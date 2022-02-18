«Утренний бухгалтер». Минтруд рассказал, как отчитываться в ЦЗН о вакансиях

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новый отчет в центр занятости о вакансиях стал для работодателей загадкой: как и в какие сроки отчитываться? По какой форме? На эти вопросы наконец-то ответил Минтруд.

Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что власти могут вернуться к идее о налоге на дивиденды для компаний, которые не инвестируют в развитие бизнеса.

Налоговики начали рассылать требования, в которых хотят обоснования затрат по бизнес-карте. Бухгалтеры разбираются, как на них отвечать.

В Омской области бухгалтера оштрафовали за неправильное заполнение платежек по зарплате. Не проставляла нужный код.

Рассказываем о важных особенностях управленческого учета и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

А уже сегодня мы поговорим, как закончить сдачу годовой отчетности и не поседеть: топовый вебинар о том, как работать с первичкой правильно и как решать сложные задачи с ней. Как избавиться от ошибок ручного ввода? Какие они бывают? Что делать, если количество первички возросло в геометрической прогрессии? Это вебинар о том, как автоматизировать процесс. Узнать подробности и записаться можно тут. Приятный бонус: на вебинаре разыграют 10 000 рублей на полезный сервис для работы с первичкой. Регистрируйтесь на розыгрыш по ссылке.

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Обучение онлайн английскому Pitman English

Дата проведения: 25 февраля, пятница

Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации

Дата проведения: 24 февраля, четверг

1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам

Дата проведения: 24 февраля, четверг

6-НДФЛ за 2021 год: заполняем и сдаем без претензий налоговиков

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера

Дата проведения: 22 февраля, вторник

1С-Отчетность за 2021 год – новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Почему вы разрушаете компанию, если у вас нет правильных должностных инструкций: 5 весомых причин

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 22 февраля, вторник

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Ловите подборку самых удобных сервисов для бухгалтера, которые сэкономят вам время и нервы. А еще деньги, потому что все эти сервисы бесплатные.

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Правда, пока в качестве эксперимента и только в нескольких регионах.

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Раскрываем причины, из-за которых вас вызовут в налоговую. Но точно не имеют права.

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Зарплатам в конвертах — даешь бой! По этому случаю закон о занятости собрались полностью переписать. И зачем-то включить туда самозанятых.

🔒 Скоро заработает автоматическая упрощенка без декларации и взносов

С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по применению автоматизированной упрощенки (АУСН).

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-499 от 28.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В трудовую книжку вместо приказа можно вписать трудовой договор

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/1908 от 17.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Рестораны в гостиницах тоже освобождены от НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/2136 от 18.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за выплат за вынужденный прогул придется сдавать уточненный РСВ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3078 от 20.01.2022

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