Переход на электронный СМАРТ-контроль. Всё что необходимо знать

Что такое СМАРТ-контроль
В 2023 году в Электронном бюджете введут типовые алгоритмы анализа данных учета и отчетности организаций бюджетной сферы, в том числе для контроллинга их деятельности. Цели и задачи проекта расписаны поэтапно до 1 декабря 2027 года.
Электронный СМАРТ-контроль — новый вид проверок, который понадобится для профилактической работы по расходованию бюджетных средств.
За счет единого информационного поля через СМАРТ-контроль можно будет посмотреть учетные показатели учреждения в онлайн-режиме. Причем дополнительную информацию контролерам предоставлять не придется — все данные будут в ГИИС «Электронный бюджет».
СМАРТ-контроль вводят для выявления финансовых рисков в хозяйственных операциях. Он поможет предупредить нарушения в финансово-бюджетной сфере, так как в обычных проверках ревизоры выявляют уже свершившиеся нарушения.
Также он будет показывать ревизорам, какие участки или финансовые операции имеют высокие риски нарушений, которые нужно проверить.
Кто пользователь СМАРТ-контроля
Пользователями системы СМАРТ-контроля будут:
органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля;
органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;
подразделения внутреннего финансового аудита;
учреждения.
Сейчас проект «СМАРТ-контроль» запущен в пилотном режиме. В дальнейшем к проекту подключат все учреждения разных уровней бюджета: федерального, субъектового, муниципального.
Как будет работать СМАРТ-контроль
В СМАРТ-контроле будет электронный доступ к учетным данным, цифровой обмен и диалог, дистанционный мониторинг.
Вести бухгалтерский учет придется исключительно в режиме реального времени.
Выгрузка информации в систему СМАРТ-контроля станет постоянной обязанностью, причем в набор выгружаемых данных войдут показатели бухгалтерского учета.
Вся информация для проверок будет интегрироваться в ГИИС «Электронный бюджет». Практически все процессы финансово-хозяйственной деятельности учреждения станут прозрачными для любого из пользователей такой системы — как для ревизоров, так и для бухгалтеров и руководителей учреждений.
Для подготовки к СМАРТ-контролю расширят методы контроля.
Если ревизор будет проводить финансово-бюджетный контроллинг, то он сначала посмотрит и соберет необходимую информацию из «Электронного бюджета». Далее проанализирует ее, чтобы оценить последствия будущих операций.
На основании полученной информации проверяющий составит предупреждение о признаках возможных нарушений и рисках их совершения.
Также даст предложения, как повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Кроме этого, для проверок данных через СМАРТ-контроль необходим единый цифровой показатель учетных данных. Он нужен, чтобы показатели учета можно было анализировать, оценивать, сравнивать, исследовать.
Переход на обязательные электронные документы — это первая ступень для оптимизации всех бизнес-процессов внутри учреждения и подготовки к СМАРТ-контролю.
Что сделать сейчас со СМАРТ-контролем
Для проверок СМАРТ-контроля нужно вести учет в электронном документообороте, сформировать график документооборота с ЭДО, следить за задолженностью в учете, проводить не формальную инвентаризацию.
Кроме этого, в первичке отражайте все обязательные реквизиты, хозоперации в учете проводите вовремя.
В результате СМАРТ-контроля для принятия управленческих решений будет использоваться качественная и оперативная информация.
Начните использоватьунифицированные формы электронной первички.
Расскажите своим сотрудникам, как важны данные учета и другие показатели, которые оформляются в электронных документах. Уведомьте их о новом СМАРТ-контроле, когда проверки будут проходить онлайн, что проверяющие смогут анализировать данные сразу в «Электронном бюджете», не посещая учреждение.
Проверьте свой график документооборота.
Он должен быть рабочим документом, а не формальным с электронными формами первички. Оформите в нем четкую последовательность: кто создает документ и кому передает. Установите реалистичные даты, в которые ответственные сотрудники должны составить и подписать первичный документ.
Пересмотрите функционал бухгалтерии.
Сотрудники не должны выполнять дублирующие функции. Чтобы проверить функционал, попросите их расписать, что они делают.
По готовности проанализируйте дублирующие функции и рационально распределите их. Посмотрите должностные инструкции бухгалтерско-финансовых служб.
Следите за задолженностью учреждения.
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности — первый показатель для СМАРТ-проверок. Ее надо проанализировать и принять меры: взыскать или списать, чтобы исключить долги в отчетности.
Проводите инвентаризацию активов и обязательств.
В этом году требования к ней ужесточились и результаты инвентаризации также попадут под СМАРТ-проверки. Минфин уже подготовил новые электронные документы для инвентаризации. По ним будут сверять учетные данные во время проверок.