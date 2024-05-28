₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома

«Когда-нибудь Газпром встанет с колен и отрастёт» — очень часто можно услышать такое мнение, несмотря на то, что акции Газпрома продолжают пикировать вниз. Но стоит вспомнить и о том, что даже исторически акции Газпрома в минусе. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Народное Достояние.
Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома
Photo: Ilse Driessen, Unsplash

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК и Роснефть. Разбираем теперь газового, историю его дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Напоминаю актуальные прогнозы по дивидендам на этот год:

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Согласно дивидендной политике, Газпром может выплачивать от 50% скорректированной чистой прибыли за период. В случае, если долговая нагрузка превысит уровень 2,5 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA, Совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. Кроме того, Газпром может вообще не платить дивиденды.

История дивидендов

Если посмотреть с начала века, то Газпром исправно платил дивиденды каждый год с 2001 по 2022 год (да и в прошлом веке платились тоже). Но существенными дивиденды стали с 2012 года, когда стали платить по 4-5-6%. В 2019 и 2020 годах они даже составили 7-8%. В 2021 снова чуть больше 4%, а в 2022 году Газпром был выжат на 26,15%, что породило секту свидетелей гигантских дивидендов. Конечно же, выплате предшествовал трэшток от СД, пикирование котировок, потом были дивиденды, гэп, который Газпром так и не закрыл. В 2023 году дивидендов не было, в 2024 году их тоже не будет.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 4,91%, 5,41%, 6,46%, 5,53%, 6,98%, 7,87%, 4,27%, 26,15%, 0%, 0%.

Средняя доходность за 10 лет: 6,74%.

Средняя дивдоходность невысокая. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%. Но у Роснефти меньше — 5,02%.

Ближайшие дивиденды

А не будет ближайших дивидендов!

И непонятно, когда они теперь будут. Капекс Газпрома будет загонять инвесторов в грусть, но они будут продолжать себя подбадривать тем, что скоро индусы и китайцы будут платить за газ огромные деньги, а потом и европейцы со слезами на глазах приползут просить спасти их от высоченных цен на американский газ.

А дивиденды стоит ждать не раньше 2026 года. И да, это хорошо, что сейчас Газпром не будет платить дивиденды. Ему и так нужно обслуживать большой долг и перестраиваться.

Последний отчёт

Ни для кого не новость, что Газпром завершил 2023 год с убытком. Вот основные показатели. Выручка составила 8,54 трлн (-26,8% г/г), EBITDA — 1,76 трлн (-51,5% г/г), Чистый убыток — 629 млрд (в 2022 году прибыль 1,23 трлн), Чистый долг — 5,2 трлн (+37% г/г), коэффициент Чистый долг/EBITDA — 2,96 (1,1 за 2022 год, CAPEX — 3,12 трлн (+9,7% г/г).

В 2021 и 2022 годах была рекордная выручка, если сравнивать в долларах, то по сравнению с пиковым 2022 годом падение в 3 раза. По прогнозам экспертов в ближайшие 3 года выручка будет на уровне 20 млрд долларов, к 2030 году вырастет до уровня 25 млрд. Это меньше, чем с 2005 по 2022.

Такое мы не берём?

Я ещё до того, как дивиденды решили не платить, решил все акции Газпрома продать. Многие крутили пальцем у виска и говорили в комментариях, что зря я это сделал. Ведь 155 рублей — отличная цена, чтобы докупать. Вместо Газпрома купил Роснефть. А Газпром десантировался на 135 рублей.

У инвесторов короткая память. Но давайте посмотрим на график с момента появления акций на Мосбирже. Акции появились на тогда ещё ММВБ 23 января 2006 года. Цена тогда была 239 рублей. Доллар стоил тогда 29 рублей.

Сейчас акции стоят 135 рублей, на 104 рубля дешевле, чем тогда. Доллар стоит 90 рублей, в 3 раза дороже. Но для Газпрома это нормально, большую истории присутствия на Мосбирже он стоил дешевле 170 рублей. Был момент, когда цена была 82 рубля в 2008 году. Стоили акции и по 369 рублей (тоже в 2008 году, но до кризиса, а также в 2021, даже почти по 400 рублей). Купив на хаях в 2008 году, из минуса можно было выйти через 13 лет, в 2021 — кайф. Сейчас акции Газпрома стоят как в 2008 году, как в 2014 году или как в 2019 году — кому как больше нравится. Но это не значит, что сейчас Газпром дешёвый. Показатель EV/EBITDA Газпрома равен 4,8, а у Роснефти он около 2. У Новатэка 4,2, но у него как минимум отрицательный Чистый долг. У Газпрома P/S 0,4, поэтому считается, что компания недооценена. Но P/S Газпрома исторически низкий, за последние 10 лет от 0,37 до 0,81.

Быть может, Газпром за эти годы выплатил дивидендов столько, что хотя бы девальвация отбилась? За эти годы дивиденды составили 162 рубля на акцию (это до вычета налогов). Если вычесть 13%, то 141 рубль. Итого 37 рублей прибыли (15%) за 18 лет. С учётом инфляции инвесторы потеряли две трети своих денег. Кто с калькулятором, посчитайте точнее.

