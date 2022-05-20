«Утренний бухгалтер». Валютные ограничения опять смягчили 

Центробанк снова разрешил продавать клиента наличную валюту без ограничений. Впрочем, новое правило не касается долларов и евро.

Практический пример, как посчитать отпускной стаж, когда из-за длинного отпуска без содержания сдвигается период для ежегодного отпуска.

Популярные ныне «карточные туры» в Казахстан и Армению становятся сложнее, потому что банки ужесточают требования к открытию счетов.

Мнение эксперта: торговать жильем можно, будучи ИП на УСН.

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Новости

События

Специальные режимы налогообложения. Закрытый онлайн семинар

Дата проведения: 25 мая, среда

CIMA - Презентация (P1, Р2)

Дата проведения: 25 мая, среда

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по ФСБУ

Дата проведения: 25 мая, среда

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»: как применять в 2022 году

Дата проведения: 25 мая, среда

Тюнинг и рестайлинг 1С:Документооборот КОРП. Встречайте, версия 3.0!

Дата проведения: 25 мая, среда

Management buy out. Как "уйти" с рынка, но оставить контроль за собой

Дата проведения: 25 мая, среда

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения

Дата проведения: 25 мая, среда

БУХГАЛТЕРСКИЙ ПЕРИОД: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Дата проведения: 24 мая, вторник

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 24 мая, вторник

Сомнительные операции и налоговые комиссии глазами налоговиков

Дата проведения: 23 мая, понедельник

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/21 от 11.02.2012

ЦБ РФ: Письмо № 010-31-2/4257 от 17.05.2022

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