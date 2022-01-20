«Утренний бухгалтер». Налоговый кодекс хотят масштабно переписать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бухгалтерам готовят очередной сюрприз: власти собираются внести кучу поправок в Налоговый кодекс. Скоро будут подробности.

Похоже, Госдума все-таки примет проект о повышении пенсий задним числом. Это коснется не только пенсионеров 2022 года, но и роста пенсий в дальнейшем.

Дискуссия о едином налоговом платеже для бизнеса не утихает, тем более, что власти собираются сделать это нововведение обязательным.

Новости маркировки: сроки ее старта по велосипедам отложили до 2023 года.

Ваш гендиректор собрался получать в налоговой ЭЦП? Ловите полезные советы от эксперта.

И конечно, не забудьте записаться на практикум от ведущего аудитора Альмина Рабиновича о том, как сдавать годовую отчетность. Обещаем: головной боли у вас станет меньше. Мест осталось совсем немного!

Новости

События

Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 26 января, среда

План-факт анализ: методы и примеры

Дата проведения: 26 января, среда

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 26 января, среда

Правовой статус криптовалюты в России и в мире в 2022

Дата проведения: 26 января, среда

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (26-27 января 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 26 января, среда

Как работать с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью в 2022

Дата проведения: 25 января, вторник

Онлайн-дискуссия «Изменения в законодательстве по охране труда: к чему готовиться специалистам 1 марта»

Дата проведения: 25 января, вторник

Что бухгалтеру надо знать про управленческий учет в 2022 году

Дата проведения: 24 января, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 г. Новый ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 января, понедельник

Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 22 января, суббота

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Проблемы со сдачей 6-НДФЛ начали решаться

Некоторым бухгалтерам удалось сдать отчет без трудностей.

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В 2022 году вкладчикам придется впервые заплатить налог с дохода по депозитам. Объясняем, кто, когда и сколько должен будет платить.

— Что говорят бухгалтеры об аутсорсинге

Все знают, что на «Клерке» бухгалтеры любят поспорить, подискутировать на самые разные темы, начиная с первички и заканчивая международными стандартами отчетности. Ведь у нас самая крутая и подкованная аудитория. Но самые жаркие споры вызывает аутсорсинг — одни от него в восторге, другие ругают на чем свет стоит, а третьи...работают в аутсорсе сами :) А вы на чьей стороне?

— Топ-10 направлений налогового контроля в 2022 году

Собрали для вас короткий дайджест по тому, что больше всего будут «копать» налоговики в новом году.

🔒 Что изменилось по сдаче бухотчетности в ГИРБО?

Уточнили сроки сдачи исправленной бухотчетности в ГИР БО и перечень сведений, которые надо передавать в Федресурс.

— Как определить ставку дисконтирования по аренде

Дисконтирование арендных платежей — пример расчета по ФСБУ 25 вы найдете в нашем материале. Все ли хозсубъекты применяют новый стандарт? В каких ситуациях применяется расчет с дисконтом? Можно ли избежать определения дисконтированной стоимости аренды? Разбираем нюансы нового стандарта в части расчета дисконтирования аренды в статье.

— Налоговики ищут выгодоприобретателей по секретной методичке. Которая уже ни для кого не секрет

Рассказываем, как налоговики вычисляют схематозников и «технички», в небольшом обзоре.

— Где выросла стоимость патентов с 2022 года

Есть регионы, которые меняют законы с 2022 года. Проверьте, не коснутся ли эти поправки вашего бизнеса.

— «Ночной бухгалтер». У нас лучшая в мире налоговая служба, а вот с налогоплательщиками не повезло, считают в Госдуме

Бедные мытари стараются, стараются, а вы этого не цените. Ну что ж вы неблагодарные такие?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/15409 от 05.08.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12103 от 20.02.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/104835 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Фирма с учредителем-НКО не может применять УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104885 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Об открытии счета на онлайн-бирже обмена криптовалют не надо сообщать налоговикам

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