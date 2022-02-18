«Утренний бухгалтер». Минтруд рассказал, как отчитываться в ЦЗН о вакансиях

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Новый отчет в центр занятости о вакансиях стал для работодателей загадкой: как и в какие сроки отчитываться? По какой форме? На эти вопросы наконец-то ответил Минтруд.
Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что власти могут вернуться к идее о налоге на дивиденды для компаний, которые не инвестируют в развитие бизнеса.
Налоговики начали рассылать требования, в которых хотят обоснования затрат по бизнес-карте. Бухгалтеры разбираются, как на них отвечать.
В Омской области бухгалтера оштрафовали за неправильное заполнение платежек по зарплате. Не проставляла нужный код.
Рассказываем о важных особенностях управленческого учета и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
А уже сегодня мы поговорим, как закончить сдачу годовой отчетности и не поседеть: топовый вебинар о том, как работать с первичкой правильно и как решать сложные задачи с ней.
Как избавиться от ошибок ручного ввода? Какие они бывают?
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Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам
Дата проведения: 24 февраля, четверг
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Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-499 от 28.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В трудовую книжку вместо приказа можно вписать трудовой договор
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/1908 от 17.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Рестораны в гостиницах тоже освобождены от НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/2136 от 18.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Из-за выплат за вынужденный прогул придется сдавать уточненный РСВ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3078 от 20.01.2022
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