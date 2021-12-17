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«Утренний бухгалтер». Закон о QR-кодах в общественных местах все-таки приняли

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 1 февраля 2022 года без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый. Ограничения будут действовать до 1 июня.

Для бизнеса, который решится на эксперимент с единым налоговым платежом, разработали форму отчетности.

Драматическая история. Главбух отделения полиции долгое время начисляла сама себе незаконные премии. В общей сложности обогатилась на 824 тысячи рублей.

Клерки поделились, какими сервисами для бухгалтерии пользуются. Облачная 1С пока лидирует.

А еще читатели собрали список бухгалтерских «никогда». Делитесь, что надо добавить в этот список?

Кадровый ЭДО — это что за зверь такой? Зачем он нужен вашей компании?

И главное, как наладить работу с ним так, чтобы кадровики не упали в обморок?

На вебинаре от аудиторской компании МКПЦ «Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году» обсудим эти вопросы.

Вебинар пройдет 22 декабря. Начало в 11:30 мск. Участие бесплатное.

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