«Утренний бухгалтер». За проживание в гостинице до 1 июля придется платить НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если проживание началось до 1 июля и закончилось после 1 июля, под 0% НДС будет только часть с 1 июля, объяснил Минфин.

Интернет-магазины будут блокировать за подделки: изменения в закон власти хотят внести уже в сентябре.

С 1 апреля 2023 года начнется маркировка БАДов.

Для официального размещения новых законов и писем сделают новый портал ГИС «Нормотворчество». Планируют, что он заработает в 2023 году.

Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса, и это решение не в пользу рабоодателя.

Трудовые книжки продолжают беспокоить бухгалтеров и кадровиков Да-да, причем как бумажные, так и электронные. Мало того, в прошлом году обновлены бланки и порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также изменена инструкция по их заполнению. Вы про это знали? Вместе с экспертом по кадровым документам с многолетним стажем Еленой Пономаревой разберем подробно все важные нюансы. Вебинар уже сегодня, 23 августа: записаться можно тут.

Новости

События

Как оптимизировать расходы, правильно применяя нормы Налогового кодекса РФ

Дата проведения: 30 августа, вторник

Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС по операциям в рамках ЕАЭС

Дата проведения: 30 августа, вторник

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Дата проведения: 29 августа, понедельник

Налоговая выгода: игры с «огнем» или законное право

Дата проведения: 26 августа, пятница

Из малого бизнеса в стартап! Абсурд или возможность экспоненциального роста?

Дата проведения: 25 августа, четверг

НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?

Дата проведения: 25 августа, четверг

Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»

Дата проведения: 25 августа, четверг

Кадровый электронный документооборот в программах 1С

Дата проведения: 25 августа, четверг

«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»

Дата проведения: 25 августа, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 25 августа, четверг

Статьи

— Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете

Амортизация в бухгалтерском учете — неотъемлемый инструмент, позволяющий равномерно отразить в расходах стоимость приобретенных активов. О способах начисления амортизации в бухгалтерском учете, а также ее отражении на счетах бухучета расскажем в нашей статье.

— Когда брат, сестра или племянник могут забрать часть наследства у наследников первой очереди

Первоочередное право на наследство закон предоставляет близким родственникам наследодателя: его детям, супругу и родителям. Братья, сестры и племянники (по праву представления) предусмотрены в числе наследников второй очереди — т. е. они могут претендовать на наследство лишь в том случае, если его не принял ни один из наследников первой очереди либо их вовсе нет (ст. 1141, 1143 ГК).

— «Утренний бухгалтер». Для дистанционных проверок бизнеса будет мобильное приложение

И назовут его весьма знаковым образом — «Инспектор»!

— С чего начать погружение в мир блокчейна

Цена на основные криптовалюты — биткоин и эфир — падает с начала года. Аналитики и криптоэнтузиасты сходятся во мнении, что в разгаре криптозима, но трейдеры по-прежнему смотрят на рынок с оптимизмом. Несмотря на спад, опытные инвесторы продолжают покупать на падениях, а для новичков текущая ситуация на рынке — удачная возможность попробовать себя в мире блокчейна.

— Как защитить персональные данные: чем опасна утечка. Что делать, если их украли

Разбираемся, зачем компании собирают согласия на обработку персональных данных, можно ли их отозвать, для чего эта информация мошенникам и как снизить риск утечки личных данных.

— Как вести раздельный учет НДС при экспорте?

Учет НДС при экспорте вызывает достаточно много вопросов у бухгалтеров. Как организовать ведение раздельного учета при экспорте, какими документами его подтвердить и нужно ли представлять такие документы налоговым инспекторам — об этом пойдет речь в нашей статье.

— Можно ли взять дополнительных бухгалтеров вне штата?

В каждой компании должен быть сотрудник, который отвечает за ведение бухгалтерского учета. На практике эта ситуация решается двумя известными способами. Первый — в рамках трудового законодательства, принимается в штат главный бухгалтер и/или создается бухгалтерия. Второй — на основании гражданского законодательства. Компания заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета с физлицом или провайдером. Именно так ситуацию разрешает ч. 3 ст. 7 закона у бухучете.

🔒 Как принять на работу работника из Беларуси

Прием на работу иностранцев имеет свои особенности. Разберемся, как оформлять трудовые отношения с гражданами Белоруссии.

— Цитата дня. Про хорошие ожидания

Глава Минцифры рассказал про отечественные программы для компьютеров на смену зарубежным. Получилось так оптимистично, что мы даже загордились.

— «Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Любопытные инструкции для налоговиков на местах выпустила ФНС. Там расписали, как правильно вызывать налогоплательщика для дачи пояснений. Получилось красиво и далеко от практики (как всегда).

— Кому работодатель обязан предоставлять специальные перерывы и оплачивать их

По ст. 109 ТК работникам нужно предоставлять специальные перерывы для отдыха и обогревания в рабочее время. Но это касается далеко не всех категорий сотрудников и только определённых случаев. В этой статье разбираем, как правильно.

— Простить долги сотруднику. Сколько будет стоить широкий жест компании?

Бывает так, что организация дает заём ценному сотруднику, а позже за определенные заслуги этот долг может даже простить. Однако ошибочно будет полагать, что при таком раскладе никто никому не должен.

— Новые антикризисные меры для бизнеса: август 2022 года

Правительство вводит новые меры поддержки российской экономики: для МСП предусмотрены льготные кредиты на перестройку и развитие производства, водятся субсидии на переоборудование автомобилей на газ-топливо, начали принимать заявки для выдачи субсидий на ТВ-рекламу, расширили параллельный импорт и другое.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/72877 от 28.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72436 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72368 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС

: Определение № 88-15373/2022 от 21.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78614 от 12.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%

Обсуждаемые темы форума

— Требование по НДС

— 1с УТ 11.5 как пробить чек на полный расчет

— Реализация имущества ООО

— Продажа остатков мороженого после 1 сентября

— НДС от агента в книге покупок

— УСН за 2020 г

— Усн 2021г

— Номенклатурная позиция в документах

— Внесение товарных остатков на ООО

— Персональные данные с 01.09.2022

— Выплата дивидендов. Уполномоченные банки Узбекистана и Казахстана

— Перевод активов в Россию: новые налоговые льготы

— Единый налоговый счет

— Испорченный товар

— Приобретение услуг с Беларуссии за рекламу

— Нежилые помещения ОАО при добровольной ликвидации компании

— Казначейское обеспечение обязательств

— Доверенность на главного бухгалтера

— Договор в евро, поступление в рублях

— Банковская гарантия и комиссионный сбор за выигрыш аукциона при УСН