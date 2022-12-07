Маркетплейсы

Рассрочку на маркетплейсах будет регулировать ЦБ

Предлагают предоставлять рассрочку так же, как и кредит: проверять платежеспособность покупателей, ограничить максимальную сумму и штрафовать за просрочку выплат.

Версия для печати

Конфедерация обществ потребителей направила в ЦБ предложения, как улучшить процедуру рассрочки на маркетплейсах, пишет «Коммерсант».

Защитники прав потребителей собираются проверять платежеспособность потребителей перед тем, как им будет предоставлена рассрочка на покупку товаров. А также создать эффективную систему разрешения споров на маркетплейсах.

Рассрочка предоставляется по принципу «купи сейчас – плати потом» (But Now Pay Later, BNPL). Банк России уже отмечал, что BNPL представляет собой финансовый продукт, однако его предоставляют компании, как правило, неподконтрольные ЦБ.

Научим понимать, какие формулировки в договорах приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.

17 ноября 2022 года Банк России сообщил о намерении регулировать рынок BNPL так же, как и кредиты. То есть могут ограничить максимальную сумму рассрочки и размер штрафов за пропуск платежей.

«Требования к проверке финансовой надежности покупателей может увеличить временной промежуток в оформлении такой услуги, что в теории может снизить желание покупателей покупать в рассрочку», – сообщил Павел Иккерт, управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры».

По оценкам FlexiPay, в России объем рынка BNPL по итогам 2022 года достигнет 8 млрд рублей.

Вебинары для бухгалтеров

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП

Это не значит, что я не в курсе, что вообще происходит (по должности положено быть в курсе). Просто каждый день ты открываешь новости, готовишь статьи и понимаешь, что изменениям просто нет конца. А как известно в декабре у нас под бой курантов любят принимать сразу пачку законов, чтобы в праздники бухгалтеры не отдыхали, а видели кошмары.

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП
Налоги, взносы, пошлины

Египетские кошки и великий Китай или история о том, как налоги влияют на мощь государства

Император Цзин-ди удивил всех, снизив налоги до 3% (даже конфуцианцы рекомендовали справедливые 10%) и уже через несколько лет государство, постоянно испытывающее вечную нехватку денег, стало невероятно богатым

Египетские кошки и великий Китай или история о том, как налоги влияют на мощь государства

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интернет и IT

«Отчет-ник» за декабрь

«Отчет-ник» это такой цикл статей, где я буду делиться презентациями, с которыми я выступаю перед всеми сотрудниками «Клерка» и рассказываю как работает отдел дизайна. И еще расскажу, как я их делаю.

«Отчет-ник» за декабрь

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Читать еще