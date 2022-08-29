«Утренний бухгалтер». Обязательные электронные доверенности заработают с 1 сентября 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Использовать квалифицированную электронную подпись без использования машиночитаемой доверенности (МЧД) можно будет до 1 сентября 2023 года.
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои счета за границей.
Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату.
На будущую квартиру в новостройке нельзя получить вычет по НДФЛ, пока собственность не зарегистрируют в Росреестре.
Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Встречайте пополнение в коллекции курсов повышения квалификации "Клерка": мы обновили курс по актуальным изменениям в работе бухгалтера с 2022 года и готовы вас всему научить.
Но это, конечно, не отменяет бесплатных вебинаров, которые все равно стоит выбирать и смотреть по актуальным для вас темам.
Уже завтра расскажем все, что надо знать про госзакупки
Разберем пошагово все, что надо знать участнику системы госзакупок про отличия в 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также про риски и ответственность по этим законам.
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- Обязательные электронные доверенности внедрят с 1 сентября 2023 года
- Мошенники за рубежом могли получить доступ к данным россиян
- На составление транспортных документов бизнес тратит 70 тонн бумаги в год. Но скоро внедрят ЭТН
- Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату
- Экологи предлагают упаковывать цветы в бумагу. Цветоводы против
- Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Вся теория в одном вебинаре!
- ПФР накладывает абсурдный штраф за вынужденную ошибку с СЗВ-ТД
- Отпуск исключительно в выходные дни может стать альтернативой компенсации без увольнения
- Минпромторг призвал бизнес активно подключаться к маркировке молока
- Уволить за отсутствие на рабочем месте не более 4 часов подряд нельзя
- Бизнес на АУСН будет проверять за банком правильность отражения доходов и расходов
- Компании и ИП на АУСН в платежке будут указывать специальный код
- Россияне с весны отказались от покупок квартир с отделкой
- Безналичная оплата от покупателей-физлиц будет идти в доход на АУСН по данным ККТ, а не расчетного счета
- Дожаловались. ЦБ начал проверки страховщиков
События
Управление бухгалтерией и организация бухгалтерского учета в связи с новыми требованиями законодательства
Дата проведения: 2 сентября, пятница
Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Изменения в работе бухгалтера с 2023 года
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения
Дата проведения: 1 сентября, четверг
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД
Дата проведения: 31 августа, среда
Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 31 августа, среда
Новинка от CPA ! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации на практике
Дата проведения: 31 августа, среда
Статьи
— Системы оплаты труда в 2022 году
Каждая компания должна установить систему оплаты труда своих работников. Как это сделать, какие виды систем существуют — расскажем в нашей статье.
— Как бухгалтеру, аналитику или экономисту стать финансовым директором за четыре шага?
Иногда бухгалтерия превращается в «ссылку», где человек проводит всю жизнь в мечтах о повышении. Но может ли рядовой бухгалтер или финансовый аналитик перейти в высшую лигу с зарплатами от 150 000 рублей? Еще как!
— «Утренний бухгалтер». Срок эксперимента по маркировке пива продлили до 28 февраля 2023 года
Изначально обязательной маркировка пива должна была стать с 1 сентября 2022 года.
— Надо ли ставить печать на справке о доходах в 2022 году
Бухгалтеры интересуются, нужна ли печать на справке 2-НДФЛ при отсутствии поля для ее проставления. Порядок заполнения отсутствует в приказе ФНС, но ответ на вопрос все-таки есть.
— Выпуск облигаций компанией: что важно знать
Часто договорные отношения реализуются в ценных бумагах. Ярким примером тому служит облигация. Этот инструмент является своеобразным договором займа, где в роли заимодавца выступает держатель бумаги, а в роли заемщика — эмитент. В нашей статье поговорим о том, что такое облигации, как они работают и какую цель преследуют фирмы, выпуская их. Разберем, как в 2022 году выплачивается и облагается налогами доход по этим ценным бумагам.
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Расскажем об определении момента перехода права собственности на товар, доставляемые из другой страны морским транспортом.
— Облагаются ли НДС работы по демонтажу зданий за рубежом
Текущая ситуация вынуждает и российский бизнес уходить из-за рубежа. При этом приходится решать и налоговые «задачки». Одну из них помог решить Минфин в письме от 26 июля 2022 № 03-07-08/71809. Нужно ли платить НДС, если одна российская организация по договору с другой российской организацией демонтирует здание на территории иностранного государства?
Глава ФНС рассказал Путину про новинки для налогоплательщиков. В числе прочего и про единый налоговый счет. И опять оказалось, что он нужен, чтобы налогоплательщики могли просто не думать.
— Уточнение по УСН: всегда ли нужно и как исправить ошибку?
Даже самый внимательный бухгалтер не застрахован от ошибки. Человеческий фактор тоже имеет место быть. Что делать, если вы уже сдали декларацию и только после этого заметили ошибку?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/65843 от 08.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75730 от 04.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости На будущую квартиру в новостройке нельзя получить вычет по НДФЛ, пока собственность не зарегистрируют в Росреестре
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11068@ от 23.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для цифровых финансовых активов, алмазов и газа для Вечного огня вводят новые коды по НДС
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11080@ от 24.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/52441 от 18.06.2020
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