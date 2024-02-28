Бухгалтерский и налоговый учет валютно-процентных СВОП сделок

Как отразить операции начисление процентов СВОП сделки в бухгалтерском и налоговом учете.

Вопрос

Организацией заключены с Банком валютно-процентные СВОП сделки, предполагающие обмен Организацией рублей на валюту на дату заключения сделки и обмен Организацией валюты на рубли на дату исполнения сделки.

Условиями сделки предусмотрено начисление процентов — для организации в валюте, для банка в рублях.

Как отразить операции в бухгалтерском и налоговом учете?

Ответ

Организация вправе самостоятельно квалифицировать поставочные сделки валютно-процентный СВОП либо в качестве финансового инструмента, либо в качестве купли-продажи валюты с отсрочкой платежа для целей исчисления налога на прибыль.

Порядок классификации данных сделок Организации следует закрепить в учетной политике для целей налогового учета.

Если сделка валютно-процентный СВОП квалифицируются в качестве ФИСС, то доходы и расходы по таким необращающимся ФИСС учитываются отдельно от общей налоговой базы.

И доходы, и расходы по сделке своп подлежат отражению на дату исполнения сделки развернуто в полной сумме с учетом курсовых разниц относительно курса ЦБ:

доходы от продажи валюты;

расходы в связи с покупкой валюты;

доходы в виде причитающихся к получению процентов;

расходы в виде причитающихся к уплате процентов.

Если сделка валютно-процентный СВОП квалифицируются в качестве купли-продажи валюты с отсрочкой платежа, то операции по покупке-продаже валюты учитываются в соответствии с положениями главы 25 НК в общей налоговой базе:

На дату заключения сделки:

подлежит отражению курсовая разница, возникшая в связи с отклонением курса, по которому была приобретена валюта, от курса ЦБ;

На дату исполнения сделки:

подлежит отражению курсовая разница, возникшая в связи с отклонением курса, по которому была продана валюта, от курса ЦБ;

подлежит отражению курсовая разница, возникшая в связи с изменением курса ЦБ с даты покупки валюты до даты продажи валюты;

подлежит отражению доход в виде процентов, подлежащих получению от Банка;

подлежит отражению расход в виде процентов, подлежащих уплате Банку.

При заключении сделок валютно-процентных поставочных СВОП в бухгалтерском учете подлежат отражению операции по приобретению валюты и ее последующей продаже, влекущие необходимость отражения доходов от продажи валюты и расходов, связанных с ее приобретением. В составе доходов и расходов также отражаются проценты, подлежащие получению и уплате:

На дату заключения сделки своп и приобретения валюты:

Дт 58 Кт 51 — отражена выдача рублевого займа Банку;

Дт 52 Кт 66 — отражено получение займа в валюте по курсу ЦБ от Банка;

На дату исполнения сделки СВОП:

Дт 51 Кт 58 — отражено получение денежных средств при возврате займа Банком в рублях;

Дт 66 Кт 52 — отражен возврат Банку займа в валюте по курсу ЦБ;

Дт 66 (91.2) Кт 91.1 (66) — отражена курсовая разница между оценкой в рублях валютного займа на дату его получения и дату возврата;

Дт 91.2 (52) Кт 52 (91.1) — отражена курсовая разница между курсом ЦБ на дату получения валюты и курсом ЦБ на дату ее возврата;

Дт 76 Кт 91 — в составе прочих доходов отражена сумма процентов, причитающихся от Банка;

Дт 91 Кт 76 — в составе прочих расходов отражена сумма процентов, причитающихся уплате Банку по курсу ЦБ.

Обоснование

Налоговый учет

В соответствии с пунктом 2 статьи 301 НК исполнением прав и обязанностей по операции с производными финансовыми инструментами является исполнение производного финансового инструмента либо путем поставки базисного актива, либо путем произведения окончательного взаиморасчета по производному финансовому инструменту, либо путем совершения участником срочной сделки операции, противоположной ранее совершенной операции с производным финансовым инструментом. Для операций с производными финансовыми инструментами, направленных на покупку базисного актива, операцией противоположной направленности признается операция, направленная на продажу базисного актива, а для операции, направленной на продажу базисного актива, - операция, направленная на покупку базисного актива. При этом налогообложение операций по поставке базисного актива осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 301 — 305 НК.

