Понятие «проблема». Что такое «изъян». Часть 2

В предыдущей статье я рассуждал на тему, что такое «проблема». Теперь поговорим о том, что такое «изъян», и чем он отличается от «проблемы».

В пашне огрехи - в кармане прорехи

В предыдущей статье я рассуждал на тему, что такое «проблема». Теперь поговорим о том, что такое «изъян», и чем он отличается от «проблемы».

Изъян — это конкретное нежелательное состояние или положение какого-либо конкретного известного элемента системы, являющееся причиной появления разовой проблемы в системе (так называемый «корень зла»), однозначно указывающее на целевую задачу[4], к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно и выполнение каковой приведёт к преодолению изъяна И разовой проблемы, первопричиной которой выступает этот изъян.

Изъяном является неисправность, повреждение, поломка, несовершенство, порча, недостаток, порок, погрешность, убыток, ущерб, вред, дефект, утрата, потеря, недоделка, недоработка, недочет, огрех, отклонение от нормального вида, отклонение от нормального состояния и/или положения, отрицательное качество, отрицательный момент, отсутствие достоинств, пробел, слабая сторона, слабина, слабое звено, слабое место, слабость, теневая сторона, урон, уязвимое место, червоточина, шероховатость и другое.

Анекдот: В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.

Изъян, как и Разовая проблема, в отличие от СВП может относиться или к состоянию, или к положению какого-то объекта.

Изъян также может быть внешним по отношению к нашей организации или внутренним.

Изъян — это конкретное нежелательное состояние или положение какого-либо конкретного известного элемента системы. Ниже, в статье «Понятие сущности «система» через призму управления потоком задач»[5] я расскажу, что система имеет множество элементов. Ими являются: сама система, её субсистемы и узлы – реестры процедур её субсистем.

Так вот изъян – это какое-то конкретное нежелательное состояние или положение одного из этих элементов. Какого-то одного, конкретного известного элемента системы. Именно системы, а не каких-то других объектов, которыми оперирует организация, как полисистема: сущностей или конкретных процессных объектов (КПО).

Сие означает, что изъяном не является нежелательное состояние или положение какой-либо известной сущности или какого-либо КПО, которыми оперирует система. Это принципиальный момент. Запомните его.

Изъян — это конкретное нежелательное состояние или положение, являющееся причиной появления разовой проблемы в системе (так называемый «корень зла»). Данное означает, что между изъяном и разовой проблемой, которую он порождает, должна быть прямая и непосредственная причинно-следственная связь. Действительная, а не выдуманная, придуманная, вымышленная, гипотетическая и т. д. В этом вопросе нельзя выдавать желаемое, предполагаемое за действительное.

Изъян должен гарантированно вызывать разовую проблему. Конкретная разовая проблема должна быть прямым следствием конкретного изъяна. Вызываться им.

Изъян «разрядился аккумулятор» — гарантированно порождает разовую проблему «автомобиль не заводится». Автомобиль не заводится, потому что аккумулятор разрядился.

Поэтому изъян – это корень зла. То, что нужно «лечить», устранять, нейтрализовывать и т. д. Необходимо искать именно тот изъян, который действительно стал причиной разовой проблемы.

Изъян — это конкретное нежелательное состояние или положение, однозначно указывающее на целевую задачу. Именно, изъян указывает на то, что нужно сделать. Какую разовую задачу нужно выполнить, чтобы преодолеть изъян. А как мы уже знаем, разовая задача – это целевая задача[6].

Изъян порождает потребность в его преодолении. Указывает на нежелательное состояние или положение известного конкретного элемента системы. Тем самым указывает и на сам элемент системы, нежелательное состояние или положение которого нас не устраивает. То есть высвечивает элемент системы, в котором кроется этот изъян.

И когда мы знаем, какое состояние или положение нам не нравится и ведаем, какого известного конкретного элемента системы, тогда мы можем сформулировать варианты воздействия на этот элемент, которые сменят нежелательное его состояние или положение на желаемое. Далее можем выбрать наиболее нам подходящий. А выбранный вариант воздействия на известный объект – известный конкретный элемент системы — это, по сути, и есть задача[7].