Но стоит обязательно принять во внимание причину, почему так произошло. Если бы не санкции, Газпром получал бы сверхприбыль от продажи газа в Европу. Сможет ли он получать сверхприбыль от продажи газа в Азию? Да конечно, нужно только свято в это верить. Когда это произойдёт? Не в ближайшие 2-3-4 года. Лично я не вижу смысла прямо сейчас покупать акции Газпрома, я их все продал и купил вместо них акции Роснефти. Кроме неё также предпочитаю Лукойл. Эти две компании мне нравятся больше всего в нефтегазовом секторе. А у Газпрома пусть всё будет хорошо.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Exnode
Криптовалюта

Купить криптовалюту за рубли: 2 лучших способа

Сегодня Bitcoin, Ethereum, Tether и другая крипта свободно торгуется в России, и ее можно покупать не только по безналу, но и за наличные рубли. Из всех существующих способов обмена можно выделить два наиболее удобных. Это специализированные обменные сервисы и криптоматы. Рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки, и разберемся, как проще и безопаснее покупать криптовалюту в рублях!

Купить криптовалюту за рубли: 2 лучших способа

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Путин дал добро на компенсацию ущерба за счет американских активов

Президент дал возможность пострадавшим обращаться в суд, если власти США необоснованно лишили их прав на имущество.

1
Законопроекты

Косметические лосьоны, тоники, душистые воды предложили маркировать

Законодатели предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции, если доля спирта в ней превышает 10%.

1

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома

«Когда-нибудь Газпром встанет с колен и отрастёт» — очень часто можно услышать такое мнение, несмотря на то, что акции Газпрома продолжают пикировать вниз. Но стоит вспомнить и о том, что даже исторически акции Газпрома в минусе. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Народное Достояние.

Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома
Борис Мальцев

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

Сняли второй эпизод проекта «ТоТ еще разговор»

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа
8
НК РФ

Донастройка налоговой системы должна сделать ее более справедливой и к гражданам, и к бизнесу, и к регионам

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что донастройка налоговой системы должна учитывать задачи развития регионов РФ.

4

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
proffnalog
Законопроекты

Утвердили рекомендации, посвященные вопросам совершенствования налогового законодательства

Повышение НДФЛ, налога на прибыль, обложение УСН с оборотом более 60 млн.руб. в год НДС и другие изменения в НК РФ. Обзор для бухгалтера.

Налоги, взносы, пошлины

У стран СНГ будет свой Налоговый кодекс

Страны СНГ накопили уникальный опыт в сфере разработки национальных налоговых кодексов, заявили в Совете Федерации.

Экономика России

700 км федеральных трасс реконструируют и построят в этом году

Почти 700 км федеральных трасс реконструируют и построят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.

Обзоры для бухгалтера

Майский микро-аванс, шестичасовая рабочая пятница для женщин, споры вокруг НДФЛ и День кадровика: дайджест самого интересного 📢«Ночной бухгалтер» № 1689

Собрали самое интересное за сегодняшний день: праздник у работников кадровой службы, повышение ставок НДФЛ, сокращенная пятница женщинам и жалобы сотрудников на скромный майский аванс. Вас также ждут тесты, мозгонапрягатель, мемы на мотивы картин великих художников и разные полезности для бухгалтера.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Кредитование

Банкам и МФО запретили выдавать кредиты клиентам с долговой нагрузкой выше 80%

Центробанк установил новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

1
Обучение для бухгалтеров

☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника еще ниже суперцены на топовые курсы «Клерка»

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

Разборы законов

1 296
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!
2
Инвестиции

Инвесторы подали больше миллиона заявок на разблокировку активов

Инвестиционная палата разделит полученные иностранные ценные бумаги на лоты и предложит их зарубежным инвесторам.

Бесплатно с

Отчет о зарубежных счетах в 2024 году: о чем сообщать, кому и когда

Налоговые и валютные резиденты России, имеющие счета за рубежом, обязаны отчитываться перед налоговиками. Рассказываем, как это делается правильно и что будет, если ошибиться. 

Отчет о зарубежных счетах в 2024 году: о чем сообщать, кому и когда
Проверки

Для частных вузов, школ и детсадов отменили плановые проверки: что вместо них

Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями.

Интернет и IT

VK объявила, что свернет работу ICQ с 26 июня 2024 года

Компания сосредоточится на развитии «VK Мессенджера» и коммуникационной платформы для бизнеса VK Workspace

Налоги, взносы, пошлины

Поправки в Налоговый кодекс внесут в весеннюю сессию

У Минфина осталась неделя, чтобы внести поправки в НК. Такие сроки определены по той причине, что изменения будут требовать поступления ресурсов в течение года.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Товарный знак

НСПК регистрирует товарный знак Papayya

НСПК регистрирует товарный знак Papayya «для существующего технологичного продукта», пишет Rusbase. Какого — не уточняется.

Интересные материалы

Таможенное право

Главное — порядок и форма: как подать жалобу в таможенные органы

Уральское таможенное управление напоминает порядок обжалования в вышестоящие таможенные органы, минуя суды.

Главное — порядок и форма: как подать жалобу в таможенные органы