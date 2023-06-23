Переход на электронный СМАРТ-контроль. Всё что необходимо знать

В 2023 году в Электронном бюджете введут типовые алгоритмы анализа данных учета и отчетности организаций бюджетной сферы, в том числе для контроллинга их деятельности. Цели и задачи проекта расписаны поэтапно до 1 декабря 2027 года.

Электронный СМАРТ-контроль — новый вид проверок, который понадобится для профилактической работы по расходованию бюджетных средств.

За счет единого информационного поля через СМАРТ-контроль можно будет посмотреть учетные показатели учреждения в онлайн-режиме. Причем дополнительную информацию контролерам предоставлять не придется — все данные будут в ГИИС «Электронный бюджет».

СМАРТ-контроль вводят для выявления финансовых рисков в хозяйственных операциях. Он поможет предупредить нарушения в финансово-бюджетной сфере, так как в обычных проверках ревизоры выявляют уже свершившиеся нарушения.

Также он будет показывать ревизорам, какие участки или финансовые операции имеют высокие риски нарушений, которые нужно проверить.

Кто пользователь СМАРТ-контроля

Пользователями системы СМАРТ-контроля будут:

органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля;

органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

подразделения внутреннего финансового аудита;

учреждения.

Сейчас проект «СМАРТ-контроль» запущен в пилотном режиме. В дальнейшем к проекту подключат все учреждения разных уровней бюджета: федерального, субъектового, муниципального.