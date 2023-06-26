Рынок автокредитов в I квартале 2023 года: что изменилось по сравнению с 2022 и 2021 годами

Опираясь на официальные статистические данные Банка России, Росстата, НБКИ, аналитического агентства «Автостат», Ассоциации европейского бизнеса и эксклюзивные внутренние данные маркетплейса Банки.ру, аналитики провели сравнение основных показателей развития авторынка и рынка автокредитования, изучили суммы, ставки, сроки и другие параметры автокредитов, а также выявили отличия в портрете заемщиков в эти периоды.

Что происходило на авторынке

В I квартале 2023 года, как и годом ранее, отечественный авторынок продолжил развиваться за счет вторичного сегмента.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за 3 первых месяца 2023 года в России было продано 1,25 млн автомобилей с пробегом, что соответствовало результатам двухлетней давности и почти на 10% превысило уровень 2022 года.

Количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно статистике комитета автопроизводителей АЕБ [1], сократилось за год почти на 45% и более чем на 60% — за два года и составило в I квартале 2023 года 153,5 тыс. штук.

Объясняется такая динамика несколькими причинами.

Во-первых, сокращением выпуска в отечественном автопроме. По данным Росстата, за 3 первых месяца 2023 года его спад составил 64,6% к уровню аналогичного периода прошлого года и 76,3% — к 2021, и всего с российских конвейеров сошло 86,4 тыс. легковых автомобилей.

Во-вторых, сохраняющимся на рынке с марта 2022 года дефицитом новых машин и изменившейся структурой продаваемых марок.

В I квартале 2023 года более 90% отечественного авторынка пришлось на российские и китайские машины, в то время как в аналогичном периоде 2021 и 2022 годов они занимали не более трети рынка.

Присутствие на нем других производителей за счет ухода из России ряда крупнейших автоконцернов и нарушения налаженных логистических цепочек поставок комплектующих практически сошло на нет.

Кроме того, немаловажную роль сыграл и продолжившийся в I квартале 2023 года рост цен на автомобили.

В частности, средняя стоимость новых иномарок увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 38% (на 78% к итогу I квартала 2021) и составила 2,1 млн рублей.

Подержанные иномарки подорожали на 13% и 50% соответственно до 1,1 млн рублей.

Меньше всего (на 10% за год и на 44% за2 года) выросла средняя цена на новые автомобили отечественного производства, составив 926,4 тыс. рублей.

Сильнее всего за 2 года средний чек новых автомобилей вырос в Южном федеральном округе, а подержанных — в Северо-Западном ФО.

Меньше всего новые отечественные машины подорожали в Уральском федеральном округе, а иномарки — в Дальневосточном и Северо-Кавказском.

Наименьший прирост средней цены на подержанные ТС зафиксирован Росстатом в Центральной России.

Сложившаяся структура авторынка повлекла за собой более значительный рост в банковских выдачах кредитов на покупку подержанных машин, нежели новых.

По оценкам агентства «Автостат», количество кредитов, выданных в марте 2023 года на покупку новых автомобилей, выросло к марту 2022 года в 3,6 раза, а объем — в 3,4 раза, а на б/у транспорт — в 3,5 и 4,5 раза соответственно.

В результате их доля в структуре автокредитов банков, участвующих в регулярном мониторинге агентства, составила 59% в количественном отношении и 54% — в денежном.

Одновременно стала больше и доля проникновения автокредитов в сделки купли-продажи подержанных машин, увеличившись с 5,7% по итогам I квартала 2021 года до 7,2% в 2023.

В части новых машин этот показатель традиционно был гораздо выше и после снижения в 2022 году до 36% вернулся в I квартале 2023 года к уровню двухлетней давности (46%).

По данным Банка России, всего в I квартале 2023 года банками было выдано автокредитов на сумму 232 млрд рублей, что на 27,5% больше итогов аналогичного периода 2022 года и на 21,5% — I квартала 2021 года.

Как результат, совокупный портфель автокредитов в банковском секторе достиг 1,25 трлн рублей, увеличившись за первые 3 месяца 2023 года на 3,3%, что выше как итогов I квартала 2022 года (когда он сократился на 0,6%), так и 2021 года, в первом триместре которого он вырос только на 3%.

В то же время из-за того, что ежемесячные темпы прироста портфеля автокредитов были ниже, чем у других сегментов розничного кредитования, его доля в портфеле выданных физлицам ссуд снизилась в I квартале 2023 года до 4,45% против 5,04% в I квартале 2021. Так, по отношению к марту 2021 года портфель автокредитов вырос в марте 2023 на 18%, в то время как портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился на 46%, а необеспеченных потребительских ссуд (НПС) — на 22%.

