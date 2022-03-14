Директор компании не обязан разбираться в учете, считают бухгалтеры

Если налоговики вызвали директора по бухгалтерским вопросам, то лучше взять с собой бухгалтера с доверенностью, чем заучивать возможные ответы на вопросы. Потому что директор не обязан Да и разбираться в бухгалтерии.

Спрашивает наш подписчик.

«Пришел вызов гендира в налоговую с формулировкой: для дачи пояснений о причинах нарушения Приказа Минфина 107н в части правильности заполнения расчетных документов на оплату налогов и взносов. Кто-то сталкивался с подобным? Может быть причиной уточнение платежа по НДФЛ, которое мы недавно делали? Как вести себя директору и отвечать на вопросы, если расчетные документы делает не он, а главбух? Что он может объяснить?».

В комментариях советуют дозвониться до инспектора: очень часто ехать к ним не надо, достаточно пояснений. И советуют бухгалтеру ехать вместе с директором, если все-таки нужно.

Кроме того, можно договориться дать пояснения по ТКС.

Еще у автора уточнили: повестку прислали или уведомление? Если уведомление, то может прийти представитель по доверенности, который может дать пояснения по конкретному вопросу. В данном случае прислали именно его.

В комментариях рассказали еще об одном случае:

«Вызывали директора из-за ошибки в заполнении 6-ндфл. Давили на то, что он ответственный за ведение учёта. Он спокойно объяснил, что ответственности никто не снимал с него, но по профессии он архитектор и ничего не понимает в отчётности. После пригласили бухгалтера».

Поэтому проще сразу с директором поехать, только доверенность важно не забыть.