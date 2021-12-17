«Утренний бухгалтер». Закон о QR-кодах в общественных местах все-таки приняли

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 1 февраля 2022 года без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый. Ограничения будут действовать до 1 июня.

Для бизнеса, который решится на эксперимент с единым налоговым платежом, разработали форму отчетности.

Драматическая история. Главбух отделения полиции долгое время начисляла сама себе незаконные премии. В общей сложности обогатилась на 824 тысячи рублей.

Клерки поделились, какими сервисами для бухгалтерии пользуются. Облачная 1С пока лидирует.

А еще читатели собрали список бухгалтерских «никогда». Делитесь, что надо добавить в этот список?

Кадровый ЭДО — это что за зверь такой? Зачем он нужен вашей компании? И главное, как наладить работу с ним так, чтобы кадровики не упали в обморок? На вебинаре от аудиторской компании МКПЦ «Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году» обсудим эти вопросы. Вебинар пройдет 22 декабря. Начало в 11:30 мск. Участие бесплатное. Записаться

Новости

События

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 22 декабря, среда

«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»

Дата проведения: 22 декабря, среда

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 декабря, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор

Дата проведения: 21 декабря, вторник

От требования до уголовного дела: как бизнесу правильно общаться с налоговиками

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Мастер-класс «Что такое налоговый контроль?»

Дата проведения: 21 декабря, вторник

«Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?

Дата проведения: 20 декабря, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Бизнес на ЕСХН может не применять ККТ на рынках в 2022 году

Так что поторопитесь с переходом, если это для вас актуально.

— Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2021 года

Скоро начнется отчетный период за 4 квартал (год). Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

— Как грамотно провести инвентаризацию основных средств

Организации проводят инвентаризацию основных средств для того, чтобы удостовериться в фактическом наличии активов. Ревизия помогает выявить излишки, недостачу, а также причины возможных расхождений с учетом. В нашей статье вы узнаете, как провести инвентаризацию ОС и отразить ее результаты в бухгалтерском учете.

— Как туристическая компания могла перестать работать из-за ошибки бухгалтера

Разберем пример из практики, когда нюансы по агентскому договору могут привести к большим проблемам. Все названия компаний вымышленные.

— Пять смежных профессий, в которые можно переквалифицироваться бухгалтеру

Если верить «Атласу новых профессий», к 2030 году профессия бухгалтера перестанет существовать. Даже если отбросить все предсказания, от выгорания на работе не застрахован ни один специалист и бухгалтер не исключение. Регулярные проверки, хронический стресс, кропотливые и однообразные расчеты — все это рано или поздно заставляет задуматься над сменой деятельности.

— Секреты оценочных обязательств

О том, как работать с обязательством при применении ФСБУ 5/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», узнаете в этом материале. Периодически будем ссылаться на ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

— Топ-5 нарушений прав работника работодателем

Работа «по-серому», сокращения «как-нибудь так» и зарплата «ну ты потерпи чуток». По оценкам экспертов Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг, более половины трудоспособных россиян хоть раз в жизни оказывались обманутыми в ожидании честных и законных отношений с работодателем.

— «Ночной бухгалтер». ИП в шоке от цен патентов на 2022 год, но налоговики не дают от них отказаться

В некоторых регионах можно просто офигеть от того, как подняли стоимость патента на 2022 года. Предприниматели пытаются отказаться от ПСН, но налоговая...не принимает у них отказы.

🔒 Что и как можно удерживать из зарплат сотрудников в 2022 году

Когда налоговая ежеквартально присылает письма со списком сотрудников и их задолженностью по имущественным налогам, работодателю остается только беседовать с работниками. Потому что нельзя урезать зарплату без согласия сотрудника или если нет законных оснований.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93507 от 19.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За продажу акций нужно платить НДФЛ. Но есть исключения

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93216 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Жена может получить вычет по НДФЛ на лечение мужа, даже если все документы – на его имя

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