По сравнению с мартом 2022 размер портфеля автокредитов практически не изменился, увеличившись лишь на 0,2%, в то время как прирост ипотечного портфеля составил 15%, а портфеля НПС — 5%.

Несмотря на позитивную динамику развития рынка в объемном выражении, в количественном до уровня предыдущих 2 лет он не восстановился.

Опираясь на данные НБКИ, можно сделать вывод, что в целом количество автокредитов, хоть и превысило на 15% уровень I квартала 2022 года, не достигло значений 2021.

По сравнению с ним, в первые 3 месяца 2023 года, банками было выдано на 28% меньше автокредитов (167,9 тыс.). Исходя из этого, можно заключить, что наблюдаемое восстановление автокредитования прежде всего вызвано ростом объема выдаваемых средств из-за существенного подорожания автомобилей, о чем косвенно свидетельствует и рост больше чем на 40% за 2 года среднего размера автокредита: с 910 тыс. рублей на начало 2021 года до 1,28 млн рублей на март 2023 года.

Также в числе факторов восстановления рынка можно отметить эффект низкой базы и реализацию прошлогоднего спроса. В прошлом году в марте из-за дефицита машин и заградительных ставок банков спрос и предложение в автокредитовании замерли и начали постепенно проявляться лишь во второй половине года.

Поэтому в сравнении с ним наблюдаемые в марте 2023 года показатели развития рынка и продемонстрировали такие значительные темпы прироста, в то время как январские и февральские выдачи до уровней 2021 и 2022 годов не дотянули.

Связать повышенный мартовский спрос на автокредиты можно и с тем, что, ожидая ужесточения условий кредитования и роста стоимости машин в дальнейшем, многие покупатели стремились успеть оформить автокредит на «горящий» вариант на вторичном авторынке на уже одобренных условиях, опасаясь возникновения на нем в дальнейшем дефицита марок по аналогии с новыми машинами.

Кроме того, сыграла свою роль и сезонность: традиционно первые месяцы года для розничного кредитного рынка являются более спокойными, а оживление начинает прослеживаться начиная с весны на фоне подготовки населения к дачному и отпускному сезонам.

Возраст и пол заемщиков

В I квартале 2023 года спрос на автокредиты со стороны пользователей «Мастера подбора кредитов» финансового маркетплейса Банки.ру был на 83% больше, чем в I квартале 2022 года и на 126% — чем в первые 3 месяца 2021 года.

Преимущественный интерес отмечался со стороны мужчин, но, если в начале 2021 и 2022 годов их доля в гендерной структуре стабильно была выше 70%, достигая в отдельные периоды даже 75%, то начиная с марта 2022 года снизилась и вплотную стала приближаться к этой отметке только с февраля 2023.

Возможной причиной возобновления интереса к автокредитам со стороны мужчин является включение в конце 2022 года в перечень категорий заемщиков, имеющих право оформить его по госпрограмме, пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов.

Практически половину заявок оставили пользователи в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет, доля которых в возрастной структуре начала ощутимо расти с марта 2022 года.

Если в I квартале 2021 года она составляла 34%, годом ранее — 40%, то в I квартале 2023 года выросла до 45%.

Еще одним сегментом, который показал рост в указанный период, стал сегмент клиентов в возрасте от 18 до 25 лет: за два года доля выросла с 4% до 15%.

Интерес же к автокредитованию со стороны других групп уменьшился, в особенности у заемщиков старше 55 лет, спрос со стороны которых в I квартале 2023 года снизился больше чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Средний возраст пользователей, оставивших в I квартале 2023 года заявки на автокредиты в сервисах Банки.ру, составил 34 года.

По сравнению с I кварталом 2022 года он снизился на 2 года, а с аналогичным периодом 2021 — на 5 лет. Заемщики-женщины, хоть и незначительно, но были младше мужчин, хотя в I квартале 2023 года разница, наблюдаемая на протяжении предыдущих 2 лет, практически сошла на нет.

Какие суммы запрашивали заемщики

Как и двумя годами ранее, желающие получить автокредит пользователи чаще всего запрашивали сумму от 0,5 до 3 млн рублей, однако на фоне существенного удорожания машин в 2023 году начала прослеживаться тенденция снижения доли заявок на сумму до 1 млн рублей.

Одновременно с этим постепенно стала расти доля заявок с желаемой суммой автокредита свыше 3 млн рублей, а вот с суммой запроса менее 500 тыс. рублей — снижаться, в то время как в I квартале 2021 года этот диапазон интересовал практически половину заемщиков.

