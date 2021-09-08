Перечень запрещенных для женщин профессий будет уменьшаться ежегодно

Минтруд планирует разрешать женщинам работать на новых профессиях. Но только по мере развития технологий, которые будут уменьшать облегчать труд.
Об этом рассказал первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко:
«Перечень „запрещенных“ для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше», — сказал Вовченко.
Также первый замглавы Минтруда добавил, что усовершенствовать надо не только рабочие условия на местах, но и законодательство:
— рассказал он.
Такое совершенствование документа поможет определять не общие запрещенные профессии для женщин, а конкретные рабочие места.
Напоминаем, с 1 марта 2022 года работодатели должны будут проводить оценку профессиональных рисков. Об этом и о других нововведения в области охраны труда с 01.03.2022 — тут.