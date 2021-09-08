Перечень запрещенных для женщин профессий будет уменьшаться ежегодно

Минтруд планирует разрешать женщинам работать на новых профессиях. Но только по мере развития технологий, которые будут уменьшать облегчать труд.

Об этом рассказал первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко:

«Перечень „запрещенных“ для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше», — сказал Вовченко.

Также первый замглавы Минтруда добавил, что усовершенствовать надо не только рабочие условия на местах, но и законодательство:

"В некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин",

— рассказал он.

Такое совершенствование документа поможет определять не общие запрещенные профессии для женщин, а конкретные рабочие места.