Средняя же запрашиваемая сумма автокредита в сервисах Банки.ру составила в I квартале 2023 года 990,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2021 годом она выросла на 44%, а с 2022 — на 7%. Пиковое значение этого показателя на двухлетнем горизонте отмечалось в марте 2023 года, а минимальное — в феврале 2021 года.

На наиболее высокие средние чеки автокредита рассчитывали мужчины в возрасте от 55 до 65 лет. С небольшим отрывом от них идут мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, лидировавшие вместе с мужчинами возрастом от 45 до 55 лет по этому показателю в I квартале 2021 и 2022 годов.

Наименьшие же средние суммы интересовали женщин старше 65 лет, в то время как в другие рассматриваемые нами периоды на них рассчитывали представители обоих полов возрастом от 18 до 25 лет.

На какой срок брали автокредиты

Средний запрашиваемый через сервисы «Банки.ру» срок автокредита вырос за 2 года с 4,5 года до 5 лет. Это отвечает сложившейся во всем банковском секторе картине в части их срочности.

Доля автокредитов сроком более 3 лет выросла с 82% по итогам I квартала 2021 года до 96,7% в I квартале 2023 года.

При этом обращает на себя внимание, что в I квартале 2023 года заемщики перестали оформлять автокредиты сроком до года: их доля в структуре выдач сократилась до 0,1% (небольшая часть таких ссуд была выдана в январе), тогда как в аналогичном периоде 2021 года была равна 1,2%.

Преимущественная часть возрастных групп пользователей, желавших получить автокредит через «Мастер подбора автокредитов Банки.ру», запрашивали денежные средства на приближенный к 5 годам период.

На чуть больший рассчитывали мужчины в возрасте от 35 до 55 лет и представители обоих полов возрастом от 25 до 35 лет. Наименьший средний срок интересовал женщин старше 65 лет.

В аналогичном периоде 2022 года получить кредитные средства на самый длительный срок пытались женщины возрастом от 35 до 45 лет, а на самый меньший — заемщики старше 65 лет.

В I квартале 2021 года мы фиксировали наибольший запрашиваемый срок со стороны женщин в возрасте от 18 до 25 лет, а наименьший — у мужчин этой возрастной категории и старше 65 лет.

Объяснить такое «удлинение» автокредитов можно следующим.

Во-первых, устанавливаемые банками ставки по долгосрочным автокредитам в I квартале 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022, были ниже, чем по краткосрочным. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по автокредитам до года составила 16,3% годовых, а на срок более года — 14,4% годовых.

Для сравнения: в I квартале 2021 года наблюдалась противоположная тенденция: средняя ставка по автокредитам до года находилась на уровне 8,1% годовых, а свыше года — 12% годовых.

Во-вторых, ставки по долгосрочным автокредитам снизились за год сильнее краткосрочных (в I квартале 2022 года они составляли 18% и 16,2% годовых соответственно), что и повлекло за собой смещение спроса заемщиков.

Несмотря на то что минимальные ставки по автокредитам в I квартале 2023 года банки устанавливали на срок от года до 3 лет, их доля в структуре выдаваемых автокредитов снизилась по сравнению с I кварталом 2021 года больше чем в пять раз до 3,1%.

На наш взгляд, объясняется это прежде всего существенным подорожанием машин, из-за чего заемщики стали оформлять автокредиты на большие суммы, а банки — растягивать их сроки с целью обеспечения более низкого ежемесячного платежа и соблюдения требований регулятора в части ПДН.

Работа и доход заемщиков

По данным НБКИ, средний персональный кредитный рейтинг заемщиков в автокредитовании в I квартале 2023 года был высоким и составлял 685 баллов.

Уровень кредитоспособности пользователей, планировавших получить автокредит через сервисы Банки.ру, был ниже, и у большинства половозрастных групп заемщиков оценивался как средний (от 150 до 593 баллов).

Высоким кредитным рейтингом (присваивается при количестве баллов от 594 до 903) [2] обладали только женщины старше 65 лет, а минимальным, как и двумя годами ранее, отличались мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

В аналогичных периодах 2021–2022 годов число заемщиков с высоким кредитным рейтингом было больше. Годом ранее мы фиксировали его у женщин 45–65 лет и мужчин старше 65 лет, а в 2021 году в их число входили также женщины этого возрастного диапазона.

Как и двумя годами ранее, превалирующая часть граждан, желающих получить автокредит, имели среднее образование и состояли в официальном браке. Кроме того, преобладающая часть потенциальных заемщиков были официально трудоустроены — их доля в I квартале 2023 года увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 82%.

Доля ИП находилась на уровне 2021 года, но немного снизилась по сравнению с I кварталом 2022 года.

