Деньги крупного бизнеса застрахуют при отзыве лицензии у банка

ЦБ предложило застраховать вклады крупного бизнеса на случай, если у банка отзовут лицензию. Минфин и Агентство по страхованию вкладов согласны с этим.

Сейчас застрахованы только деньги физлиц, малого бизнеса и НКО в сумме до 1,4 млн рублей.

Не будут страховаться депозиты:

финансовых организаций;

государственных фондов, например, ПФР.

Сумма, которая будет возмещена крупному бизнесу, пока не озвучена. Но ее планируют утвердить законодательно.

Материал по «Известиям».

Для возврата денег надо подать заявление кредитора в Агентство по страхованию вкладов.

Скачать примерную форму заявления.

Скажите, а вы хоть раз сталкивались с отзывом лицензии? Получилось вернуть деньги?