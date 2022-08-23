Легализация трудового договора, «мобильные» проверки, кредиты малому бизнесу и нюансы ФСБУ 25/2018

На неделе появилась серьезная причина посочувствовать госслужащим и порадоваться за российских домохозяек. Первым запрещено произносить определенные фразы. К стоп-словам отнесли «договоримся», «вопрос решить можно, но трудно», «нужны более веские аргументы», «спасибо на хлеб не намажешь», «ну, что делать будем?» и т. д. Ну, и как в таких условиях работать? Видимо, придется штудировать словарь синонимов.
У вторых появился шанс получать ежемесячное пособие за свой труд на благо семьи. Непонятно, правда, из каких средств будут начислять это пособие. Росстат сообщил, что налоговые долги к концу года побьют рекорд 90-х: за 5 месяцев просрочка по налогам и взносам достигла 114,7 млрд.
Но не будем о грустном. Поскольку все мы время от времени становимся домохозяйками, предлагаем приготовить блюдо по новому рецепту. Сегодня у нас салат с огурцами и копченой курицей. Нам понадобится: 2 огурца, 300 гр. копченой курицы, 2 стебля зеленого лука, 1 ч.л. аджики, ½ ст. л. сметаны 20%, по 1 ч.л. оливкового масла и лимонного сока, соль и черный молотый перец — по вкусу.
Очищенные огурцы и стебли зеленого лука мелко нарезать, добавить аджику, соль, перец, оливковое масло, лимонный сок, перемешать. Дать смеси постоять 5 минут. Копченое куриное мясо освободить от кожи и костей, нарезать мелкими кубиками. Добавить копченую курицу к огурцам, перемешать. Положить в салат сметану, перемешать. Выложить салат на блюдо, украсить кусочками огурца и сразу же подать к столу.
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Важно
- Стало известно, в каких городах будут отделения нового фонда после объединения ПФР и ФСС.
- Дистанционные проверки бизнеса будут идти через приложение на мобильнике.
- В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина.
- Неоформленные сотрудники сами смогут легализовать трудовой договор через Госуслуги.
- Малому бизнесу дадут льготные кредиты под 4,5% на развитие производства.
- В общественных местах вновь придется носить маски.
- Утвердят акт сверки по единому налоговому платежу.
Из первых рук
- Долю рынка нужно считать по выручке, а не по количеству магазинов — Верховный суд.
- НДС как в Китае не подходит для России, сказал Минфин, и отказался снижать ставку по налогу.
- Если в фирме с одним участником появляется соучредитель, с директором надо заключить трудовой договор.
- НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет.
- Компания на общем режиме должна каждый месяц отражать в расходах проценты по займу, даже если платит их реже.
- Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%.
Обращаем внимание
- С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%.
- Деятельность в регионе с пониженной ставкой по УСН надо доказать документами: разъяснение от мурманских налоговиков.
- Роструд настаивает, что по трудовому договору нельзя работать дистанционно из-за границы.
- При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум.
- Налоговики стали чаще проверять статус налогового резидента у физлиц.
- Если поставщик отказывается выдать вам счет-фактуру, то даже суд не заставит его сделать это.
- Тем, у кого есть нарушения по НДС, налоговики откажут в ускоренном возмещении налога.
Для информации
- Импортозаместителям обнулят налог на прибыль, а тариф по взносам будет 7,6% — законопроект.
- В 2023 году законопроекты будут выкладывать на новом портале ГИС «Нормотворчество».
- Маркировать БАДы нужно будет с 1 апреля 2023 года.
- Физлицам разрешили получать дивиденды от российских компаний на зарубежный счет.
- Начало последнего патента будет датой перехода на другой режим, если ИП превысит лимит дохода.
- Антисептики придется маркировать уже с 1 апреля 2023 года.
- ИП может увольнять сотрудников за невыполнение плана, если такое условие включить в трудовой договор.
- Российские производители получат субсидию на телерекламу, если попадут в реестр Минпромторга.
Лайфхаки — берем на вооружение
- НДФЛ удержали, а дивиденды никто не забрал. Суд объяснил, когда НДФЛ можно вернуть.
- Бесполезно просить, чтобы налоговики удалили ИНН. Но можно не указывать его в декларациях.
- Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса.
- Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС.
- Если сотрудник с ДМС уволился, придется доплатить налог на прибыль и взносы.
- Льгота по налогу применяется с начала ее действия. Год ввода имущества в эксплуатацию значения не имеет.
- Суд решил, что разработка и изготовление оборудования в Китае — это работа, а не услуга и отменил агентский НДС.
- Субсидия на возмещение затрат идет в доходы по налогу на прибыль одновременно с расходами.
На всякого мудреца...
- Налоговиков заставят аннулировать фальшивые уточненки по НДС.
- Налоговики не вправе ставить свои условия для применения льготы — решение суда.
- Полицейского задержали за взятку налоговикам в 20 млн рублей.
В планах
- Маркировку пива могут отменить.
- Хотят ввести страхование утраты заработка. На эти цели в новый соцфонд пойдет 1,5% НДФЛ.
- Жертвам утечек персональных данных хотят платить компенсацию из специального фонда.
- При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления.
- Разрешат без паспорта покупать за наличные сережки, кольца и браслеты на 60 тыс. рублей.
- Предлагают платить миллион рублей за третьего ребенка.
- Для схемы бумажного НДС хотят ввести новую статью Уголовного кодекса.
А тем временем...
- Люди избавляются от наличной иностранной валюты.
- Эксперты пугают, что все смартфоны в России могут заблокировать. Прогнозируют возвращение кнопок и SMS.
- Иностранные фильмы начинают пропадать и из онлайн-кинотеатров.
- Рост безработицы ожидается к концу года.
УПС...
- У работодателей пошли проблемы при отправке уведомлений о приеме на работу иностранцев.
- Банки не должны брать комиссию за перечисление единого налогового платежа. Но все равно берут.
- На сборы в школу первоклассника надо около 27 тыс. рублей: статистика от Росстата.
- Липовые Госуслуги предлагают оформить возврат НДС на банковскую карту.
- За подаренную квартиру придется заплатить НДФЛ.
- Одинокую мать нельзя уволить, даже если у нее нет статуса матери-одиночки.
О как!
- Без суда и следствия. Интернет-магазины будут блокировать за контрафакт.
- Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей.
- Чтобы уменьшить количество подделок, Wildberries введет систему цифровой маркировки.
И о хорошем
- Документы в суд можно подать дистанционно.
- За отдых на Дальнем Востоке будут возвращать не 20, а 40 тысяч рублей.
- Бизнесменов будут реже арестовывать. Во время следствия они смогут заниматься бизнесом.
- Люди, которые уехали из страны, вправе отменить российскую прописку удаленно — утвердили новый порядок.
- Сбер начал передавать в ФНС данные для упрощенного имущественного вычета по НДФЛ.