На 1% ниже, чем в предыдущие периоды, стал процент граждан с «серым» доходом. Интерес пенсионеров, нетрудоустроенных заемщиков и самозанятых к этому продукту оставался минимальным, однако в первом триместре 2023 года доля заявок от последней категории стала постепенно расти.

Одновременно в I квартале 2023 года продолжил расти указываемый уровень ежемесячного дохода потенциальных автовладельцев: его среднее значение составило 98,9 тыс. рублей. По сравнению с I кварталом 2022 года он вырос практически на 10%, а к уровню 2021 года — на 32%.

Средний указываемый пользователями Банки.ру стаж стал в I квартале 2023 года больше на 2 года по сравнению с 2022 и составил 5,5 года. А вот в части типа организации-работодателя изменений не произошло: по-прежнему более половины потенциальных заемщиков работали в коммерческих организациях (ООО), а доля бюджетников была минимальной.

Как и 2 годами ранее, больше всего автокредитами в сервисах Банки.ру интересовались заемщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Топ-10 регионов на протяжении анализируемого нами периода практически не изменился, за исключением того что в 2023 году Новосибирскую область в нем сменила Самарская. Закономерно, что большинство из этих регионов являются лидерами и по числу выданных кредитов.

В частности, по данным НБКИ, наибольшее количество выданных в I квартале 2023 года автокредитов было отмечено в Москве (10,5 тыс.), Московской области (9,6 тыс.), Татарстане (8,8 тыс.), Санкт-Петербурге (8,5 тыс.) и Краснодарском крае (7,5 тыс.).

Итоги

По нашему мнению, в 2023 году автокредитование в России вряд ли вернется к рекордной допандемийной динамике в части количества выданных автокредитов. В условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным.

Важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков.

В условиях роста цен на автомобили и сохраняющегося ограниченного предложения машин многие люди будут по-прежнему стремиться успеть купить желаемую марку и модель машины, поэтому большая часть спроса, на наш взгляд, и далее будет преимущественно сосредоточена на вторичном сегменте. Исходя из этого, в объемном выражении рынок, действительно, по итогам года может превысить показатели прошлых лет, а именно этот параметр и влияет на прирост портфеля автокредитов.

По нашему мнению, при условии отсутствия на рынке потрясений и макроэкономических шоков можно ожидать сохранения стремительных среднемесячных темпов восстановительного роста выдач автокредитов в начале 2023 года на уровне 6,7% в месяц в количественном выражении и 22,2% в квартал — в денежном.

В этом случае рынок сможет достигнуть рекордов 2021 года по количеству выдач в последние месяцы 2023 года, традиционно показывавшими всплеск спроса в докризисные периоды, и даже превысить их. При этом в объемном выражении превысить показатели 2021 года он сможет, вероятно, уже в III квартале текущего года.

Ключевыми факторами активизации потребительского спроса будут являться снижение стоимости автомобилей и расширение их ассортимента, а также сохранение госпрограммы поддержки рынка и увеличение лимитов по ней.

Одновременно считаем, что в 2023 году на рынке по-прежнему будет наблюдаться тенденция роста среднего чека выдаваемых автокредитов на фоне удорожания машин.

По нашему прогнозу, к концу года при сохранении текущих темпов роста он может достигнуть 1,6 млн рублей. Отчасти это сможет нивелировать переориентация заемщиков на приобретение машин более низкого класса с меньшей стоимостью.

Ожидаем мы и дальнейшего увеличения средних сроков выдаваемых автокредитов: этому способствует переход большей части банков к консервативному подходу в одобрении заемщиков.

По итогам текущего исследования мы закладываем в свой базовый прогноз рост портфеля автокредитов по итогам года до 1,4 трлн рублей, что на 16% превысит уровень января 2023 года.

Ввиду обозначенных выше факторов мы ожидаем сохранения меньших среднемесячных темпов его прироста (1,3%), чем в 2021 году (1,7%).

Для отслеживания произошедших изменений в портрете заемщика и параметрах автокредитования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на автокредиты банков, оставленные в «Мастере подбора кредитов Банки.ру» в период с 1 января по 31 марта 2021, 2022, 2023 годов.

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[1] По данным агентства «Автостат», продажи составили 171,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 35,1% меньше, чем в I квартале 2022 года. Разница обусловлена различными методиками подсчета показателей в этих организациях. АЕБ ведет статистику, опираясь на данные по отгрузкам автомобилей дилерам, а «Автостат» — по первичной регистрации машин в ГИБДД на основе выгрузки АО «Электронный паспорт» (оператор системы ЭПТС).

[2] Для справки: персональный кредитный рейтинг НБКИ бывает еще двух градаций: низкой (до 149 баллов включительно) и очень высокой (от 904 баллов).