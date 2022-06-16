«Утренний бухгалтер». О льготах по налогу на имущество организаций надо заранее предупреждать налоговиков

Налоговикам лучше заранее рассказать о льготах по налогу на имущество организаций.
С 1 октября вступят в силу новые правила для электронных счетов-фактур.
ФНС дала пояснения по выставлению общих счетов-фактур.
Получить данные из ПФР для больничного не получится, нужна справка 182н.
Запретить рассказать о своей зарплате сотруднику нельзя. Это не секрет фирмы, так считает Минтруд.
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Авансы по налогу на прибыль - онлайн семинар
Дата проведения: 21 июня, вторник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 21 июня, вторник
Как главбуху работать с 1 июля с учетом изменений
Дата проведения: 20 июня, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 20 июня, понедельник
Финансовое моделирование в MS Excel
Дата проведения: 20 июня, понедельник
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 18 июня, суббота
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Дата проведения: 17 июня, пятница
Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 17 июня, пятница
Удержание алиментов, налоговых и кредитных задолженностей - онлайн-семинар
Дата проведения: 16 июня, четверг
Как вывести за штат без рисков
Дата проведения: 16 июня, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/47598 от 23.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Стало известно, как считать численность персонала IT-компании
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/5779 от 02.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости О льготах по налогу на имущество организаций лучше заранее оповестить налоговиков
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/39200 от 28.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС разъяснила, когда можно выставлять общие счета-фактуры
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/46939 от 20.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%
Роструд: Письмо № ПГ/11476-6-1 от 24.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя запрещать работнику рассказывать о своей зарплате. Зарплата – не секрет фирмы
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