Налогоплательщик вправе с учетом требований настоящей статьи самостоятельно квалифицировать сделку, условия которой предусматривают поставку базисного актива, признавая ее операцией с производным финансовым инструментом либо сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения. Критерии отнесения сделок, предусматривающих поставку предмета сделки (за исключением операций хеджирования), к категории операций с производными финансовыми инструментами должны быть определены налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.

Датой окончания операции с производным финансовым инструментом является дата исполнения прав и обязанностей по операции с производным финансовым инструментом.

Налогообложение сделок, квалифицированных как сделки на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения, осуществляется в порядке, предусмотренном НК для соответствующих базисных активов таких сделок.

В рассматриваемом нами случае условиями сделки предусмотрен фактический обмен валюты на рубли, поэтому сделки являются поставочными.

Таким образом, Организация вправе самостоятельно квалифицировать сделки валютно-процентного СВОП либо в качестве финансового инструмента, либо в качестве купли-продажи валюты с отсрочкой платежа.

Порядок классификации данных сделок Организации следует закрепить в учетной политике для целей налогового учета.

В случае классификации валютно-процентных сделок СВОП в качестве финансового инструмента рассмотрим порядок их отражения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 303 НК в целях настоящей главы доходами налогоплательщика по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, полученными в налоговом (отчетном) периоде, признаются:

суммы денежных средств, причитающиеся к получению в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с производным финансовым инструментом при ее исполнении (окончании); иные суммы, причитающиеся к получению в течение налогового (отчетного) периода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с производными финансовыми инструментами, предусматривающим поставку базисного актива.

В силу пункта 2 статьи 303 НК расходами по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются:

суммы денежных средств, подлежащие уплате в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с производным финансовым инструментом при ее исполнении (окончании); иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, а также стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива; иные расходы, связанные с осуществлением операций с производными финансовыми инструментами.

Согласно статье 326 НК налогоплательщик по операциям с производными финансовыми инструментами определяет налоговую базу на основании данных регистров налогового учета.

Данные регистров налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов (расходов) по срочным сделкам, учитываемым для целей налогообложения.

Налогоплательщик на дату заключения сделки отражает в аналитическом учете сумму возникших требований (обязательств) к контрагентам, исходя из условий сделки и требований (обязательств) в отношении базисного актива (в том числе товаров, денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, процентных ставок).

Налоговая база определяется налогоплательщиком на дату исполнения срочной сделки с учетом положений настоящей главы.

По производным финансовым инструментам, предусматривающим куплю-продажу иностранной валюты, либо драгоценных металлов, либо ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, налогоплательщик на дату исполнения сделки определяет доходы (расходы) с учетом курсовых разниц, определенных как разница между закрепленным договором курсом иностранной валюты, по которому производится исполнение сделки, и установленным ЦБ официальным курсом иностранной валюты к рублю РФ и официальных цен на драгоценные металлы на дату исполнения сделки.

Соответственно, при классификации процентно-валютных сделок СВОП в качестве финансового инструмента, в расходах подлежит отражению вся стоимость приобретаемой валюты, а также сумма подлежащих уплате процентов, а в доходах — вся стоимость реализуемой валюты, а также сумма подлежащих получению процентов.

Как следует из положений статей 301 и 326 НК, налоговая база определяется налогоплательщиком на дату исполнения срочной сделки, то есть на дату операции, противоположной ранее совершенной операции с производным финансовым инструментом.

Таким образом, и доходы, и расходы по сделке своп подлежат отражению на дату обратной реализации валюты развернуто в полной сумме с учетом курсовых разниц относительно курса ЦБ.

На основании пункта 3 статьи 304 НК, если иное не предусмотрено настоящей главой, при определении налоговой базы по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами учитываются доходы и расходы по всем указанным операциям за отчетный (налоговый) период со всеми базисными активами.

Согласно пункту 7 статьи 304 НК, если иное не предусмотрено настоящей главой, полученные доходы и понесенные расходы по обязательствам (требованиям) из своп-контракта учитываются при определении соответствующей налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами.

Пунктом 22 статьи 280 НК установлено, что налоговая база по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами определяется совокупно в порядке, установленном статьей 304 НК, и отдельно от общей налоговой базы, если иное не предусмотрено настоящей статьей и статьей 304 НК.

