Уведомления по ЕНП, новые КБК и первая отчетность 2023 — топ подборка. Журнал «Клерк.Премиум» № 2/2023

Все по изменениям в 2023 году в подписке Клерк.Премиум – разборы, вебинары, онлайн-курсы и консультации от экспертов.

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Мини-курсы

Тема ЕНП не ослабевает, но бухгалтерам нужно успевать следить и за другими изменениями в 2023 году и просто текущими задачами, иначе есть риск допустить ошибки и получить штрафы.

Топ вебинаров

Подписчики Клерк.Премиум могут смотреть запись в любое время. Если вы хотите задать вопрос спикеру – участвуйте в вебинаре в онлайн-режиме.

На вебинарах разбираем не только теорию, но и практику. В топе – ЕНП, отчетность за 2022 год, Соцфонд.

Как бухгалтеру работать без стресса

Как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников

Вебинар-тренинг «Психотерапия вместо диет. Почему в стрессовое время мы набираем вес»

Проверяйте, какие профессиональные навыки у вас еще не прокачены. Вступайте в Сообществе профессиональных бухгалтеров – следите за своим прогрессом и за мероприятиями только для участников.

Разборы недели

Разборы – это закрытые статьи, подготовленные нашими экспертами только для подписчиков Клерк.Премиум. Коротко и понятно рассказываем о последних изменениях и о том, как они отразятся на работе бухгалтера.

К разборам мы добавляем чек-листы, инструкции, образцы документов, памятки – вы може распечатать их и использовать в своей работе ежедневно.

Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору. Заказать разбор

Новые разборы. Не пропустите!

Консультации

Эксперты Клерк.Премиум отвечают на вопросы по бухгалтерскому, налоговому, кадровому и бюджетному учету, проконсультируют в области права или охраны труда, по персональным данным, ВЭД, проверкам, работе в 1С.

Задать свой вопрос можно здесь.

Консультации с готовыми ответами:

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