Уплата неустойки: налоговые последствия

Основания для взыскания неустойки

Неустойка — сумма, определенная законом или прописанная в договоре. Платит ее одна из сторон, если (ч. 1 ст. 330 ГК):

обязательства по договору не исполнила;

обязательства по договору исполнила ненадлежащим образом, в том числе если нарушила сроки исполнения.

Таким образом, неустойка — это способ обезопасить стороны от возможных потерь, а если они случились — компенсировать их.

Кредитор, требующий неустойку, не обязан доказывать, что понес убытки в результате нарушения договора. То есть неустойка еще и мера имущественной ответственности, своеобразная штрафная санкция (определение КС от 23.06.2016 № 1365-О).

Если должник не несет ответственности за исполнение договора, другая сторона не вправе требовать с него неустойку (ч. 2 ст. 330 ГК).

На практике чаще всего неустойка назначается за нарушение сроков исполнения обязательств. Для заказчика это обычно сроки выполнения работ, для исполнителя — сроки по оплате. При этом когда в договоре прописали неустойку, это предполагает, что стороны «по умолчанию» согласны ее уплатить, если договоренности — не выполнили. На практике, конечно, возмещение неустойки не всегда бывает добровольным. Вариант — на основании решения суда (ст. 15 ГК).

Условие о неустойке в договоре

Оформить условие по неустойке, в том числе о ее размере и порядке взыскания, можно двумя способами:

отразить в доп. соглашении к основному договору; прописать в основном договоре отдельным пунктом.

Второй способ считается более предпочтительным, так как во многом упрощает процесс предъявления требований кредитором.

В договоре либо в доп. соглашении к нему отразите правила расчета неустойки. Подход должен быть единым и для заказчика, и для исполнителя. Иначе, если стороны будут спорить, размер неустойки с большой вероятностью судьи уменьшат. Стороны могут установить любой размер неустойки.

Способы уплаты неустойки

Как инициировать уплату неустойки? Варианты:

Заказчик предъявляет претензию должнику и тот уплачивает обозначенную сумму. Заказчик удерживает сумму при окончательном расчете по договору (постановление Президиума ВАС от 19.06.2012 № 1394/12 по делу № А53-26030/2010).

Расходы на уплату неустойки в налоговом учете

Организация-должник вправе учесть неустойку в составе внереализационных расходов (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК).

К внереализационным расходам относят, в частности (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК):

штрафы; пени; другие санкции за нарушения договоров, признанные должником добровольно или по суду; расходы на возмещение ущерба.

Эти расходы можно учитывать, если они отвечают критериям из ст. 252 НК.

Вид расхода Дата признания расхода Нормативный акт Штрафы Дата признания сумм должником или дата вступления в силу судебного решения пп. 8 п. 7 ст. 272 НК;

письмо Минфина от 20.05.2021 № 03-03-06/1/38719;

письмо Минфина от 20.03.2017 № 03-03-06/2/15657. Пени Суммы возмещения ущерба Пени, начисляемые за каждый день просрочки Конец соответствующего отчетного (налогового) периода или дата фактического погашения долга (зависит от того, что произошло раньше)

Таблица 1. На какие даты учитывать должнику неустойку и другие подобные расходы в налоговом учете

Пример

Организация-должник на ОСНО признала неустойку в марте, а перечислила пострадавшей стороне — в апреле.

Это значит, бухгалтер компании-должника включит уплаченную неустойку в состав внереализационных расходов в марте. То есть неустойка попадет в расходы I квартала.

Полученная неустойка в налоговых доходах

Организация-кредитор учитывает полученную неустойку в составе внереализационных доходов (п. 2 ст. 250 и подп. 4 п. 4 ст. 271 НК).

К внереализационным доходам относят (п. 3 ст. 250 НК):

доходы, признанные должником; доходы, которые должник обязан уплатить по суду; штрафы; пени; другие санкции, предъявляемые должнику в результате нарушения договора; суммы возмещения убытков (ущерба).

Вид дохода Дата признания дохода Нормативный акт Документ, подтверждающий факт признания должником обязанности по уплате неустойки Штрафы Дата признания сумм должником или дата вступления в силу судебного решения 4 п. 4 ст. 271 НК;

письмо Минфина от 26.05.2020 № 03-03-06/1/43891;

письмо Минфина от 16.03.2021 № 03-03-06/3/18269. двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т. п.);

письмо должника;

иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства и позволяющий определить размер признанной должником неустойки;

Если документов нет, но должник перевел пострадавшей стороне нужные суммы (полностью или частично), этого может быть достаточным доказательством, что должник признал долг. Пени Суммы возмещения ущерба

Таблица 2. На какие даты учитывать полученную неустойку и другие подобные доходы в налоговом учете

Пример

Из-за нарушения договора подряда подрядчик обязан уплатить неустойку. Акт сверки стороны подписали в феврале. При окончательных расчетах организация-заказчик удержала неустойку.

Это значит, бухгалтер компании-заказчика включит полученную неустойку в состав внереализационных доходов на дату подписания акта сверки, то есть в феврале.