Например, изъян «разрядился аккумулятор» обозначает известный конкретный элемент системы, на который нужно воздействовать — «аккумулятор». Указывает на его нежелательное состояние — «разрядился». «Аккумулятор» – это известный конкретный элемент такой системы, как «автомобиль».

Теперь мы можем выработать несколько вариантов воздействия на него, чтобы перевести его в желаемое состояние:

зарядить аккумулятор, заменить разряженный аккумулятор заряженным, прикурить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, завести автомобиль «с толкача», завести автомобиль «с буксира»,

Теперь нам необходимо лишь выбрать вариант воздействия на «аккумулятор», исходя из имеющихся у нас условий и обстоятельств, и сулящих преимуществ.

Например, если аккумулятор не сильно старый, с нормальным электролитом и если у нас есть исправное зарядное устройство и возможность его подключить к электросети, а также есть время, чтобы подождать, когда аккумулятор зарядится, то мы можем выбрать такой вариант воздействия, как «зарядить аккумулятор».

Выбранный вариант воздействия на известный объект — это задача. Конечно же с учётом соблюдения всех требований к ней. Если этот вариант воздействия отвечает определению «задачи», имеет весь набор обязательных атрибутов, а также соответствует предназначению (функциональному назначению) «задачи».

Таким образом, изъян порождает задачу по его преодолению. Разовую задачу.

Выполнил её один раз и всё. Устранил изъян и поехал. Изменил нежелательное состояние или положение элемента системы на желаемое и всё.

Поэтому это не просто задача, а целевая задача.

Кто-то может сказать, что 3-й, 4-й и 5-й варианты воздействия, относятся не к «аккумулятору» как объекту. Они воздействуют на другой объект — на всю систему в целом — на «автомобиль».

На самом деле это воздействие и на «аккумулятор» тоже. Это его обход. Обход неисправного аккумулятора. Поэтому 3-й, 4-й и 5-й варианты воздействия можно чуть-чуть уточнить, переформулировав:

обойти неисправный аккумулятор, прикуриванием автомобиля от аккумулятора другого автомобиля, обойти неисправный аккумулятор, заводкой автомобиля «с толкача», обойти неисправный аккумулятор, заводкой автомобиля «с буксира».

Нам ведь надо преодолеть изъян, а одним из способов такого преодоления, может быть не только его ликвидация, устранение, но и обход, а также нейтрализация. Говорят же «умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт».

Изъян — это конкретное нежелательное состояние или положение, однозначно указывающее на целевую задачу, к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно.

С диагностированным изъяном у нас наступает полная определённость. Нас уже ничего не держит. Мы знаем на что воздействовать. Понимаем, какое нежелательное состояние или положение необходимо преодолевать. Можем приступить немедленно.

Мы тут же способны сформулировать задачу, определить её ЦРЗ, как желаемое состояние или положение объекта. А, соответственно можем приступить к её непосредственному выполнению прямо сейчас, немедленно. Шаг за шагом, действие за действием. Мы уже сходу в состоянии понять, что нам для этого нужно, какие приспособы, инструменты, ресурсы, с чего надо начинать и т. д. И готовы сейчас же этим заняться. То есть остаётся лишь необходимость действовать.

Изъян — это конкретное нежелательное состояние или положение, однозначно указывающее на целевую задачу, выполнение каковой приведёт к преодолению изъяна И разовой проблемы, первопричиной которой является этот изъян. Сказанное означает, что надо выбирать такие варианты воздействия на объект – элемент системы, которые действительно позволят преодолеть одновременно и изъян, и разовую проблему, вызванную им.

То есть выполнение задачи «зарядить аккумулятор», должно привести к однозначному одолению как изъяна «разрядился аккумулятор», так и разовой проблемы «автомобиль не заводится».

Бывает так, что задачу выполнят, но либо и изъян, и разовая проблема останутся, либо изъян преодолеется, а разовая проблема останется.

В первом случае это означает, что неверно определили задачу, преодолевающую изъян, во втором случае – ошибочно диагностировали сам изъян. Справились с изъяном, который не связан с разовой проблемой. Не является её первопричиной. Первый случай бывает реже, второй – чаще.

Данное также может означать, что, прежде чем диагностировать изъян, не докопались до разовой проблемы, являющейся истинной причиной (ИП), а боролись с нежелательным следствием (НС)[8].

