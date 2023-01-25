Уведомления по ЕНП, новые КБК и первая отчетность 2023 — топ подборка. Журнал «Клерк.Премиум» № 2/2023

Все по изменениям в 2023 году в подписке Клерк.Премиум – разборы, вебинары, онлайн-курсы и консультации от экспертов.
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Мини-курсы
Тема ЕНП не ослабевает, но бухгалтерам нужно успевать следить и за другими изменениями в 2023 году и просто текущими задачами, иначе есть риск допустить ошибки и получить штрафы.
Когда нужно в 2023 подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов
Электронная подпись (ЭЦП) для ИП: зачем нужна, кто обязан получить и как это сделать
Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ: на какие нюансы надо обратить внимание
Топ вебинаров
Подписчики Клерк.Премиум могут смотреть запись в любое время. Если вы хотите задать вопрос спикеру – участвуйте в вебинаре в онлайн-режиме.
На вебинарах разбираем не только теорию, но и практику. В топе – ЕНП, отчетность за 2022 год, Соцфонд.
Все новое в 2023: ЕНП, Социальный фонд и другие новости налогового законодательства
Единый налоговый счет 2023: как платить, заполнять платежки и что с уведомлениями
Изменения в трудовом законодательстве 2023: новый соцфонд, персданные, воинский учет, пособия
Как бухгалтеру работать без стресса
Как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников
Вебинар-тренинг «Психотерапия вместо диет. Почему в стрессовое время мы набираем вес»
Проверяйте, какие профессиональные навыки у вас еще не прокачены. Вступайте в Сообществе профессиональных бухгалтеров – следите за своим прогрессом и за мероприятиями только для участников.
Разборы недели
Разборы – это закрытые статьи, подготовленные нашими экспертами только для подписчиков Клерк.Премиум. Коротко и понятно рассказываем о последних изменениях и о том, как они отразятся на работе бухгалтера.
К разборам мы добавляем чек-листы, инструкции, образцы документов, памятки – вы може распечатать их и использовать в своей работе ежедневно.
Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору.
Новые разборы. Не пропустите!
Горячая тема Как заполнить уведомление по ЕНП за январь 2023 года
Отчетная кампания До 1 марта 2023 надо сдать форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год + чек-лист кодов для сдачи
Как платить налоги и взносы в 2023 году Для использования КБК в 2023 году есть два варианта
НДФЛ с аванса – новые правила. С аванса теперь надо удерживать НДФЛ
По мобилизованным сотрудникам есть изменения в отчетности и кадровых документах + чек-лист, как учитывать мобилизованных в численности сотрудников
Консультации
Эксперты Клерк.Премиум отвечают на вопросы по бухгалтерскому, налоговому, кадровому и бюджетному учету, проконсультируют в области права или охраны труда, по персональным данным, ВЭД, проверкам, работе в 1С.
Задать свой вопрос можно здесь.
Консультации с готовыми ответами:
Как сдать отчетность 25 января, нужно ли подавать заявление на подключение к ЭДО
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