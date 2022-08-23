Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». За проживание в гостинице до 1 июля придется платить НДС

О нюансах учета налога рассказал Минфин.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если проживание началось до 1 июля и закончилось после 1 июля, под 0% НДС будет только часть с 1 июля, объяснил Минфин

Интернет-магазины будут блокировать за подделки: изменения в закон власти хотят внести уже в сентябре.

С 1 апреля 2023 года начнется маркировка БАДов.

Для официального размещения новых законов и писем сделают новый портал ГИС «Нормотворчество». Планируют, что он заработает в 2023 году.

Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса, и это решение не в пользу рабоодателя

Трудовые книжки продолжают беспокоить бухгалтеров и кадровиков

Да-да, причем как бумажные, так и электронные. Мало того, в прошлом году обновлены бланки и порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также изменена инструкция по их заполнению.

Вы про это знали?

Вместе с экспертом по кадровым документам с многолетним стажем Еленой Пономаревой разберем подробно все важные нюансы.

Вебинар уже сегодня, 23 августа: записаться можно тут.

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«Утренний бухгалтер». Для дистанционных проверок бизнеса будет мобильное приложение

И назовут его весьма знаковым образом — «Инспектор»!

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Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/72877 от 28.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72436 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72368 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС

: Определение № 88-15373/2022 от 21.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78614 от 12.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%

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