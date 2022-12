Рассрочку на маркетплейсах будет регулировать ЦБ

Конфедерация обществ потребителей направила в ЦБ предложения, как улучшить процедуру рассрочки на маркетплейсах, пишет «Коммерсант».

Защитники прав потребителей собираются проверять платежеспособность потребителей перед тем, как им будет предоставлена рассрочка на покупку товаров. А также создать эффективную систему разрешения споров на маркетплейсах.

Рассрочка предоставляется по принципу «купи сейчас – плати потом» (But Now Pay Later, BNPL). Банк России уже отмечал, что BNPL представляет собой финансовый продукт, однако его предоставляют компании, как правило, неподконтрольные ЦБ.

17 ноября 2022 года Банк России сообщил о намерении регулировать рынок BNPL так же, как и кредиты. То есть могут ограничить максимальную сумму рассрочки и размер штрафов за пропуск платежей.

«Требования к проверке финансовой надежности покупателей может увеличить временной промежуток в оформлении такой услуги, что в теории может снизить желание покупателей покупать в рассрочку», – сообщил Павел Иккерт, управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры».

По оценкам FlexiPay, в России объем рынка BNPL по итогам 2022 года достигнет 8 млрд рублей.