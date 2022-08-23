Обзор налоговых новостей

Легализация трудового договора, «мобильные» проверки, кредиты малому бизнесу и нюансы ФСБУ 25/2018

О чем еще нужно знать бухгалтеру?

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Легализация трудового договора, «мобильные» проверки, кредиты малому бизнесу и нюансы ФСБУ 25/2018

На неделе появилась серьезная причина посочувствовать госслужащим и порадоваться за российских домохозяек. Первым запрещено произносить определенные фразы. К стоп-словам отнесли «договоримся», «вопрос решить можно, но трудно», «нужны более веские аргументы», «спасибо на хлеб не намажешь», «ну, что делать будем?» и т. д. Ну, и как в таких условиях работать? Видимо, придется штудировать словарь синонимов.

У вторых появился шанс получать ежемесячное пособие за свой труд на благо семьи. Непонятно, правда, из каких средств будут начислять это пособие. Росстат сообщил, что налоговые долги к концу года побьют рекорд 90-х: за 5 месяцев просрочка по налогам и взносам достигла 114,7 млрд.

Но не будем о грустном. Поскольку все мы время от времени становимся домохозяйками, предлагаем приготовить блюдо по новому рецепту. Сегодня у нас салат с огурцами и копченой курицей. Нам понадобится: 2 огурца, 300 гр. копченой курицы, 2 стебля зеленого лука, 1 ч.л. аджики, ½ ст. л. сметаны 20%, по 1 ч.л. оливкового масла и лимонного сока, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Очищенные огурцы и стебли зеленого лука мелко нарезать, добавить аджику, соль, перец, оливковое масло, лимонный сок, перемешать. Дать смеси постоять 5 минут. Копченое куриное мясо освободить от кожи и костей, нарезать мелкими кубиками. Добавить копченую курицу к огурцам, перемешать. Положить в салат сметану, перемешать. Выложить салат на блюдо, украсить кусочками огурца и сразу же подать к столу.

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