Директор компании не обязан разбираться в учете, считают бухгалтеры

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
Версия для печати

Если налоговики вызвали директора по бухгалтерским вопросам, то лучше взять с собой бухгалтера с доверенностью, чем заучивать возможные ответы на вопросы. Потому что директор не обязан Да и разбираться в бухгалтерии.

Спрашивает наш подписчик.

«Пришел вызов гендира в налоговую с формулировкой: для дачи пояснений о причинах нарушения Приказа Минфина 107н в части правильности заполнения расчетных документов на оплату налогов и взносов. Кто-то сталкивался с подобным? Может быть причиной уточнение платежа по НДФЛ, которое мы недавно делали? Как вести себя директору и отвечать на вопросы, если расчетные документы делает не он, а главбух? Что он может объяснить?».

В комментариях советуют дозвониться до инспектора: очень часто ехать к ним не надо, достаточно пояснений. И советуют бухгалтеру ехать вместе с директором, если все-таки нужно.

Кроме того, можно договориться дать пояснения по ТКС.

Еще у автора уточнили: повестку прислали или уведомление? Если уведомление, то может прийти представитель по доверенности, который может дать пояснения по конкретному вопросу. В данном случае прислали именно его.

В комментариях рассказали еще об одном случае:

«Вызывали директора из-за ошибки в заполнении 6-ндфл. Давили на то, что он ответственный за ведение учёта. Он спокойно объяснил, что ответственности никто не снимал с него, но по профессии он архитектор и ничего не понимает в отчётности. После пригласили бухгалтера».

Поэтому проще сразу с директором поехать, только доверенность важно не забыть.

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить