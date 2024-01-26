❗️Новые коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году: вебинары, разборы и консультации. Журнал Клерк.Премиум № 51/2023

В 2024 году по НДФЛ надо сдавать 2 уведомления в месяц, причем оба они – обязательные.

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8 февраля: Что с дроблением бизнеса в 2024 году? На что смотрят инспекторы

12 февраля: ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы

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В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

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