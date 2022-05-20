Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Валютные ограничения опять смягчили 

Сняли ограничения на продажу всех валют, кроме долларов и евро.

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Центробанк снова разрешил продавать клиента наличную валюту без ограничений. Впрочем, новое правило не касается долларов и евро

Практический пример, как посчитать отпускной стаж, когда из-за длинного отпуска без содержания сдвигается период для ежегодного отпуска.

Популярные ныне «карточные туры» в Казахстан и Армению становятся сложнее, потому что банки ужесточают требования к открытию счетов.

Мнение эксперта: торговать жильем можно, будучи ИП на УСН.

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Новости

События

Специальные режимы налогообложения. Закрытый онлайн семинар

Дата проведения: 25 мая, среда

CIMA - Презентация (P1, Р2)

Дата проведения: 25 мая, среда

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по ФСБУ

Дата проведения: 25 мая, среда

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»: как применять в 2022 году

Дата проведения: 25 мая, среда

Тюнинг и рестайлинг 1С:Документооборот КОРП. Встречайте, версия 3.0!

Дата проведения: 25 мая, среда

Management buy out. Как "уйти" с рынка, но оставить контроль за собой

Дата проведения: 25 мая, среда

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения

Дата проведения: 25 мая, среда

БУХГАЛТЕРСКИЙ ПЕРИОД: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Дата проведения: 24 мая, вторник

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 24 мая, вторник

Сомнительные операции и налоговые комиссии глазами налоговиков

Дата проведения: 23 мая, понедельник

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Закрытие старой компании и создание новой: сроки, варианты и ответственность за брошенные фирмы

Как закрыть бизнес без особых хлопот, если ликвидировать юридическое лицо официально невозможно по причине потенциальных долгов по налогам и сборам перед налоговым органом, которые могут быть выявлены при такой ликвидации?

Как составить доверенность на участие в торгах

Участвовать в госзакупках разрешено как лично, так и через представителя. Но обязательно учитывайте, какую доверенность на право участия в торгах требует заказчик, как она должна быть оформлена, чтобы исключить отклонение заявки.

Валютный контроль: изменения в законодательстве

Вы тоже уже устали следить за постоянными изменениями в этой сфере?

«Утренний бухгалтер». Будут новые правила по налогам на цифровые активы

Госдума приняла новый закон.

На что обратить внимание при проверке контрагентов?

Лучший способ не допустить возникновения долгов — заранее проверять деловых партнеров, с которыми вы хотите сотрудничать. Перед заключением любой сделки нужно собрать как можно больше информации о контрагенте, чтобы исключить риски недобросовестности руководства, неплатежеспособности (и, соответственно, банкротства), а также сотрудничества с фирмой-однодневкой.

Дефицита самозанятых не будет, но в работе с ними все равно много тонкостей. Интервью с экспертом «Тинькофф Бизнеса»

Евгений Наумов, руководитель проектов «Тинькофф Бизнеса» рассказал, почему компаниям так удобно работать с самозанятыми и как все сделать по закону.

Что делать, если купил недвижимость, а саму землю не покупал?

Собственник помещения в нежилом здании может быть понужден к заключению только договора аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Субсидия на сохранение занятости для московских СОНКО: обзор постановления

Социально ориентированным НКО в Москве предоставят субсидию на сохранение занятости. Есть несколько важных условий.

Цитата дня. Про то, что надо увеличивать в России

О размерах пенсий и зарплат высказался бывший министр труда РФ.

🔒 Увольнение при ликвидации организации: какие есть нюансы

Ликвидация компании — практически единственное основание для высвобождения персонала, которое может быть применено ко всем категориям сотрудников. Разберемся, как правильно увольнять.

🔒 Нельзя просто так отказать в приеме на работу без объяснения причин: обзор от Верховного суда

Дискриминация при приеме на работу недопустима. Отказать кандидату в приеме можно только, если его деловые качества не соответствуют должности.

«Ночной бухгалтер». 25 тысяч за 42 компании для бухгалтера на аутсорсе. Опять про объединение ПФР и ФСС

Бухгалтеры нашли смешную вакансию, а власти продолжают мусолить тему с будущим СФР.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/21 от 11.02.2012

ЦБ РФ: Письмо № 010-31-2/4257 от 17.05.2022

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Ответ на требование ИФНС

Недостоверность учредителей и необходимость явиться в ФНС

Ошибка при внесении изменений в штатное расписание в ЗУП

Прием на работу иностранного сотрудника

Правильное формирование чеков-коррекции

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Запрос из налоговой о пациентах

Взаимозачет между ип и физ лицом

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Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС. Код ТН ВЭД возможно указывать не полный без подгрупп?

Ген.директор возложил обязаности Главбуха на себя

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Документооборот между двумя иностранными организациями

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Расчет дивидендов

«Клерк.Разборы». Заказать статью

Мораторий на выплату дивидендов

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

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