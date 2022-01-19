«Утренний бухгалтер». Проблемы со сдачей 6-НДФЛ начали решаться

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

В некоторых налоговых сдать 6-НДФЛ удается без проблем: бухгалтеры делятся впечатлениями. А у вас с этим как?

Кому на Руси жить хорошо. Росстат посчитал средние зарплаты за 2020 год и выяснил, что чиновники получали на четверть больше, чем в среднем по стране остальные россияне.

Откладывать деньги народ все чаще предпочитает в долларах, а не в рублях: сомневаются в надежности отечественной валюты.

Бухгалтеры разбираются, что делать с токенами от разных клиентов аутсорсерам. Как различать, где чей?

Напоминание для фирм на общей системе налогообложения, которые деятельность не ведут: единую упрощенную декларацию надо сдать до 20 января.

Изменения для розничной торговли в 2022: новое в законодательстве В 2022 году розницу ожидает серия изменений в законодательстве. Большинство из них — уже в первом полугодии. Семь дедлайнов по маркировке, прекращение отправки УПД через Честный Знак, обязательное применение ФФД 1.2. Также — новый налоговый режим вместо УСН, отмена плановых проверок ККТ налоговой инспекцией, новая форма транспортной накладной. О самом важном вы узнаете на вебинаре с экспертами сервиса МойСклад: как подготовиться к изменениям и что делать уже сейчас для избежания штрафов.

Новости

События

Дата проведения: 24 января, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 г. Новый ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 января, понедельник

Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить

Дата проведения: 20 января, четверг

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 20 января, четверг

Изменения для розничной торговли в 2022: новое в законодательстве

Дата проведения: 20 января, четверг

Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022

Дата проведения: 19 января, среда

Статьи

С помощью сервиса можно будет следить за актуальностью выбранных ОКВЭДов.

🔒 Как заполнить раздел 3 декларации по УСН

Разберемся, как заполнить раздел 3 декларации по УСН на конкретном примере.

— Как платить налог на вклады в 2022 году

В 2022 году вкладчикам придется впервые заплатить налог с дохода по депозитам. Объясняем, кто, когда и сколько должен будет платить.

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Выбор контрагента для развития своего бизнеса — важный шаг еще на стадии подготовки к заключению договора. Рассмотрим действия компании с этого этапа до подачи иска в суд.

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Что делать, если руководитель угрожает и шантажирует?

— «Ночной бухгалтер». Налоговики ставят компаниям оценки и приходят с проверкой к двоечникам

Почти как в школе: бизнесу выставляют в налоговой баллы и по ним определяют, к кому идти с проверкой. Если точнее, то вычисляют схематозников и «технички».

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по займу облагаются НДФЛ, а не НПД

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3711@ от 22.03.2021

Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-36 от 13.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/105076 от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Договорная неустойка идет в доходы для налога на прибыль 0 %

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105202 от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Бесплатное имущество от учредителя не облагается налогом на прибыль

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