Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Выездные налоговые проверки

Тематическая выездная проверка или три эпизода по НДС. Как не надо обжаловать решения

Рассмотрим арбитражное дело по мотивам тематической выездной налоговой проверки.
7

Арбитражный суд Северо-Западного округа осуществил в порядке кассационного производства проверку судебных актов нижестоящих судов по делу №А66-5370/2022.

Суть дела — в обжаловании Обществом решения, вынесенного налоговой инспекцией по результатам тематической выездной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты НДС за определенный период.

Претензии у проверяющих возникли относительно трех эпизодов в деятельности Общества, в рамках которых им были заявлены вычеты по НДС.

Первый эпизод представляется мне наиболее любопытным. Суть его состоит в следующем.

Общество было учреждено компанией, которая на тот момент находилась в процедуре банкротства. И не просто учреждено, а и еще и наделено компанией-банкротом недвижимым имуществом путем вноса последнего в уставный капитал Общества. В полном соответствии с действующим законодательством (п. 3 ст. 170 НК) компания-банкрот восстановила НДС. И, также, в полном формальном соответствии с п. 11 ст. 171 НК, Общество заявило вычеты на сумму восстановленного учредителем НДС.

Так что же не устроило проверяющих, чью правоту впоследствии подтвердили суды трех инстанций?

А дело в том, что, формально восстановив налог, компания-банкрот реально его не заплатила ровно вследствие того факта, что была банкротом.

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал верным основной вывод, к которому пришли нижестоящие суды по данному эпизоду. А именно, суды установили, что  источник возмещения спорных сумм НДС в бюджете создан не был.

Кроме того, исследовав обстоятельства возбуждения в отношении учредителя Общества дела о банкротстве, состав конкурсных кредиторов, обстоятельства замещения активов должника, суды пришли к выводу, что контролирующие процесс банкротства лица и сам должник, восстанавливая НДС с остаточной стоимости имущества, не могли не знать, что восстановленная сумма НДС фактически в бюджет не поступит, соответствующие действия были направлены, в том числе, на получение необоснованной налоговой выгоды  Обществом, являющимся дочерним по отношению к компании-банкроту.

По второму эпизоду Общество приобрело у своего контрагента машино-места и заявило вычет по данной сделке.

Налоговый орган и вслед за ним суды трех инстанций признали применение налогового вычета по данной сделке неправомерным — в связи со следующими обстоятельствами:

  • непосредственный контрагент Общества по сделке (так называемый контрагент первого уровня) не исчислил в налоговом периоде, в котором была совершена сделка по продаже машино-мест, НДС к уплате - ввиду заявленного вычета по счету-фактуре на приобретение плодоовощной продукции. При этом дальнейшую реализацию плодоовощной продукции контрагент не отразил ни в этом, ни в последующих периодах, сведения о судьбе приобретенной плодоовощной продукции отсутствуют. Также контрагент не производил расчеты с транспортными организациями за доставку плодоовощной продукции (свой транспорт отсутствует), расчеты за хранение продукции (свои склады отсутствуют). Расчеты с контрагентом за приобретение плодоовощной продукции осуществлены векселями.

  • Стоимость машино-мест значительно превышает их кадастровую и рыночную стоимость.

  • И, наконец (бинго! вишенка на торте!): Общество и его контрагент использовали один IP-адрес для представления налоговой отчетности и для совершения банковских операций по расчетными счетам.

По третьему эпизоду налоговый орган и суды пришли к выводу о мнимости заключенного договора аренды недвижимого имущества и, вследствие этого, – о необоснованности применения Обществом налоговых вычетов по данной сделке.    

Аргументы Общества по данному эпизоду, видимо, были настолько слабы, что оно даже не обжаловало его в Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Общество предприняло попытку обжалования судебных актов судов трех инстанций в Верховный суд РФ, но закономерно потерпело неудачу и там.

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу

    Если вы не успели купить доллары по 55, то покупать по 100 (да и по 97 или сколько там сейчас) может оказаться уже не так эффективно. Скорее всего, доллар будет расти и дальше, потом будет немного падать, потом снова расти, но когда произойдут ближайшие х2 — сложно сказать, не факт, что очень быстро.

    По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу
    18
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Мы подготовили подборку с вакансиями дня! Выбирайте лучшую работу

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    115
    Логотип buhgalterrf_ved
    buhgalterrf_ved
    НДС

    Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки

    Как выстроить эффективное взаимодействие с казахскими партнерами, на что обратить внимание и где можно получить преференции государства при взаимодействии с казахским бизнесом рассмотрим в статье.

    Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки
    107
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    122
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Проверки ККТ

    Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля

    Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.

    Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
    199
    Логотип nlukina
    nlukina
    Больничные

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий

    Правительство внесло поправки в правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Что изменится с 19 августа?

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий
    669
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Маркировка товаров

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

    Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?
    72
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Банкротство юридических лиц

    Компания «Стуломпостолу» на грани банкротства

    Мебельная компания «Стуломпостолу» из Уфы может обанкротиться. Рассмотрение дела о несостоятельности предприятия должно начаться в октябре 2023 года в арбитражном суде Башкирии.

    63
    Читать еще