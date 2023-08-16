Тематическая выездная проверка или три эпизода по НДС. Как не надо обжаловать решения

Арбитражный суд Северо-Западного округа осуществил в порядке кассационного производства проверку судебных актов нижестоящих судов по делу №А66-5370/2022.

Суть дела — в обжаловании Обществом решения, вынесенного налоговой инспекцией по результатам тематической выездной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты НДС за определенный период.

Претензии у проверяющих возникли относительно трех эпизодов в деятельности Общества, в рамках которых им были заявлены вычеты по НДС.

Первый эпизод представляется мне наиболее любопытным. Суть его состоит в следующем.

Общество было учреждено компанией, которая на тот момент находилась в процедуре банкротства. И не просто учреждено, а и еще и наделено компанией-банкротом недвижимым имуществом путем вноса последнего в уставный капитал Общества. В полном соответствии с действующим законодательством (п. 3 ст. 170 НК) компания-банкрот восстановила НДС. И, также, в полном формальном соответствии с п. 11 ст. 171 НК, Общество заявило вычеты на сумму восстановленного учредителем НДС.

Так что же не устроило проверяющих, чью правоту впоследствии подтвердили суды трех инстанций?

А дело в том, что, формально восстановив налог, компания-банкрот реально его не заплатила ровно вследствие того факта, что была банкротом.

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал верным основной вывод, к которому пришли нижестоящие суды по данному эпизоду. А именно, суды установили, что источник возмещения спорных сумм НДС в бюджете создан не был.

Кроме того, исследовав обстоятельства возбуждения в отношении учредителя Общества дела о банкротстве, состав конкурсных кредиторов, обстоятельства замещения активов должника, суды пришли к выводу, что контролирующие процесс банкротства лица и сам должник, восстанавливая НДС с остаточной стоимости имущества, не могли не знать, что восстановленная сумма НДС фактически в бюджет не поступит, соответствующие действия были направлены, в том числе, на получение необоснованной налоговой выгоды Обществом, являющимся дочерним по отношению к компании-банкроту.

По второму эпизоду Общество приобрело у своего контрагента машино-места и заявило вычет по данной сделке.

Налоговый орган и вслед за ним суды трех инстанций признали применение налогового вычета по данной сделке неправомерным — в связи со следующими обстоятельствами:

непосредственный контрагент Общества по сделке (так называемый контрагент первого уровня) не исчислил в налоговом периоде, в котором была совершена сделка по продаже машино-мест, НДС к уплате - ввиду заявленного вычета по счету-фактуре на приобретение плодоовощной продукции. При этом дальнейшую реализацию плодоовощной продукции контрагент не отразил ни в этом, ни в последующих периодах, сведения о судьбе приобретенной плодоовощной продукции отсутствуют. Также контрагент не производил расчеты с транспортными организациями за доставку плодоовощной продукции (свой транспорт отсутствует), расчеты за хранение продукции (свои склады отсутствуют). Расчеты с контрагентом за приобретение плодоовощной продукции осуществлены векселями.

Стоимость машино-мест значительно превышает их кадастровую и рыночную стоимость.

И, наконец (бинго! вишенка на торте!): Общество и его контрагент использовали один IP-адрес для представления налоговой отчетности и для совершения банковских операций по расчетными счетам.

По третьему эпизоду налоговый орган и суды пришли к выводу о мнимости заключенного договора аренды недвижимого имущества и, вследствие этого, – о необоснованности применения Обществом налоговых вычетов по данной сделке.

Аргументы Общества по данному эпизоду, видимо, были настолько слабы, что оно даже не обжаловало его в Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Общество предприняло попытку обжалования судебных актов судов трех инстанций в Верховный суд РФ, но закономерно потерпело неудачу и там.