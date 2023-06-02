«Почта России» начала тестировать доставку посылок с помощью беспилотников

Дроны будут доставлять посылки до 10 кг в почтоматы нового типа. На их крыше будет специальная площадка для посадки беспилотников и загрузки отправлений.

«Почта России» договорилась с компанией «Русдронопорт» протестировать доставку посылок при помощи беспилотников. Об этом говорится на сайте почты.

Почтовые отправления будут доставлять до дронопортов, которые выполняют функции почтоматов.

На крыше таких почтоматов есть посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений.

После того, как посылка прилетит, получатель сможет ее забрать из дронопорта.

В России это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле, - сказал заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев.

«Почта России» будет тестировать два типа дронопортов: на три ячейки для посылок и на восемь мест хранения. Там могут храниться отправления весом до 10 кг.

На новых почтоматах установят антенны усиления сигнала, видеокамеры и метеостанцию, чтобы поддерживать оптимальный температурный режим хранения посылок.

В марте 2023 года «Почта России» запустила первого робота для выдачи посылок в Санкт-Петербурге.