Например, разовая проблема «автомобиль не заводится» может быть нежелательным следствием таких истинных причин, как «топливо не поступает» или «нет кручения маховика». Если в первом случае надо искать изъян в топливной системе (форсунки, компьютер, топливный бак, трубки и т. д.), то во втором случае — в системе пуска двигателя: стартер, аккумулятор, провода, замок зажигания и т. д.

Отсюда, необходимо доискиваться до разовой проблемы, являющейся истинной причиной, а не бороться с нежелательным следствием. Диагностировать изъян, действительно порождающий эту разовую проблему. Формулировать целевую задачу, действительно преодолевающую изъян и разовую проблему, вызванную им. То есть между всем этим должна быть безусловная прямая причинно-следственная связь.

Отличие изъяна от СВП и разовой проблемы заключается в том, что СВП и Разовая проблема — это абстрактные симптомы, их невозможно однозначно отнести к какому-либо конкретному элементу системы. Неизвестен конкретный элемент системы, на который надо воздействовать. И поэтому абстрактный симптом НЕ указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к его устранению и к выполнению которого можно приступить непосредственно и немедленно. Он указывает только на потребность.

А изъян, наоборот, относится к конкретному элементу системы и его конкретному нежелательному состоянию или положению и, тем самым, указывает нам однозначно на целевую задачу, выполнение которой приведёт к преодолению изъяна и разовой проблемы, порождённой им. Так как известен элемент системы, на который надо воздействовать. Причём к выполнению этой задачи можно приступить непосредственно и немедленно.

Приведу пример. Когда у нас не заводится автомобиль, мы имеем разовую проблему «автомобиль не заводится». Но приступить непосредственно к устранению разовой проблемы «автомобиль не заводится» мы не можем, так как она – это абстрактный симптом, то есть не относится к конкретному узлу машины, вышедшему из строя, не указывает на него. Из-за этого разовая проблема «автомобиль не заводится» не выводит нас на задачу, выполнение которой приведёт к её преодолению и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно. Она порождает только разовую потребность «нужду в заводке автомобиля». Это потребность (желание), а не задача.

Чтобы удовлетворить эту потребность и преодолеть разовую проблему мы должны найти конкретный изъян, то есть определить конкретный узел[9] и выяснить конкретное его нежелательное состояние или положение, которое не позволяет нам «завести автомобиль». Например, таким конкретным узлом может быть «аккумулятор», а конкретное нежелательное его состояние – «разрядился (сел)».

Диагностирование изъяна конкретного элемента системы однозначно указывает нам на целевую задачу, выполнение которой приведёт к преодолению изъяна «разрядился аккумулятор» и проблемы «автомобиль не заводится». Такой задачей, в частности, будет: «зарядить аккумулятор».

Эта связка выстраивается, потому что и задача, и изъян – конкретно объектны. Они относятся к одному и тому же конкретному объекту – известному элементу системы. К его состоянию или положению. Изъян определяет его нежелательное состояние или положение, а задача исправляет это состояние или положение на желаемое. Помните, я писал выше: «целевой результат задачи (цель) — это качественное и/или количественное описание желаемого конечного состояния и/или положения известного объекта»[10].

Собственно, вот этой объектной конкретностью и объясняется отличие изъяна от СВП и Разовой проблемы. Изъян, как и задача, конкретен и объектен, а СВП и Разовая проблема — абстракты, так как симптомы. Чтобы преодолеть СВП и разовую проблему, надо ещё найти причину их появления, а чтобы преодолеть изъян, надо всего лишь сформулировать и выбрать целевую задачу по его преодолению.

Любая проблема, независимо от её разновидности (СВП, Разовая проблема, или изъян) порождает определённой разновидности потребность.

СамоВоспроизводящаяся проблема порождает потребность под названием «спрос». Разовая проблема порождает разовую потребность под названием «нужда». Изъян вызывает разовую потребность под названием «необходимость».

«Проблема» является типом, так как не имеет конкретных значений атрибутов, а только необходимый и достаточный набор их названий, по наличию которых огромное разнообразие всяких конкретных объектов относится или не относится к этому типу. Таким образом, «проблема» — это сущность.

