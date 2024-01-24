За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП

Российская фирма, покупающая услуги IT в стране ЕАЭС – налоговый агент по НДС. Но если исполнитель – простое физлицо, НДС не будет.

При сделках с контрагентами из стран ЕАЭС (в частности, Казахстана) местом реализации услуг по модификации программного обеспечения признается территория государства, налогоплательщиком которого приобретаются такие услуги.

Если заказчик из России, а исполнитель из Казахстана, будет российский НДС 20%.

При этом имеет значение статус исполнителя.

Если он просто физлицо – НДС нет, если он ИП – НДС есть.

Российская компания наняла для оказания IT-услуги казахстанского айтишника. НДС не платила. Но потом выяснилось, что в своей стране он – ИП.

Но котируется ли этот статус в РФ для целей НДС? Или если он не зарегистрирован как ИП в России, то не может рассматриваться в качестве ИП в целях применения НК?

Ответ на эти вопросы дал Минфин в письме от 22.12.2023 № 03-07-13/1/124880.

Услуги по модификации ПО, оказываемых индивидуальным предпринимателем Республики Казахстан российской организации, облагаются НДС по ставке 20%, который уплачивается в российский бюджет российской организацией.

То есть, организация-заказчик будет платить агентский НДС за услуги физлица из Казахстана, который в своей стране оформлен как ИП.