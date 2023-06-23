Бюджетный учет

Переход на электронный СМАРТ-контроль. Всё что необходимо знать

Для цифровизации учета в 2022 году Минфин запустил проект «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений». Этот проект будет работать на базе единой цифровой платформы бюджета — ГИИС «Электронный бюджет».

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Переход на электронный СМАРТ-контроль. Всё что необходимо знать
Иллюстрация: freepik/freepik

Что такое СМАРТ-контроль

В 2023 году в Электронном бюджете введут типовые алгоритмы анализа данных учета и отчетности организаций бюджетной сферы, в том числе для контроллинга их деятельности. Цели и задачи проекта расписаны поэтапно до 1 декабря 2027 года.

Электронный СМАРТ-контроль — новый вид проверок, который понадобится для профилактической работы по расходованию бюджетных средств.

За счет единого информационного поля через СМАРТ-контроль можно будет посмотреть учетные показатели учреждения в онлайн-режиме. Причем дополнительную информацию контролерам предоставлять не придется — все данные будут в ГИИС «Электронный бюджет».

СМАРТ-контроль вводят для выявления финансовых рисков в хозяйственных операциях. Он поможет предупредить нарушения в финансово-бюджетной сфере, так как в обычных проверках ревизоры выявляют уже свершившиеся нарушения.

Также он будет показывать ревизорам, какие участки или финансовые операции имеют высокие риски нарушений, которые нужно проверить.

Кто пользователь СМАРТ-контроля

Пользователями системы СМАРТ-контроля будут:

  • органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля;

  • органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

  • подразделения внутреннего финансового аудита;

  • учреждения.

Сейчас проект «СМАРТ-контроль» запущен в пилотном режиме. В дальнейшем к проекту подключат все учреждения разных уровней бюджета: федерального, субъектового, муниципального.

Как будет работать СМАРТ-контроль

В СМАРТ-контроле будет электронный доступ к учетным данным, цифровой обмен и диалог, дистанционный мониторинг.

Вести бухгалтерский учет придется исключительно в режиме реального времени.

Выгрузка информации в систему СМАРТ-контроля станет постоянной обязанностью, причем в набор выгружаемых данных войдут показатели бухгалтерского учета.

Вся информация для проверок будет интегрироваться в ГИИС «Электронный бюджет». Практически все процессы финансово-хозяйственной деятельности учреждения станут прозрачными для любого из пользователей такой системы — как для ревизоров, так и для бухгалтеров и руководителей учреждений.

Для подготовки к СМАРТ-контролю расширят методы контроля.

Если ревизор будет проводить финансово-бюджетный контроллинг, то он сначала посмотрит и соберет необходимую информацию из «Электронного бюджета». Далее проанализирует ее, чтобы оценить последствия будущих операций.

На основании полученной информации проверяющий составит предупреждение о признаках возможных нарушений и рисках их совершения.

Также даст предложения, как повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Кроме этого, для проверок данных через СМАРТ-контроль необходим единый цифровой показатель учетных данных. Он нужен, чтобы показатели учета можно было анализировать, оценивать, сравнивать, исследовать.

Переход на обязательные электронные документы — это первая ступень для оптимизации всех бизнес-процессов внутри учреждения и подготовки к СМАРТ-контролю.

Что сделать сейчас со СМАРТ-контролем

Для проверок СМАРТ-контроля нужно вести учет в электронном документообороте, сформировать график документооборота с ЭДО, следить за задолженностью в учете, проводить не формальную инвентаризацию.

Кроме этого, в первичке отражайте все обязательные реквизиты, хозоперации в учете проводите вовремя.

В результате СМАРТ-контроля для принятия управленческих решений будет использоваться качественная и оперативная информация.

  • Начните использоватьунифицированные формы электронной первички.

Расскажите своим сотрудникам, как важны данные учета и другие показатели, которые оформляются в электронных документах. Уведомьте их о новом СМАРТ-контроле, когда проверки будут проходить онлайн, что проверяющие смогут анализировать данные сразу в «Электронном бюджете», не посещая учреждение.

  • Проверьте свой график документооборота.

Он должен быть рабочим документом, а не формальным с электронными формами первички. Оформите в нем четкую последовательность: кто создает документ и кому передает. Установите реалистичные даты, в которые ответственные сотрудники должны составить и подписать первичный документ.

  • Пересмотрите функционал бухгалтерии.

Сотрудники не должны выполнять дублирующие функции. Чтобы проверить функционал, попросите их расписать, что они делают.

По готовности проанализируйте дублирующие функции и рационально распределите их. Посмотрите должностные инструкции бухгалтерско-финансовых служб.

  • Следите за задолженностью учреждения.

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности — первый показатель для СМАРТ-проверок. Ее надо проанализировать и принять меры: взыскать или списать, чтобы исключить долги в отчетности.

  • Проводите инвентаризацию активов и обязательств.

В этом году требования к ней ужесточились и результаты инвентаризации также попадут под СМАРТ-проверки. Минфин уже подготовил новые электронные документы для инвентаризации. По ним будут сверять учетные данные во время проверок.

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