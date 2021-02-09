Для карьерного роста важен опыт. А еще трудолюбие, усердие, и хорошие отношения с начальством

Почти половина опрошенных считают важным фактором для карьерного роста опыт работы. А 41% — трудолюбие и усердие.

Опрос провел сервис «Работа.ру» совместно со «Сбером». Участвовали 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

«Почти половина респондентов (46%) считает самым важным фактором для карьерного роста опыт работы в профессии (множественный выбор). Трудолюбие и усердие оказались на втором месте — этот фактор выбрал 41% респондентов», — говорится в материалах исследования.

40% респондентов назвали в качестве важного фактора — хорошие отношения с начальством. А 37% считают значимым для карьерного роста уровень компетенции. Регулярное повышение квалификации стало пятым по популярности фактором, его выбрал 31% участников опроса.

При этом, лишь 16% опрошенных считает значимым физическое здоровье и 19% — условия труда. Кроме того, 21% респондентов указал на то, что важным фактором для продвижения является наличие профильного образования.

По материалам «ТАСС».