Где и почему криптовалюта под запретом

За сделки с криптовалютой можно угодить в тюрьму в таких странах как Непал, Боливия, Бангладеш и Алжир.

Кроме того, в мире насчитываются большое количество стран с национальным запретом на отдельные виды сделок с криптовалютой.

Китай (запрещены ICO, купля-продажа криптовалют, реклама)

Индия (с апреля 2018 ЦБ Индии запретил покупку или продажу криптовалюты, криптовалюта также не признана в качестве платежного средства)

Россия (с вступления в силу законопроекта о регулировании криптовалютного рынка, размер легальных сделок – 50 000 руб в год для неквалифицированного инвестора, купля-продажа только на зарегистрированных национальных площадках, полная деанонимизация участников, майнинг – предпринимательская деятельность, с обязательной реализацией добытого на национальных биржах, криптовалюта – криптотокен – цифровой актив, но не средство платежа) Запрещена реклама на отдельных рекламных площадках, например, Яндекс

Вьетнам (строгое национальное «антиотмывочное» регулирование, планируется постепенная легализация с августа 2018)

Индонезия (запрещены продажа, покупка криптовалюты)

Таиланд (в феврале 2018 года ЦБ Таиланда запретил финансовым институтам 5 ключевых операций с криптовалютами: инвестирование, трейдинг, создание криптовалютных платформ, использвание кредитных и дебетовых карт для покупки валюты и консультирование граждан по инвестированию в криптовалюты)

Киргизия (не признан законным средством платежа, в настоящий момент рассматривается либерализация законодательства)

Эквадор

Исландия (попадает под общее запретительное валютное регулирование)

Марокко

Малайзия

Данный рейтинг стран по уровню жесткости регулирования криптовалют создан международной компанией Worldcore.

Авторы исследования отмечают, что сегодня многие государства придерживаются частичного, а не полного запрета криптовалюты. В случае с криптовалютой правительства понимают, что полный запрет практически невозможен и, учитывая глобализацию экономики, и технологии распределенного реестра, на которых основаны криптовалюты, полный запрет приведет к переносу из страны не только денежных средств, но и майнинговых ферм и уходу из юрисдикции страны стартапов, которые могли бы стать налогоплательщиками этой страны при наличии лояльного законодательства.

Почему же в ряде стран введен запрет на криптовалюты? В исследовании отмечается 3 причины.

«В бедных странах с низким уровнем жизни и неразвитым законодательством причиной к запрету часто становятся массовые обманы населения и аферы, лишь косвенно связанные с криптовалютой. Так, например, произошло в Боливии в мае 2017 года, когда порядка 60 человек, причастных к созданию криптовалютной «пирамиды» были арестованы, или Тайланде. Вторая причина, как правило, касается майнинга и повышенного потребления электроэнергии, в том числе и незаконно пущенной на создание криптовалюты», как, например, в Китае- говорит основатель и генеральный директор компании Worldcore Алексей Насонов.

«И, наконец, третья причина кроется в том, что риски неопытных трейдеров на биржах с криптовалютой очень велики. А таких трейдеров на сегодняшний день до 90% - людей, которые не имеют специального экономического образования, не обладают минимальной финансовой грамотностью. В итоге они приобретают виртуальные активы в виде криптовалюты на последние или кредитные средства. И некоторые регуляторы предпочитают оградить законодательно от использования кредитных карт при покупке криптовалюты», - отмечает Насонов.