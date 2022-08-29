«Утренний бухгалтер». Обязательные электронные доверенности заработают с 1 сентября 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Использовать квалифицированную электронную подпись без использования машиночитаемой доверенности (МЧД) можно будет до 1 сентября 2023 года.

Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои счета за границей.

Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату.

На будущую квартиру в новостройке нельзя получить вычет по НДФЛ, пока собственность не зарегистрируют в Росреестре.

​​​​​Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Встречайте пополнение в коллекции курсов повышения квалификации "Клерка"‎: мы обновили курс по актуальным изменениям в работе бухгалтера с 2022 года и готовы вас всему научить.

Но это, конечно, не отменяет бесплатных вебинаров, которые все равно стоит выбирать и смотреть по актуальным для вас темам.

Уже завтра расскажем все, что надо знать про госзакупки Разберем пошагово все, что надо знать участнику системы госзакупок про отличия в 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также про риски и ответственность по этим законам. Записаться

Новости

События

Управление бухгалтерией и организация бухгалтерского учета в связи с новыми требованиями законодательства

Дата проведения: 2 сентября, пятница

Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Изменения в работе бухгалтера с 2023 года

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Дата проведения: 31 августа, среда

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 31 августа, среда

Новинка от CPA ! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации на практике

Дата проведения: 31 августа, среда

Статьи

— Системы оплаты труда в 2022 году

Каждая компания должна установить систему оплаты труда своих работников. Как это сделать, какие виды систем существуют — расскажем в нашей статье.

— Как бухгалтеру, аналитику или экономисту стать финансовым директором за четыре шага?

Иногда бухгалтерия превращается в «ссылку», где человек проводит всю жизнь в мечтах о повышении. Но может ли рядовой бухгалтер или финансовый аналитик перейти в высшую лигу с зарплатами от 150 000 рублей? Еще как!

— «Утренний бухгалтер». Срок эксперимента по маркировке пива продлили до 28 февраля 2023 года

Изначально обязательной маркировка пива должна была стать с 1 сентября 2022 года.

— Надо ли ставить печать на справке о доходах в 2022 году

Бухгалтеры интересуются, нужна ли печать на справке 2-НДФЛ при отсутствии поля для ее проставления. Порядок заполнения отсутствует в приказе ФНС, но ответ на вопрос все-таки есть.

— Выпуск облигаций компанией: что важно знать

Часто договорные отношения реализуются в ценных бумагах. Ярким примером тому служит облигация. Этот инструмент является своеобразным договором займа, где в роли заимодавца выступает держатель бумаги, а в роли заемщика — эмитент. В нашей статье поговорим о том, что такое облигации, как они работают и какую цель преследуют фирмы, выпуская их. Разберем, как в 2022 году выплачивается и облагается налогами доход по этим ценным бумагам.

— Доставка иностранных товаров на морском судне. Как определить дату перехода права собственности и какие документы нужны

Расскажем об определении момента перехода права собственности на товар, доставляемые из другой страны морским транспортом.

— Облагаются ли НДС работы по демонтажу зданий за рубежом

Текущая ситуация вынуждает и российский бизнес уходить из-за рубежа. При этом приходится решать и налоговые «задачки». Одну из них помог решить Минфин в письме от 26 июля 2022 № 03-07-08/71809. Нужно ли платить НДС, если одна российская организация по договору с другой российской организацией демонтирует здание на территории иностранного государства?

— Цитата дня. Про не думать

Глава ФНС рассказал Путину про новинки для налогоплательщиков. В числе прочего и про единый налоговый счет. И опять оказалось, что он нужен, чтобы налогоплательщики могли просто не думать.

— Уточнение по УСН: всегда ли нужно и как исправить ошибку?

Даже самый внимательный бухгалтер не застрахован от ошибки. Человеческий фактор тоже имеет место быть. Что делать, если вы уже сдали декларацию и только после этого заметили ошибку?

— Временные переводы к другому работодателю: что сказал Минтруд

Специалисты министерства подготовили объемную методичку в форме таблицы вопросов и ответов, в которой рассмотрены различные аспекты оформления временных переводов в 2022 г.

🔒 Налог на прибыль 0% для учреждений культуры: условия

С этого года еще больше учреждений культуры могут применять ставку налога на прибыль 0%. Но есть нюансы по виду дохода и его доле.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/65843 от 08.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75730 от 04.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На будущую квартиру в новостройке нельзя получить вычет по НДФЛ, пока собственность не зарегистрируют в Росреестре

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11068@ от 23.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для цифровых финансовых активов, алмазов и газа для Вечного огня вводят новые коды по НДС

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11080@ от 24.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/52441 от 18.06.2020

Обсуждаемые темы форума

— Электронный документооборот

— Применение ФСБУ 25/2018

— Стаж сотрудника в 1С

— Оценка соответствия операций валютному законодательству

— Должны работодатели сообщать в Роскомнадзор о персональных данных?

— Чеки. Скан по штрих-коду

— Закрытие красноты по счету 86.02

— Налогообложение гражданина РФ, находящегося и работающего в Турции

— Требование ИФНС. Сроки выставления

— Выкуп объекта лизинга и его учет

— Отчеты после постановки на учет в другую ИФНС

— Штраф от ПФР за отправку отчета по почте России, ЭЦП получен позже

— Открытие магазина табачной продукции

— Отправка отчетности

— Штраф за подачу декларации УСНО по неустановленной форме

— Налогоплательщик ЮЛ

— Приостановка работы

— Прошу помощи -у контрагента в ЕГРЮЛ конкурсный управляющий

— Покупка оборудования без помещения

— Подтверждающие документы от компании, осуществляющей аутсорсинг расчетов с покупателями при интернет-продажах