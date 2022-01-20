«Утренний бухгалтер». Налоговый кодекс хотят масштабно переписать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Бухгалтерам готовят очередной сюрприз: власти собираются внести кучу поправок в Налоговый кодекс. Скоро будут подробности.
Похоже, Госдума все-таки примет проект о повышении пенсий задним числом. Это коснется не только пенсионеров 2022 года, но и роста пенсий в дальнейшем.
Дискуссия о едином налоговом платеже для бизнеса не утихает, тем более, что власти собираются сделать это нововведение обязательным.
Новости маркировки: сроки ее старта по велосипедам отложили до 2023 года.
Ваш гендиректор собрался получать в налоговой ЭЦП? Ловите полезные советы от эксперта.
И конечно, не забудьте записаться на практикум от ведущего аудитора Альмина Рабиновича о том, как сдавать годовую отчетность. Обещаем: головной боли у вас станет меньше. Мест осталось совсем немного!
Новости
- Делимся шпаргалкой по ЭЦП в налоговых: что нужно, и в каких ИФНС можно получить
- Налоговики приняли у ИП две первичных декларации по УСН за один год и начислили двойной налог
- Депутаты считают, что единый платеж облегчит бизнесу жизнь
- Индекс Мосбиржи вчера поставил новый антирекорд
- Фирма с учредителем-НКО не может применять УСН
- Бывший главбух присвоила около миллиона рублей и теперь ждет суда
- «Клерк.Премиум» за 9 000 руб. – вот это новости!
- С какими претензиями к бизнесу придут налоговики в 2022 году: бесплатный вебинар уже завтра
- Деньги на вкладах россиян вырастут на 1,4 трлн в этом году, считают аналитики
- Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие три года
- Об открытии счета на онлайн-бирже обмена криптовалют не надо сообщать налоговикам
- Опять хотят переписать НК. Еще ничего непонятно, но поправки будут по всем налогам
- Налоговики будут заранее предупреждать об исключении из ЕГРЮЛ
- Обязательная маркировка велосипедов откладывается на год
- Таблица 5 расчета 4-ФСС не меняется весь год
- Поправки в НК предложили вносить в один день, за полгода до того, как они вступят в силу
- Власти говорят, что надо собирать больше налогов. Для этого нужна международная налоговая система
- Причина офшоров — не оптимизация налогов, а страх, что отберут бизнес, считает депутат
- Уголовку за налоги нужно заводить, только если доказан умысел, считают в Госдуме
- ФНС хочет стать еще незаметнее для бизнеса
- Власти считают, что им не повезло с налогоплательщиками. А вот налоговая у нас — лучшая в мире
- Уставный капитал в ООО можно оплатить и после 4-х месячного срока. Но это риск ликвидации, предупреждает эксперт
- Microsoft покупает Blizzard. Инвесторы уже советуют присмотреться к их акциям
События
Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру
Дата проведения: 26 января, среда
План-факт анализ: методы и примеры
Дата проведения: 26 января, среда
Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса
Дата проведения: 26 января, среда
Правовой статус криптовалюты в России и в мире в 2022
Дата проведения: 26 января, среда
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (26-27 января 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 26 января, среда
Как работать с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью в 2022
Дата проведения: 25 января, вторник
Онлайн-дискуссия «Изменения в законодательстве по охране труда: к чему готовиться специалистам 1 марта»
Дата проведения: 25 января, вторник
Что бухгалтеру надо знать про управленческий учет в 2022 году
Дата проведения: 24 января, понедельник
Некоммерческие организации: отчетность за 2021 г. Новый ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 января, понедельник
Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 22 января, суббота
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Проблемы со сдачей 6-НДФЛ начали решаться
Некоторым бухгалтерам удалось сдать отчет без трудностей.
— Как платить налог на вклады в 2022 году
В 2022 году вкладчикам придется впервые заплатить налог с дохода по депозитам. Объясняем, кто, когда и сколько должен будет платить.
— Что говорят бухгалтеры об аутсорсинге
Все знают, что на «Клерке» бухгалтеры любят поспорить, подискутировать на самые разные темы, начиная с первички и заканчивая международными стандартами отчетности. Ведь у нас самая крутая и подкованная аудитория. Но самые жаркие споры вызывает аутсорсинг — одни от него в восторге, другие ругают на чем свет стоит, а третьи...работают в аутсорсе сами :) А вы на чьей стороне?
