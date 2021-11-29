Деньги крупного бизнеса застрахуют при отзыве лицензии у банка

ЦБ предложило застраховать вклады крупного бизнеса на случай, если у банка отзовут лицензию. Минфин и Агентство по страхованию вкладов согласны с этим.
Не будут страховаться депозиты:
- финансовых организаций;
- государственных фондов, например, ПФР.
Сумма, которая будет возмещена крупному бизнесу, пока не озвучена. Но ее планируют утвердить законодательно.
Материал по «Известиям».
Для возврата денег надо подать заявление кредитора в Агентство по страхованию вкладов.
Скачать примерную форму заявления.
Скажите, а вы хоть раз сталкивались с отзывом лицензии? Получилось вернуть деньги?
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