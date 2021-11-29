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Деньги крупного бизнеса застрахуют при отзыве лицензии у банка

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Рубрика Банки
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ЦБ предложило застраховать вклады крупного бизнеса на случай, если у банка отзовут лицензию. Минфин и Агентство по страхованию вкладов согласны с этим.

Сейчас застрахованы только деньги физлиц, малого бизнеса и НКО в сумме до 1,4 млн рублей.

Не будут страховаться депозиты:

  • финансовых организаций;
  • государственных фондов, например, ПФР.

Сумма, которая будет возмещена крупному бизнесу, пока не озвучена. Но ее планируют утвердить законодательно.

Материал по «Известиям».

Для возврата денег надо подать заявление кредитора в Агентство по страхованию вкладов.

Скачать примерную форму заявления.  

Скажите, а вы хоть раз сталкивались с отзывом лицензии? Получилось вернуть деньги?

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