— Топ-10 направлений налогового контроля в 2022 году
Собрали для вас короткий дайджест по тому, что больше всего будут «копать» налоговики в новом году.
🔒 Что изменилось по сдаче бухотчетности в ГИРБО?
Уточнили сроки сдачи исправленной бухотчетности в ГИР БО и перечень сведений, которые надо передавать в Федресурс.
— Как определить ставку дисконтирования по аренде
Дисконтирование арендных платежей — пример расчета по ФСБУ 25 вы найдете в нашем материале. Все ли хозсубъекты применяют новый стандарт? В каких ситуациях применяется расчет с дисконтом? Можно ли избежать определения дисконтированной стоимости аренды? Разбираем нюансы нового стандарта в части расчета дисконтирования аренды в статье.
— Налоговики ищут выгодоприобретателей по секретной методичке. Которая уже ни для кого не секрет
Рассказываем, как налоговики вычисляют схематозников и «технички», в небольшом обзоре.
— Где выросла стоимость патентов с 2022 года
Есть регионы, которые меняют законы с 2022 года. Проверьте, не коснутся ли эти поправки вашего бизнеса.
— «Ночной бухгалтер». У нас лучшая в мире налоговая служба, а вот с налогоплательщиками не повезло, считают в Госдуме
Бедные мытари стараются, стараются, а вы этого не цените. Ну что ж вы неблагодарные такие?
Блоги компаний
- Новое в налоговом и бухгалтерском учёте, трудовом, гражданском и хозяйственном праве в 2022 году от практикующего консультанта (Налоги и финансовое право)
- НДС и налог на прибыль по сделке с опционом (Юзвак Максим)
- Работа с самозанятыми — это просто: сервисы для регистрации, поиска, проверки и выплат «все в одном» (YouDo Бизнес)
- Учет доходов малоимущих по-новому, депремирование работников и пособие при рождении ребенка всей семье: обзор актуальных законопроектов (Юзвак Максим)
- Зачем вашему бизнесу нужен факторинг (Ак Барс Банк)
- Ошибки ИП при самостоятельном ведении бухгалтерии (RosCo)
- Налоговый мониторинг: рай или опасная трясина? (Taxadvisor)
- Работу в домах-интернатах для ветеранов войны и труда учтут для досрочной пенсии (Юзвак Максим)
- Налоговые проверки заказывали? О подмене трудовых отношений с самозанятым (Самозанятые.рф)
- В Центре обучения «Клерк» готова первая партия удостоверений. Смотрите, что мы с ними сделали (Блог «Клерка»)
- Утверждены форматы электронных перевозочных документов (Калуга Астрал)
- Отчет о движении денежных средств: о чем он вам расскажет (КУБ24 ФинДиректор)
- Как ФНС переквалифицирует сделки и доначисляет налоги: обзор судебной практики (Комплаенс Решения)
- Ликвидация или банкротство: в чем различия? (RosCo)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/15409 от 05.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12103 от 20.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/104835 от 22.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Фирма с учредителем-НКО не может применять УСН
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104885 от 22.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Об открытии счета на онлайн-бирже обмена криптовалют не надо сообщать налоговикам
Обсуждаемые темы форума
— Прицеп теперь транспортное средство
— Как получить кредит, если нет обязанности выплаты НДФЛ?
— Аудит ОЗО за 2021г, которое стало таковым только в 2022 г
— Декларация по пиву код продукции выгруженной в егаис отличаться от кода в декларации
— Может ли автор текста и музыки быть самозанятым?
— Отказ в уменьшении патента на взносы
— Больничный лист на 3 дня в январе 22г
— Перевыставление расходов в группе компаний
— Отказ в переходе на УСН собственная доля
— Льготы по НДС для образовательных учреждений
— Какой документ является основанием для списания долга банкрота в убытки?
— Запись в трудовой при перевод с совместительства на основное
— Нужно ли получать лицензию при продаже услуги, связанной с проведением семинара?
— Расходы по мировому соглашению или решению суда. Одинаково ли учитываются в расчете налога на прибыль как внереализационные расходы?
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.