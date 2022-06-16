«Утренний бухгалтер». О льготах по налогу на имущество организаций надо заранее предупреждать налоговиков

​​​​​​​Налоговикам лучше заранее рассказать о льготах по налогу на имущество организаций.

С 1 октября вступят в силу новые правила для электронных счетов-фактур.

ФНС дала пояснения по выставлению общих счетов-фактур.

Получить данные из ПФР для больничного не получится, нужна справка 182н.

Запретить рассказать о своей зарплате сотруднику нельзя. Это не секрет фирмы, так считает Минтруд.

Новости

События

Авансы по налогу на прибыль - онлайн семинар

Дата проведения: 21 июня, вторник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 21 июня, вторник

Как главбуху работать с 1 июля с учетом изменений

Дата проведения: 20 июня, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 20 июня, понедельник

Финансовое моделирование в MS Excel

Дата проведения: 20 июня, понедельник

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 18 июня, суббота

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 17 июня, пятница

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 17 июня, пятница

Удержание алиментов, налоговых и кредитных задолженностей - онлайн-семинар

Дата проведения: 16 июня, четверг

Как вывести за штат без рисков

Дата проведения: 16 июня, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Опять пошли проверки налоговиков по самозанятым

Ищут признаки подмены трудовых отношений.

— Как проверить действующий МРОТ в программах 1С?

С 01.06.2022 года повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 15 279 рублей (вместо 13 890 рублей). Данный показатель влияет на целый ряд выплат сотрудникам: зарплаты, больничные, отпускные, командировочные и т.д. Поэтому во избежание будущих проблем с перерасчетами необходимо убедиться, что ваши программы 1С обновлены и в них значится актуальный МРОТ.

— Покупка права денежного требования: что с налогом на прибыль, НДС и курсовыми разницами?

Расскажем о налогообложении операции по приобретению права денежного требования у иностранной компании.

— Самоходные машины: что это такое, как их поставить или снять с учета

С 3 июля 2022 года действует новый закон о самоходных машинах и других видах техники. Поскольку это тесно связано с налогообложением указанных объектов, в этой статье рассматриваем основные правила и порядок учёта самоходных машин и техники в гостехнадзоре, а также ФГИС УСМТ как систему учёта.

— Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Есть мнение (и оно довольно широко распространено среди нашего населения), будто бы ипотечная квартира принадлежит банку — и до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен, с таким жильем ничего нельзя делать. Но на самом деле это вовсе не так: даже при том, что гражданин взял в банке кредит на покупку квартиры, именно он является ее собственником.

— Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?

Некоторое время назад подобная тема уже обсуждалась, и вот появилась конкретика. ЦБ уже подготовил предложения по введению возможности запретить выдавать себе кредиты и займы. Подготовленные поправки в законодательство проходят межведомственное согласование.

🔒 Сроки сдачи отчетности за 2 квартал (1 полугодие) 2022 года

Скоро начнется отчетный период за 2 квартал 2022 года. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

— Правительство определило правила льготного кредитования медиакомпаний. Обзор постановления

Рассказываем, каким требованиям должны отвечать заемщики, на каких условиях выдаются льготные кредитные средства.

🔒 С прощенного долга по займам от иностранцев теперь не надо платить налог

Теперь не надо платить налог на прибыль с прощения долга по договору займа с иностранным лицом.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/47598 от 23.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Стало известно, как считать численность персонала IT-компании

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/5779 от 02.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости О льготах по налогу на имущество организаций лучше заранее оповестить налоговиков

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/39200 от 28.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС разъяснила, когда можно выставлять общие счета-фактуры

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/46939 от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%

Роструд: Письмо № ПГ/11476-6-1 от 24.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя запрещать работнику рассказывать о своей зарплате. Зарплата – не секрет фирмы

Обсуждаемые темы форума

— Налоговый учет внешнеторговых бартерных сделок

— Расчет больничного по уходу за ребенком

— Чек онлайн касса (Расход), расчеты с физлицами

— Как правильно отразить в учет производство пива на розлив и в стекле

— Расходы на УСН

— Аренда ИП и физ лицо в другом городе

— Списание алкогольной продукции производителем

— Декларация по НДС

— ККТ. Исправление ошибок

— Налоговые каникулы

— Штраф за опоздание 4-ФСС

— Требование от инспекции региона, отличного от региона регистрации участников сделки

— Применение ККТ ИП при продаже имущества, используемого в коммерческой деятельности

— Касса онлайн

— Не пробивается чек по эквайринговой операции

— Запрос из ИФНС о низкой зарплате

— Пробитие чеков при взаимозачете в 1с УТ

— Зачет предоплаты УНФ

— Дивиденды учредителю ООО на УСН в 2022 г. Мораторий

— Недостача у комиссионера