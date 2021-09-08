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Перечень запрещенных для женщин профессий будет уменьшаться ежегодно

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Минтруд планирует разрешать женщинам работать на новых профессиях. Но только по мере развития технологий, которые будут уменьшать облегчать труд.

Об этом рассказал первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко:

«Перечень „запрещенных“ для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше», — сказал Вовченко.

Также первый замглавы Минтруда добавил, что усовершенствовать надо не только рабочие условия на местах, но и законодательство:

"В некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин",

— рассказал он.

Такое совершенствование документа поможет определять не общие запрещенные профессии для женщин, а конкретные рабочие места.

Напоминаем, с 1 марта 2022 года работодатели должны будут проводить оценку профессиональных рисков. Об этом и о других нововведения в области охраны труда с 01.03.2022 — тут.

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