Таким образом, доходы и расходы по необращающимся ФИСС в виде процентно-валютных СВОП учитываются отдельно от общей налоговой базы.

Применительно к рассматриваемому нами случаю в налоговом учете на дату исполнения сделки ФИСС подлежат отражению:

доходы от продажи валюты;

расходы в связи с покупкой валюты;

доходы в виде причитающихся к получению процентов;

расходы в виде причитающихся к уплате процентов.

В случае классификации валютных-процентных СВОП в качестве сделок по купле-продаже валюты с отсрочкой платежа, отметим следующее.

В письмах Минфина от 03.05.2012 № 03-03-06/2/44, от 13.04.2012 № 03-03-06/2/36 были даны следующие разъяснения:

«Пунктом 3.1 ст. 301 НК предусмотрено, что сделка, которая заключается не на организованном рынке и условия которой предусматривают поставку базисного актива (в том числе ценных бумаг, иностранной валюты, товара), может быть квалифицирована в качестве финансового инструмента срочных сделок при условии, что поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее третьего дня после дня ее заключения.

При этом п. 2 ст. 301 НК налогоплательщику предоставлено право с учетом требований указанной статьи самостоятельно квалифицировать сделку, условия которой предусматривают поставку базисного актива, признавая ее операцией с финансовым инструментом срочных сделок либо сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения. Критерии отнесения сделок, предусматривающих поставку предмета сделки (за исключением операций хеджирования), к категории операций с финансовыми инструментами срочных сделок должны быть определены налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.

Налогообложение сделок, квалифицированных как сделки на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения, осуществляется в порядке, предусмотренном НК для соответствующих базисных активов таких сделок.

Учитывая изложенное, поставочная сделка с отсрочкой исполнения не ранее третьего дня после дня ее заключения (включая сделки в рамках своп-контракта), условиями которой предусмотрено, что такая сделка является производным финансовым инструментом, на основании п. 2 ст. 301 НК может быть признана для целей налогообложения прибыли организаций сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения. При этом указанный порядок квалификации срочных сделок должен быть предусмотрен налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.

Также сообщаем, что ст. 304 НК установлены особенности определения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.

В соответствии с п. 7 ст. 304 НК полученные доходы и понесенные расходы по обязательствам (требованиям) из своп-контракта учитываются при определении налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.

Указанное положение п. 7 ст. 304 НКраспространяется на доходы и расходы по операциям, совершаемым налогоплательщиком в рамках своп-контракта (первой и второй части своп-контракта), признаваемого финансовым инструментом срочных сделокв порядке, предусмотренном ст. 301 НК.

Поставочные сделки в рамках своп-контракта, квалифицированного налогоплательщиком в соответствии с применяемой учетной политикой для целей налогообложения в качестве сделки с отсрочкой исполнения, подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций в порядке, предусмотренном положениями гл. 25 НК для операций с соответствующими базисными активами».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в случае классификации валютных-процентных СВОП в качестве сделок по купле-продаже валюты с отсрочкой платежа операции учитываются в соответствии с положениями гл. 25 НКв общей налоговой базе.

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 39 НК не признается реализацией товаров, работ или услуг осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики).

Таким образом, при приобретении и продаже иностранной валюты не возникает выручки от реализации товаров, работ, услуг.

На основании пункта 8 статьи 271 и пункта 10 статьи 272 НК требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком на дату перехода права собственности на указанное имущество, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

Соответственно, при совершении операций с валютой, ее стоимость подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ как на дату приобретения, так и на дату ее продажи.

Согласно пункту 11 статьи 250 НК внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде положительной курсовой разницы [1].

Положительной курсовой разницей в целях настоящей главы признается курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, или при уценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Положения настоящего пункта применяются в случае, если указанная дооценка или уценка производится в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, либо с изменением курса иностранной валюты (условных денежных единиц) к рублю РФ, установленного законом или соглашением сторон, если выраженная в этой иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимость требований (обязательств), подлежащих оплате в рублях, определяется по курсу, установленному законом или соглашением сторон соответственно.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 265 НК в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются расходы в виде отрицательной курсовой разницы[2].

