Что такое рентабельность продаж

Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.

Что такое рентабельность

Это показатель того, насколько эффективно организация расходует ресурсы. Например, как компания распоряжается сырьем, работниками, активами и приносит ли это выгоду.

По сути рентабельность — это отношение прибыли к какой-то величине. Так, компании рассчитывают рентабельность активов, инвестиций, собственного капитала. А одна из самых распространенных метрик — рентабельность продаж, Return On Sales (ROS), она помогает узнать, какова доля прибыли в общей выручке компании.

Выручка — деньги, которые бизнес получил за продажу товаров.

Прибыль — это выручка минус расходы, связанные с производством и реализацией товаров.

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Зачем следить за рентабельностью продаж

Если предприниматель считает ROS хотя бы ежемесячно, а лучше еженедельно, то он лучше понимает, насколько хорошо работает его бизнес, и, если что-то идет не так, может оперативно исправить рабочий процесс, чтобы повысить выручку и скорректировать расходы.

Представим, что у ИП Клюкова магазин сантехники. Дела идут хорошо: прибыль и выручка растут каждый месяц. Казалось бы, зачем вообще что-то анализировать? Но Клюков, как ответственный предприниматель, ежемесячно рассчитывает ROS.

Месяц Июнь Июль Август Выручка 550 000 ₽ 750 000 ₽ ↗ 1 100 000 ₽ ↗ Расходы 415 000 ₽ 600 000 ₽ ↗ 895 000 ₽ ↗ Прибыль 135 000 ₽ 150 000 ₽ ↗ 205 000 ₽ ↗ Рост прибыли 24,5% 20% ↘ 18,6% ↘

Благодаря этим расчетам Клюков заметил, что, несмотря на рост прибыли и выручки, ROS планомерно снижается. Если бы рентабельность продаж держалась на 24,5%, то вместо 205 000 ₽ в августе Клюков заработал бы 269 500 ₽.

Получается, где-то магазин расходует слишком много денег. Благодаря контролю над рентабельностью Клюков вовремя заметил снижение ROS и начал искать проблемные зоны в бизнесе.

Даже если прибыль постоянно растет, это не повод пренебрегать подсчетом ROS.

Анализ рентабельности продаж проводят, чтобы:

оценить эффективность бизнеса;

сравнить показатели с конкурентами;

понять, как повысить эффективность;

спрогнозировать прибыль;

управлять рисками;

контролировать затраты.

Как посчитать рентабельность

Формула рентабельности продаж простая:

Рентабельность продаж = Прибыль : Выручка × 100%.

При этом ROS рассчитывают по разным типам прибыли, чтобы увидеть ситуацию с нескольких сторон.

Тип прибыли Как посчитать прибыль Что показывает ROS Чистая Выручка — все расходы Эффективность всего бизнеса Валовая Выручка — себестоимость Какие направления бизнеса или товары выгодны, а какие нет Маржинальная Выручка — переменные расходы Как окупаются переменные затраты — например, себестоимость, расходы на доставку и продвижение Операционная Валовая прибыль — переменные расходы — постоянные расходы Как окупаются затраты без учета налогов и платежей по займам

Вспомним магазин сантехники ИП Клюкова. За август 2023 года общий доход предпринимателя составил 1 100 000 ₽, а чистая прибыль — 205 000 ₽. Чтобы рассчитать рентабельность продаж, нужно разделить прибыль на выручку:

205 000 ₽ : 1 100 000 ₽ × 100% = 18,6%.

Получается, с каждого рубля выручки предприниматель получал 18,6 копейки чистой прибыли.

Как анализировать коэффициент рентабельности продаж

Знание того, какой у бизнеса коэффициент рентабельности продаж в одном месяце, не даст полной картины — гораздо важнее видеть ROS в динамике. То есть предпринимателю лучше регулярно считать этот показатель, чтобы можно было сравнить цифры за месяц, год или несколько лет.

Следует сопоставлять ROS за одинаковые периоды: например, август 2023 с августом 2022 года. Тогда можно заметить снижение и отследить, почему оно произошло: как изменились цены на товары, себестоимость, объем продаж, операционные расходы, налоги и другие платежи.

Рентабельность продаж также отдельно считают для разных видов продукции, регионов и каналов. Это позволяет выявить, какие направления выгодны для компании, а какие можно закрыть.

Существует ли норма рентабельности продаж

Коэффициент рентабельности продаж зависит от сферы и размера бизнеса, ниши и даже геополитических событий, поэтому лучше не опираться на средние данные — каждый бизнес индивидуален.

Причины низкой рентабельности продаж

Причины низкого ROS зависят от сферы бизнеса, его размера, стратегии и внешних факторов.

Осенью 2023 года все тот же ИП Клюков столкнулся с высокой конкуренцией со стороны крупных брендов и был вынужден снизить цены, чтобы оставаться на рынке. Из-за этого рентабельность продаж резко упала. Предпринимателю стоит подумать о том, может ли он изменить ассортимент или найти канал продаж с меньшей конкуренцией.

Частые причины низкой рентабельности продаж:

снижение цен на товары;

подорожание сырья;

дополнительные расходы на ремонт или замену оборудования;

падение продаж;

неэффективные вложения в рекламу;

высокая налоговая нагрузка;

стремительный рост компании: например, если увеличивается штат, появляются новые офисы, усложняется логистика, а процессы в компании остаются прежними, то бизнесом становится сложнее управлять, он потребляет больше ресурсов, что приводит к дисбалансу расходов и доходов.

Как повысить рентабельность продаж

Как следует из общей формулы для расчета ROS, если нужно поднять рентабельность, стоит повышать выручку и снижать расходы.

Пересмотреть траты и вложения. Можно проанализировать, какие статьи расходов можно сократить, а какие увеличить.

Снизить себестоимость. Например, попросить скидку на материалы, найти поставщика с более выгодными условиями или автоматизировать часть работы.

Поднять цены. Главное — не злоупотреблять повышением, особенно если в нише серьезная конкуренция.

Увеличить средний чек или количество денег , которые клиент приносит бизнесу в течение жизни, — этот показатель называется Life time value, или LTV. В целом он означает, что выгоднее продавать больше и регулярно одному клиенту, чем тратиться на привлечение новых. Простые, но действенные способы — предлагать сопутствующие товары и ввести программу лояльности: промокоды или бонусы за покупку.

Проанализировать воронку продаж. Важно проследить весь путь клиента до покупки, определить, на каком этапе большинство отказывается от заказа или услуги, и проработать проблемную зону.

Обновить ассортимент. Возможно, дело в самих товарах. Можно добавить экспериментальные позиции, разбавить ассортимент продукцией с высоким спросом.

Посмотреть, как работает продвижение. Стоит поднять историю рекламных кампаний, определить самые эффективные маркетинговые каналы, товары и сосредоточиться на них, а параллельно тестировать новые способы продвижения.

Регулярно рассчитывать рентабельность продаж важно, чтобы держать руку на пульсе всего бизнеса. Если выручка генерирует прибыль все хуже и хуже, пора пересмотреть тактику продаж и вложения.