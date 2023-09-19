Депутаты предлагают отказаться от ежегодного подтверждения ОКВЭД

19 сентября комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об отмене ежегодного подтверждения кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Как будут работать новые правила, мы рассказывали тут.
Предприниматели будут подавать данные о своей деятельности в упрощенной форме с применением специального интерактивного помощника, который будет работать на базе информационной платформы ФНС.
Источник информации о кодах ОКВЭД станет единым.
Подтверждать сведения будет нужно только в том случае, если существенно меняется структура деятельности компании или когда организация планирует изменить своей основной вид деятельности.
Реформировать систему ОКВЭД начали в период пандемии коронавируса, когда обнаружилось расхождение фактических видов деятельности компании и тех кодов, с которыми они зарегистрированы.
Узнайте больше о том, как открыть ИП и начать бизнес в 2024 году.
Комментарии1
Руководитель
Не надо новую обязанность подавать данные в егрюл ежегодно называть "отменой ежегодного подтверждения"