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«Утренний бухгалтер». Проблемы со сдачей 6-НДФЛ начали решаться

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В некоторых налоговых сдать 6-НДФЛ удается без проблем: бухгалтеры делятся впечатлениями. А у вас с этим как?

Кому на Руси жить хорошо. Росстат посчитал средние зарплаты за 2020 год и выяснил, что чиновники получали на четверть больше, чем в среднем по стране остальные россияне.

Откладывать деньги народ все чаще предпочитает в долларах, а не в рублях: сомневаются в надежности отечественной валюты.

Бухгалтеры разбираются, что делать с токенами от разных клиентов аутсорсерам. Как различать, где чей?

Напоминание для фирм на общей системе налогообложения, которые деятельность не ведут: единую упрощенную декларацию надо сдать до 20 января.

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Также — новый налоговый режим вместо УСН, отмена плановых проверок ККТ налоговой инспекцией, новая форма транспортной накладной. О самом важном вы узнаете на вебинаре с экспертами сервиса МойСклад: как подготовиться к изменениям и что делать уже сейчас для избежания штрафов.

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по займу облагаются НДФЛ, а не НПД

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3711@ от 22.03.2021

Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-36 от 13.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/105076 от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Договорная неустойка идет в доходы для налога на прибыль 0 %

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105202 от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Бесплатное имущество от учредителя не облагается налогом на прибыль

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