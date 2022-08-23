«Утренний бухгалтер». За проживание в гостинице до 1 июля придется платить НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Если проживание началось до 1 июля и закончилось после 1 июля, под 0% НДС будет только часть с 1 июля, объяснил Минфин.
Интернет-магазины будут блокировать за подделки: изменения в закон власти хотят внести уже в сентябре.
С 1 апреля 2023 года начнется маркировка БАДов.
Для официального размещения новых законов и писем сделают новый портал ГИС «Нормотворчество». Планируют, что он заработает в 2023 году.
Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса, и это решение не в пользу рабоодателя.
Трудовые книжки продолжают беспокоить бухгалтеров и кадровиков
Да-да, причем как бумажные, так и электронные. Мало того, в прошлом году обновлены бланки и порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также изменена инструкция по их заполнению.
Вы про это знали?
Вместе с экспертом по кадровым документам с многолетним стажем Еленой Пономаревой разберем подробно все важные нюансы.
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Новости
- В 2023 году законопроекты будут выкладывать на новом портале ГИС «Нормотворчество»
- Стало известно, в каких городах будут отделения нового фонда после объединения ПФР и ФСС
- Банки не должны брать комиссию за перечисление единого налогового платежа. Но все равно берут
- В AppStore появилось приложение банка «Открытие»
- Продажу породистых лошадей еще на 3 года хотят освободить от НДС
- Если сотрудник с ДМС уволился, придется доплатить налог на прибыль и взносы
- Маркировку пива могут отменить
- У работодателей пошли проблемы при отправке уведомлений о приеме на работу иностранцев
- Карта «Мир» может заработать в Египте, Таиланде и Китае
- Деятельность в регионе с пониженной ставкой по УСН надо доказать документами: разъяснение от мурманских налоговиков
- Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС
- Налоговиков заставят аннулировать фальшивые уточненки по НДС
- Документы в суд можно подать дистанционно
- В банке «Тинькофф» массовый сбой. Переводы не проходят
- НДС как в Китае не подходит для России, сказал Минфин, и отказался снижать ставку по налогу
- С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%
- Маркировать БАДы нужно будет с 1 апреля 2023 года
- Робот-коллектор будет обязан предупредить по телефону, что он не человек
- Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса
- Импортозаместителям обнулят налог на прибыль, а тариф по взносам будет 7,6% — законопроект
- Бесполезно просить, чтобы налоговики удалили ИНН. Но можно не указывать его в декларациях
- НДФЛ удержали, а дивиденды никто не забрал. Суд объяснил, когда НДФЛ можно вернуть
- Долю рынка нужно считать по выручке, а не по количеству магазинов — Верховный суд
- Без суда и следствия. Интернет-магазины будут блокировать за контрафакт
- Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС
- Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация
События
Как оптимизировать расходы, правильно применяя нормы Налогового кодекса РФ
Дата проведения: 30 августа, вторник
Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС по операциям в рамках ЕАЭС
Дата проведения: 30 августа, вторник
Дата проведения: 29 августа, понедельник
Налоговая выгода: игры с «огнем» или законное право
Дата проведения: 26 августа, пятница
Из малого бизнеса в стартап! Абсурд или возможность экспоненциального роста?
Дата проведения: 25 августа, четверг
НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?
Дата проведения: 25 августа, четверг
Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»
Дата проведения: 25 августа, четверг
Кадровый электронный документооборот в программах 1С
Дата проведения: 25 августа, четверг
«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»
Дата проведения: 25 августа, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 25 августа, четверг
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— Когда брат, сестра или племянник могут забрать часть наследства у наследников первой очереди
Первоочередное право на наследство закон предоставляет близким родственникам наследодателя: его детям, супругу и родителям. Братья, сестры и племянники (по праву представления) предусмотрены в числе наследников второй очереди — т. е. они могут претендовать на наследство лишь в том случае, если его не принял ни один из наследников первой очереди либо их вовсе нет (ст. 1141, 1143 ГК).
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И назовут его весьма знаковым образом — «Инспектор»!
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/72877 от 28.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72436 от 27.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72368 от 27.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС
: Определение № 88-15373/2022 от 21.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78614 от 12.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%
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