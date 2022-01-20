Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Налоговый кодекс хотят масштабно переписать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бухгалтерам готовят очередной сюрприз: власти собираются внести кучу поправок в Налоговый кодекс. Скоро будут подробности.

Похоже, Госдума все-таки примет проект о повышении пенсий задним числом. Это коснется не только пенсионеров 2022 года, но и роста пенсий в дальнейшем. 

Дискуссия о едином налоговом платеже для бизнеса не утихает, тем более, что власти собираются сделать это нововведение обязательным

Новости маркировки: сроки ее старта по велосипедам отложили до 2023 года

Ваш гендиректор собрался получать в налоговой ЭЦП? Ловите полезные советы от эксперта

И конечно, не забудьте записаться на практикум от ведущего аудитора Альмина Рабиновича о том, как сдавать годовую отчетность. Обещаем: головной боли у вас станет меньше. Мест осталось совсем немного!

Новости

События

Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 26 января, среда

План-факт анализ: методы и примеры

Дата проведения: 26 января, среда

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 26 января, среда

Правовой статус криптовалюты в России и в мире в 2022

Дата проведения: 26 января, среда

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (26-27 января 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 26 января, среда

Как работать с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью в 2022

Дата проведения: 25 января, вторник

Онлайн-дискуссия «Изменения в законодательстве по охране труда: к чему готовиться специалистам 1 марта»

Дата проведения: 25 января, вторник

Что бухгалтеру надо знать про управленческий учет в 2022 году

Дата проведения: 24 января, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 г. Новый ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 января, понедельник

Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 22 января, суббота

Статьи

«Утренний бухгалтер». Проблемы со сдачей 6-НДФЛ начали решаться

Некоторым бухгалтерам удалось сдать отчет без трудностей.

Как платить налог на вклады в 2022 году

В 2022 году вкладчикам придется впервые заплатить налог с дохода по депозитам. Объясняем, кто, когда и сколько должен будет платить.

Что говорят бухгалтеры об аутсорсинге

Все знают, что на «Клерке» бухгалтеры любят поспорить, подискутировать на самые разные темы, начиная с первички и заканчивая международными стандартами отчетности. Ведь у нас самая крутая и подкованная аудитория. Но самые жаркие споры вызывает аутсорсинг — одни от него в восторге, другие ругают на чем свет стоит, а третьи...работают в аутсорсе сами :) А вы на чьей стороне?

Топ-10 направлений налогового контроля в 2022 году

Собрали для вас короткий дайджест по тому, что больше всего будут «копать» налоговики в новом году.

🔒 Что изменилось по сдаче бухотчетности в ГИРБО?

Уточнили сроки сдачи исправленной бухотчетности в ГИР БО и перечень сведений, которые надо передавать в Федресурс.

Как определить ставку дисконтирования по аренде

Дисконтирование арендных платежей — пример расчета по ФСБУ 25 вы найдете в нашем материале. Все ли хозсубъекты применяют новый стандарт? В каких ситуациях применяется расчет с дисконтом? Можно ли избежать определения дисконтированной стоимости аренды? Разбираем нюансы нового стандарта в части расчета дисконтирования аренды в статье.

Налоговики ищут выгодоприобретателей по секретной методичке. Которая уже ни для кого не секрет

Рассказываем, как налоговики вычисляют схематозников и «технички», в небольшом обзоре.

Где выросла стоимость патентов с 2022 года

Есть регионы, которые меняют законы с 2022 года. Проверьте, не коснутся ли эти поправки вашего бизнеса.

«Ночной бухгалтер». У нас лучшая в мире налоговая служба, а вот с налогоплательщиками не повезло, считают в Госдуме

Бедные мытари стараются, стараются, а вы этого не цените. Ну что ж вы неблагодарные такие?

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/15409 от 05.08.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12103 от 20.02.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/104835 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Фирма с учредителем-НКО не может применять УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104885 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Об открытии счета на онлайн-бирже обмена криптовалют не надо сообщать налоговикам

Обсуждаемые темы форума

Прицеп теперь транспортное средство

Организация мероприятий

Как получить кредит, если нет обязанности выплаты НДФЛ?

Аудит ОЗО за 2021г, которое стало таковым только в 2022 г

Декларация по пиву код продукции выгруженной в егаис отличаться от кода в декларации

Может ли автор текста и музыки быть самозанятым?

Декларация по НДС

Отказ в уменьшении патента на взносы

Больничный лист на 3 дня в январе 22г

Перевыставление расходов в группе компаний

Отказ в переходе на УСН собственная доля

Взносы в ПФР свыше 300 000

Льготы по НДС для образовательных учреждений

ИП на псн и продажа ооо

Возврат подотчетных сумм

Какой документ является основанием для списания долга банкрота в убытки?

НДС за 4 квартал. Авансы

Запись в трудовой при перевод с совместительства на основное

Нужно ли получать лицензию при продаже услуги, связанной с проведением семинара?

Расходы по мировому соглашению или решению суда. Одинаково ли учитываются в расчете налога на прибыль как внереализационные расходы?

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить