«Утренний бухгалтер». Бизнес на ЕСХН может не применять ККТ на рынках в 2022 году

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Работать без ККТ на розничных рынках по новым правилам будет разрешено только организациям и ИП на ЕСХН при торговле продуктами. Так что лучше перейти на этот режим уже сейчас.

Минфин напомнил, как считать лимит по патенту, если ИП совмещает режимы. Надо учитывать общий доход.

Клерки разобрались, как налоговики рассматривают ответы на требования. В первую очередь, обращают внимание на формализованные ответы.

Большинство россиян не брали в этом году кредитов, следует из опроса «Открытия» и «Росгосстраха». А вы?

Собрали для вас последние новости про ФСБУ 5/2019 «Запасы». Все расскажем на бесплатном вебинаре уже завтра, 17 декабря. Не забудьте записаться.

Что будет с бизнесом в 2022 году? Какие законодательные инициативы выдвинули чиновники? Как ФНС планирует «сдирать шкуру» с бизнесменов? Кто в зоне риска? Налоговикам уже давно известны ответы на эти вопросы, а вот бизнесмены продолжают находиться в неведении. Но именно от этой информации зависит ваше выживание. И лучше знать и подготовиться, чем игнорировать эти сведения и совершать роковые ошибки. Владимир Туров, эксперт по налогообложению, подробно изучил тенденции и инициативы, которые затронут бизнес в 2022 году. И он изложил свои прогнозы в этом видео. Получите бесплатный доступ к видео и узнайте, к чему готовиться. Это поможет вам заранее принять меры для своей безопасности.

Новости

События

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 декабря, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор

Дата проведения: 21 декабря, вторник

От требования до уголовного дела: как бизнесу правильно общаться с налоговиками

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Мастер-класс «Что такое налоговый контроль?»

Дата проведения: 21 декабря, вторник

«Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?

Дата проведения: 20 декабря, понедельник

Привлечение иностранной рабочей силы: риски и ответственность

Дата проведения: 20 декабря, понедельник

Статьи

— Не позднее 16 декабря нужно успеть подать заявление о переходе на ПСН с 2022 года: что важно знать

По какой форме, как отправить и о чем не забыть.

— «Утренний бухгалтер». Компании смогут получить деньги за трудоустройство безработных с 2022 года

Но как всегда, есть много важных нюансов.

— Единовременная выплата к отпуску и НДФЛ: что с вычетом?

Можно ли в отношении этой выплаты руководствоваться положением ст. 422 НК РФ и применить вычет в размере 4000 рублей?

— Фонд заработной платы: как рассчитывается и что надо знать кадровику

Что такое ФЗП (фонд заработной платы) — это денежные средства, предназначенные для выплат сотрудникам, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

— Подотчетные суммы: рекомендации налогового консультанта

Рассмотрим риски, когда деньги выдаются подотчет: дефекты авансовых отчетов и прилагаемых к ним документов. А также ситуацию, когда подотчетные суммы по разным причинам персонал не возвращает.

— Налоговые льготы для IT-компаний: что и кому предоставляется

Рассмотрим, какие льготы предоставляет налоговое законодательство для IT-компаний.

🔒 Кому и когда выдаем форму СТД-Р

Чтобы подтвердить стаж сотрудника с электронной трудовой книжкой, работодатели выдают справку СТД-Р.

— «Ночной бухгалтер». Новое заявление об имуществе, которое с 2022 года надо сдавать в ИФНС

Лучше собрать под рукой все изменения 2022 года сейчас, чем потом внезапно обнаружить, что налог на имущество организации можно было и не платить.

— Топ-10 идей для подработки на новогодних праздниках

Для многих новогодние праздники — это не только длинные каникулы, но и возможность получить дополнительный заработок. Эксперты поделились идеями, как можно подработать на новогодних праздниках.

🔒 Кадровый ЭДО и сдача отчетов в ЦЗН теперь будут через платформу «Работа в России»

С 2022 года компании и ИП с численностью более 25 человек будут в обязательном порядке электронно сдавать сведения через новую платформу Роструда. А еще ее можно в добровольном порядке использовать для КЭДО.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/95283 от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Общепит не будет платить НДС, даже если идет перепродажа чужой еды

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/95753 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН и УСН считает общий доход для лимита по патенту

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/95386 от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Пострадавший бизнес должен платить минимальный налог по УСН

Обсуждаемые темы форума

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