Когда и как могут ввести неполное рабочее время и как оно оплачивается

(Возможные варианты неполного рабочего времени

Рабочий режим регулируется статьей 93 ТК. Она же устанавливает сроки, причины и порядок введения режима неполного рабочего времени.

Существует несколько вариантов такого формата работы:

неполный день – когда сотрудник работает всю рабочую неделю (пять или шесть дней), но менее восьми часов ежедневно;

неполная смена – когда сотрудник работает по графику смен, но при этом сами смены короче обычных (то есть меньше 10 или 12 часов);

неполная неделя – когда сотрудник работает полный день по восемь часов, но не ежедневно, например три или четыре дня в неделю;

одновременное сокращение и часов, и дней работы.

При работе в режиме неполного дня можно разделять часы таким образом, чтобы обед становился длиннее, а окончание рабочего дня совпадало с обычным, когда по домам расходятся все сотрудники.

Неполное рабочее время в большинстве случаев подразумевает неполную оплату.

Если решите перейти на сокращенный рабочий день или неделю, учтите: ваш доход сократится пропорционально отработанному времени или станет зависеть от объема работы, которую вы будете успевать выполнять.

Порядок введения режима неполного рабочего времени

Согласно статье 93 ТК, неполное рабочее время может вводиться по инициативе работника или по инициативе работодателя (эту ситуацию рассмотрим ниже, в разделе «Этапы введения режима по инициативе работодателя»).

Если вам нужно работать меньше по веской причине, работодатель обязан перевести вас на неполное рабочее время.

Переход на неполное время ни в коем случае не означает, что ваши трудовые права изменятся. Продолжительность отпуска останется прежней, стаж будет начисляться как обычно, и вы по-прежнему сможете уходить на оплачиваемый больничный.

Бывает, что вакансия изначально подразумевает неполный рабочий день и сотрудник при трудоустройстве просто соглашается с этими условиями.

Причины для введения режима

Выше мы упоминали, что в некоторых ситуациях работодатель вынужден соглашаться на неполный рабочий день по инициативе работника. Веской причиной может быть:

беременность – когда сотруднице в положении физически тяжело справляться с рабочими нагрузками (или работать поменьше рекомендует врач);

необходимость ухода за детьми младше 14 лет , в том числе приемными (если ребенок – инвалид, то переходить на неполный рабочий день можно до достижения им 18 лет);

необходимость ухода за больными родственниками – при условии что есть официально оформленное медицинское заключение.

Порой режим вводится по инициативе работодателя, и законом закреплены причины такого решения, которое неприятно всем сторонам (особенно работникам: у них сокращается доход):

Изменение организационных и технологических условий труда.

Например, появились новые технологии производства и компании нужно время, чтобы адаптироваться. Или снизился объем продаж, из-за чего компания вынуждена провести реорганизацию (необходимость которой она, если потребуется, сможет доказать в суде).

Высокая вероятностьмассового увольнения сотрудников.

Например, компания не справляется с конкуренцией или изменившимися условиями на рынке и ей необходимо «перегруппироваться», при этом сократив расходы. Перед сотрудниками встает нелегкий выбор: либо в течение какого-то времени работать меньше (и меньше получать), либо попасть под сокращение.

Компании называли сразу обе причины, когда в период пандемии и локдаунов столкнулись с экономическими трудностями.

Срок, на который вводится режим

В 93 статье ТК указано, что работодатель может или не устанавливать конкретный срок, на который вводится неполное рабочее время, или согласовать его с сотрудником, прописав в трудовом договоре.

Если вы переходите на частичную занятость (это бытовое название режима неполного рабочего времени), чтобы присматривать за ребенком или ухаживать за больным родственником, то срок ограничен вашими обязательствами.

В случае с ребенком – до достижения им 14 лет, в случае с больным человеком – до выздоровления, смерти или пока врач не отменит необходимость ухода.

По инициативе работодателя режим неполного рабочего времени может вводиться на срок до 6 месяцев (ст. 74 ТК).

Если перейти на такой режим хотите вы сами – по личным причинам, но не связанным со здоровьем и семьей, – срок может быть любым и фиксировать его официально не обязательно.

Этапы введения режима по решению работодателя

Неполный рабочий день устанавливается исключительно по соглашению сторон, то есть работодатель не может заставить вас перейти с полного рабочего дня на неполный (с соответствующим сокращением дохода).

Порядок перехода следующий:

Работодатель принимает решение, выбирает подходящий вариант неполного рабочего времени и издает приказ/уведомление о переводе всех или части сотрудников на новый режим.

Сообщает о своем решении органам службы занятости.

Уведомляет сотрудников о предстоящих переменах на встрече или онлайн-мероприятии.

Рассылает сотрудникам проекты соглашений. Те, кто готов работать меньше, подписывают соглашения и начинают трудиться в новом режиме.

Если сотрудники не согласны – уведомляет их письменно и под подпись о переходе (фактически принудительном) на неполную занятость. В течение двух месяцев они продолжают работать в прежнем режиме.

Сотрудников, не согласных с переходом на новый режим, – увольняет на основании статьи 77 ТК с выплатой им пособия в размере двухнедельного заработка. Если люди в течение двух месяцев передумают, они вправе подписать соглашение и перейти на новый режим.

Переход на сокращенный рабочий день или неделю может быть и быстрым, но только при условии, что сотрудники на это согласны.