним так, чтобы кадровики не упали в обморок?
На вебинаре от аудиторской компании МКПЦ «Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году» обсудим эти вопросы.
Вебинар пройдет 22 декабря. Начало в 11:30 мск. Участие бесплатное.
Новости
- Бухгалтеры спорят, сколько СЗВ-ТД будет при переходе работника на совместительство
- Сегодня – последний день для заявлений на патент с 1 января 2022 года
- Стало известно, по какой форме бизнесу сдавать отчет для единого налогового платежа
- Жена может получить вычет по НДФЛ на лечение мужа, даже если все документы – на его имя
- Налоговики не принимают от ИП отказ от невыгодного патента
- Все о страховых взносах в 2022 году — завтра на бесплатном вебинаре
- За продажу акций нужно платить НДФЛ. Но есть исключения
- «Лента» купит «Утконос» за 20 миллиардов рублей
- Покупать доллары и хранить в них сбережения — это не инвестиции
- Работники с высокими зарплатами реже идут в отпуск. И чаще подвержены стрессу и выгоранию
- Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей
- Свежие разъяснения и судебная практика по ФСБУ 5/2019— завтра на бесплатном вебинаре
- Победителей конкурса среди вакцинированных заставляют платить налог
- Бухгалтеры любят облачную 1С
- В Москве задержали руководителя Межрайонной инспекции ФНС №3
- Бухгалтеры советуют, как можно получить документ о постановке на учет обособленного подразделения
- За неправильное использование земель в 2022 году придется заплатить высокий налог
- Бухгалтеры составили список профессиональных «никогда не!»
- Почти три миллиона рублей похитили телефонные мошенники у 14 человек
- Европейский Центробанк оставил нулевую ставку
- QR-коды в общественных местах все-таки будут
События
К чему налоговики придираются в договорах?
Дата проведения: 22 декабря, среда
«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»
Дата проведения: 22 декабря, среда
Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?
Дата проведения: 22 декабря, среда
Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 декабря, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 21 декабря, вторник
Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор
Дата проведения: 21 декабря, вторник
От требования до уголовного дела: как бизнесу правильно общаться с налоговиками
Дата проведения: 21 декабря, вторник
Мастер-класс «Что такое налоговый контроль?»
Дата проведения: 21 декабря, вторник
«Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»
Дата проведения: 21 декабря, вторник
Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?
Дата проведения: 20 декабря, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Бизнес на ЕСХН может не применять ККТ на рынках в 2022 году
Так что поторопитесь с переходом, если это для вас актуально.
— Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2021 года
Скоро начнется отчетный период за 4 квартал (год). Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.
— Как грамотно провести инвентаризацию основных средств
Организации проводят инвентаризацию основных средств для того, чтобы удостовериться в фактическом наличии активов. Ревизия помогает выявить излишки, недостачу, а также причины возможных расхождений с учетом. В нашей статье вы узнаете, как провести инвентаризацию ОС и отразить ее результаты в бухгалтерском учете.
— Как туристическая компания могла перестать работать из-за ошибки бухгалтера
Разберем пример из практики, когда нюансы по агентскому договору могут привести к большим проблемам. Все названия компаний вымышленные.
— Пять смежных профессий, в которые можно переквалифицироваться бухгалтеру
Если верить «Атласу новых профессий», к 2030 году профессия бухгалтера перестанет существовать. Даже если отбросить все предсказания, от выгорания на работе не застрахован ни один специалист и бухгалтер не исключение. Регулярные проверки, хронический стресс, кропотливые и однообразные расчеты — все это рано или поздно заставляет задуматься над сменой деятельности.
— Секреты оценочных обязательств
О том, как работать с обязательством при применении ФСБУ 5/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», узнаете в этом материале. Периодически будем ссылаться на ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
— Топ-5 нарушений прав работника работодателем
Работа «по-серому», сокращения «как-нибудь так» и зарплата «ну ты потерпи чуток». По оценкам экспертов Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг, более половины трудоспособных россиян хоть раз в жизни оказывались обманутыми в ожидании честных и законных отношений с работодателем.
— «Ночной бухгалтер». ИП в шоке от цен патентов на 2022 год, но налоговики не дают от них отказаться
В некоторых регионах можно просто офигеть от того, как подняли стоимость патента на 2022 года. Предприниматели пытаются отказаться от ПСН, но налоговая...не принимает у них отказы.
🔒 Что и как можно удерживать из зарплат сотрудников в 2022 году
Когда налоговая ежеквартально присылает письма со списком сотрудников и их задолженностью по имущественным налогам, работодателю остается только беседовать с работниками. Потому что нельзя урезать зарплату без согласия сотрудника или если нет законных оснований.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93507 от 19.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости За продажу акций нужно платить НДФЛ. Но есть исключения
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93216 от 18.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Жена может получить вычет по НДФЛ на лечение мужа, даже если все документы – на его имя
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