Общее функциональное предназначение существования сущности «проблема» — обеспечить нахождение способа её преодоления.[11]

«Проблема» обладает обязательными названиями атрибутов, указанными ниже в статье «Воспроизводимое преодоление проблем» в подразделе 7.1. «Технология генерирования процессных задач (Технология ГПЗ)» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

Сущностью «проблема» является всё то, что:

соответствует приведённому выше определению,

выполняет указанное выше функциональное назначение

и имеет полный состав обязательных названий атрибутов.

Сущность «проблема» процессная, потому что объединяет не другие сущности, а неограниченное количество конкретных процессных объектов (КПО), наследующих её названия атрибутов, которым для их идентификации присваиваются уже конкретные значения атрибутов.

В любой организации все конкретные проблемы (в качестве КПО) не существуют сами по себе, отдельно друг от друга. Они все так или иначе связаны между собой внутренними причинно-следственными связями.

Для выявления этих связей выполняются различные декомпозиции, например, в виде деревьев текущей реальности (ДТР), деревьев будущей реальности (ДБР) и деревьев перехода (ДП) из Теории ограничения систем[12].

В управлении потоком задач:

ДТР строится для поиска проблемы (одной или нескольких), породившей СВП. Это делается путём выявления в ДТР причинно-следственных связей между проблемами, вызвавшими СВП.

ДБР строится для поиска изъяна (одного или нескольких), породившего Разовую проблему. Это делается путём выявления в ДБР причинно-следственных связей между проблемами, вызвавшими Разовую проблему.

ДП строится для поиска целевой задачи (одной или нескольких), а также исполняемых в рамках них целевых действий, позволяющих преодолеть изъян. Это делается путём выявления в ДП причинно-следственных связей между проблемами, вызвавшими изъян.

Эти декомпозиции выявляют логику взаимодействия конкретных проблем между собой – причинно-следственные связи между ними.

Одна проблема может быть причиной появления другой проблемы, а та в свою очередь третьей и четвёртой и т. д. Одни проблемы, порождённые другими проблемами, являются следствиями. Декомпозиции схематично показывают все эти логические причинно-следственные цепочки.

При этом, в конкретной логической цепочке, полученной в результате отдельной декомпозиции, конкретная проблема может находиться в статусе или нежелательного следствия (далее – НС) или истинной причины (далее - ИП).

Отсюда, ИП или НС — это, не сущности, а статусы, определяющие положение конкретной проблемы в логической цепи, полученной в результате декомпозиции. То есть конкретная проблема, относящаяся к сущности «проблема», может быть в какой-то ситуации — нежелательным следствием, а в какой-то – истинной причиной. При этом она может быть одной из следующих разновидностей: СВП, Разовой проблемой или изъяном.

Нежелательное следствие (НС) – это верхняя или промежуточная конкретная проблема (относящаяся к СВП или Разовой проблеме, или изъяну), имеющая в логической цепи «входы» снизу, то есть являющаяся следствием какой-то другой конкретной проблемы: одной или нескольких. Следовательно, конкретная проблема со статусом «НС» в декомпозиции — это всегда следствие.

Истинная причина (ИП) – это самая нижняя конкретная проблема (относящаяся к СВП или Разовой проблеме, или изъяну), НЕ имеющая в декомпозиции «входы» снизу, то есть НЕ являющаяся следствием какой-то другой конкретной проблемы: одной или нескольких, а выступающая лишь причиной каких-то других конкретных проблем, которые она порождает. Поэтому конкретная проблема со статусом «ИП» в декомпозиции – это всегда причина.

На декомпозиции может быть много конкретных проблем, имеющих статус НС, и может быть много конкретных проблем, имеющих статус ИП.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!».

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[4] Целевая задача описывается в статье «Целевая задача (ЦЗ)» ниже в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[5] Смотри статью в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[6] Читай статью «Сущность «задача» — это абстрактная сущность» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «задача»»

[7] Смотри определение задачи в статье «Что такое задача?» выше в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «задача».

[8] Об ИП и НС читай ниже в настоящей статье.

[9] Узел – это элемент системы «автомобиль».

[10] Смотри статью ««то такое целевой результат задачи?» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «задача»»

[11] То, как это происходит, я продемонстрирую в статье «Три способа преодоления проблем в зависимости от их разновидности» ниже в Главе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[12] Об этих деревьях и о Теории ограничения систем (ТОС) я расскажу ниже в разделе 8. «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории».