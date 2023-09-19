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Коды ОКВЭД

Депутаты предлагают отказаться от ежегодного подтверждения ОКВЭД

Подтверждение понадобится только если изменилась структура организации или же компания хочет поменять основной вид деятельности.
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19 сентября комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об отмене ежегодного подтверждения кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Как будут работать новые правила, мы рассказывали тут.

Предприниматели будут подавать данные о своей деятельности в упрощенной форме с применением специального интерактивного помощника, который будет работать на базе информационной платформы ФНС.

Источник информации о кодах ОКВЭД станет единым.

Подтверждать сведения будет нужно только в том случае, если существенно меняется структура деятельности компании или когда организация планирует изменить своей основной вид деятельности.

Реформировать систему ОКВЭД начали в период пандемии коронавируса, когда обнаружилось расхождение фактических видов деятельности компании и тех кодов, с которыми они зарегистрированы.

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Комментарии

1
  • Логотип indiebeer
    indiebeer 1 минуту назад

    Руководитель

    Не надо новую обязанность подавать данные в егрюл ежегодно называть "отменой ежегодного подтверждения"

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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