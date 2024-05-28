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Инвестиции

Готовимся к чипированию, или IPO ГК Элемент

Пока Илон Маск чипирует людей, группа компаний Элемент решила чипировать сразу биржу. Крупнейший российский производитель микроэлектроники объявил цены и даты. Торги начнутся 30 мая под тикером ELMT, а подать заявку на чипирование можно до 28 мая. Диапазон размещения от 223,6 до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 акций. Ну что, участвуем?
Готовимся к чипированию, или IPO ГК Элемент
Photo: Steve Johnson, Unsplash

Недавние IPO, про которые писал: Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер и МТС Банк. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Это IPO также должно доказать жизнеспособность СПб Биржи, которая теперь будет проводником на рынок для подсанкционных компаний.

Кто такие?

Элемент — крупнейший производитель микроэлектроники в РФ, делает самые большие в мире микрочипы, исследует и производит различные компоненты для приборов. В Группу входят более 30 компаний. Миссия — обеспечить технологическое лидерство России путём разработки и производства передовой электронной компонентной базы и устройств на её основе в целях повышения качества жизни людей и создания фундамента для опережающего развития российской экономики и дружественных стран. Вот это да!

Если говорить про оцифровку технологий, то это техпроцессы от 3 мкм до 22 нм (22 нм — техпроцесс, соответствующий уровню технологии, достигнутому к 2009–2012 годам). Для ноутбуков и смартфонов слишком жирно, в том же айфоне 3 нм. Хорошо, что Элемент не делает айфоны. А то делал бы четвёртые, а не пятнадцатые. Но продукция Элемента конкурентна и востребована благодаря санкциям.

Ростех + АФК Система = Элемент

Элемент образован в результате слияния в сфере микроэлектроники активов Ростеха и АФК в 2019 году. Группа производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули, корпуса для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронную аппаратуру. Даже сим-карты и чипы для банковских карт делает. В составе 8 центров разработки и 7 фабрик по производству, в том числе Микрон, НЗПП Восток, НИИЭТ, Завод МАРС, ВЗПП-Микрон, ЗПП, Светлана-Полупроводники, Нанотроника.

Ростех владеет 17,9% компании, Российская электроника — 32%, РТИ Микроэлектроника — 50%. Последняя — это АФК Система. А это значит, что мы имеем дело с профессиональными инвесторами, которые постараются заработать по максимуму. Хотя тут мы точно не увидим повторение IPO МТС Банка. Скорее всего, Система даст заработать инвесторам на размещении, а через полгода проведёт SPO пожирнее.

Под размещение провели допэмиссию на 15 млрд. Фри-флот составит более 13%. Кэш-ин, а значит деньги пойдут на инвестпрограммы Холдинга.

Дивиденды

Элемент планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 25% скорректированной чистой прибыли не реже раза в год. Из показателя Чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты. Показатели для расчёта дивидендов определяются на основе данных консолидированной отчетности. Не стоит пока что ждать огромных дивидендов. Ну, допустим, 2–3%.

Показатели

Выручка ГК Элемент по урезанной МСА за 2023 год выросла на 46% г/г до 35,8 млрд. Это произошло за счёт роста спроса на российскую электронную компонентную базу. EBITDA в прошлом году выросла на 68% г/г до 8,7 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 93% до 5,3 млрд. Рентабельность EBITDA в 2023 году составила 24% (+3% г/г). Показатель Чистый долг/EBITDA составил 1,3.

Ценовой диапазон на IPO предполагает капитализацию Элемента в 90-100 млрд рублей. Ну будем считать по верхней границе — 100 млрд. Вряд ли будет слабый спрос. Плюс 15 млрд привлекут в ходе IPO, итого 115 млрд. Что по мультипликаторам? По верхней границе размещения получается EV/EBITDA — 14,5, P/E — 21 с учётом допэмиссии. Без неё 12,8 EV/EBITDA и 18,8 P/E. Нельзя сказать, что дёшево, но компания растёт, импортозамещение и электронный суверенитет делают своё дело.

У Элемента помимо всего прочего есть плюшки в виде льготных кредитов. Субсидии покрывают 90% затрат на разработку, а налог на прибыль составляет 3%. Элемент занимает 51% рынка и развивается дальше. Планы по росту на 50% в год.

Риски

Нельзя не сказать о рисках. У Элемента низкая прозрачность отчёта, мы до конца никогда не узнаем, что там происходит. Сейчас компания получает огромные субсидии от государства, но они могут прекратиться. Ограничителем в развитии являются санкции, которые наложены на компанию.

Нельзя сбрасывать со счетов конкурентов, которые могут, например, выстрелить с новыми технологиями по более низким ценам. А ещё это же АФК Система, просто посмотрите на котировки её дочек. Но я считаю, что под SPO акции обязаны дать хороший апсайд. А потом — хоть потоп.

Чипируемся?

Уверен, это IPO привлечёт к себе повышенное внимание, так что традиционно не стоит ждать большую аллокацию. Продукция востребована и даже стратегически важна, рынок будет продолжать расти, а вместе с ним и спрос. При позитивном сценарии, всё же помним про риски.

Я обязательно поучаствую в размещении. Компания интересная, сектор интересный — тут и спекулятивно интересно, и, возможно, долгосрочно. Бум IPO продолжается, рынок готов поглощать всё кроме откровенного шлака. Вопрос, какая будет переподписка. Долгосрочно пока что держать Элемент скорее всего не стоит. Это не такое классное IPO как Совкомбанк или Диасофт, но интереснее МТС Банка.

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