Отрицательной курсовой разницей в целях настоящей главы признается курсовая разница, возникающая при уценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, или при дооценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Положения настоящего подпункта применяются в случае, если указанная уценка или дооценка производится в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, либо с изменением курса иностранной валюты (условных денежных единиц) к рублю РФ, установленного законом или соглашением сторон, если выраженная в этой иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимость требований (обязательств), подлежащих оплате в рублях, определяется по курсу, установленному законом или соглашением сторон соответственно.

Из приведенных норм следует, что в налоговом учете подлежит отражению положительная или отрицательная курсовая разница, возникшая в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ, с момента покупки валюты к моменту ее продажи.

Кроме того, на основании пункта 2 статьи 250 НК внереализационными доходами признаются доходы в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного ЦБ на дату перехода права собственности на иностранную валюту.

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 265 НК в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту.

Таким образом, на момент покупки и продажи иностранной валюты также в учете подлежат отражению курсовые разницы, образующиеся в связи с отклонением курса покупки/продажи валюты от курса ЦБ на дату покупки/продажи валюты.

Также на основании пункта 6 статьи 250 НК внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.

В силу пункта подпункта 2 пункта 1 статьи 265 НК в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 НК.

При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и первоначальной доходности, установленной эмитентом (заимодавцем) в условиях эмиссии (выпуска, договора), но не выше фактической.

Таким образом, в составе внереализационных доходов и расходов подлежит отражению сумма процентов, исчисленных к моменту исполнения сделки.

С учетом изложенного, операция по сделке СВОП подлежит отражению в налоговом учете следующим образом:

На дату заключения сделки:

подлежит отражению курсовая разница, возникшая в связи с отклонением курса, по которому была приобретена валюта, от курса ЦБ;

На дату исполнения сделки:

подлежит отражению курсовая разница , возникшая в связи с отклонением курса, по которому была продана валюта, от курса ЦБ;

подлежит отражению курсовая разница, возникшая в связи с изменением курса ЦБ с даты покупки валюты до даты продажи валюты;

- подлежит отражению доход в виде процентов , подлежащих получению от Банка;

подлежит отражению расходв виде процентов, подлежащих уплате Банку.

Бухгалтерский учет

Действующее законодательство не содержит конкретного порядка отражения финансовых инструментов срочных сделок в бухгалтерском учете.

По нашему мнению, руководствуясь пунктом 7.1 ПБУ 1/2008[3] Организация вправе самостоятельно установить в учетной политике порядок отражения финансовых инструментов срочных сделок, в частности, своп-контрактов.

В рассматриваемом нами случае заключен поставочный процентно-валютный СВОП, предполагающий, по сути, обмен рублевым и валютным займами, а также начисление процентов обеими сторонами сделки.

В соответствии с пунктом 7 ПБУ 9/99[4] курсовые разницы, а также причитающиеся к получению проценты признаются прочими доходами.

В силу пункта 11 ПБУ 10/99[5] курсовые, а также подлежащие уплате проценты, являются прочими расходами.

С учетом изложенного при заключении сделок валютно-процентных поставочных СВОП в учете подлежат отражению операции по выдаче и получению займов, курсовые разницы в момент получения и возврата валюты, а также начисление процентов:

На дату заключения сделки своп и приобретения валюты:

Дт 58 Кт 51 — отражена выдача рублевого займа Банку;

Дт 52 Кт 66 — отражено получение займа в валюте по курсу ЦБ от Банка;

На дату исполнения сделки СВОП:

Дт 51 Кт 58 — отражено получение денежных средств при возврате займа Банком в рублях;

Дт 66 Кт 52 — отражен возврат Банку займа в валюте по курсу ЦБ;

Дт 66 (91.2) Кт 91.1 (66) — отражена курсовая разница между оценкой в рублях валютного займа на дату его получения и дату возврата;

Дт 91.2 (52) Кт 52 (91.1) — отражена курсовая разница между курсом ЦБ на дату получения валюты и курсом ЦБ на дату ее возврата;

Дт 76 Кт 91 — в составе прочих доходов отражена сумма процентов, причитающихся от Банка;

Дт 91 Кт 76 — в составе прочих расходов отражена сумма процентов, причитающихся уплате Банку по курсу ЦБ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 29 января 2024 года,

ТГ-канал https://t.me/knk_audit.

[1] за исключением положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов.

[2] за исключением отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н.

[4] Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н.

[5] Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н.