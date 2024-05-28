Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома

«Когда-нибудь Газпром встанет с колен и отрастёт» — очень часто можно услышать такое мнение, несмотря на то, что акции Газпрома продолжают пикировать вниз. Но стоит вспомнить и о том, что даже исторически акции Газпрома в минусе. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Народное Достояние.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК и Роснефть. Разбираем теперь газового, историю его дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Напоминаю актуальные прогнозы по дивидендам на этот год:

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Дивидендная политика

Согласно дивидендной политике, Газпром может выплачивать от 50% скорректированной чистой прибыли за период. В случае, если долговая нагрузка превысит уровень 2,5 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA, Совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. Кроме того, Газпром может вообще не платить дивиденды.

История дивидендов

Если посмотреть с начала века, то Газпром исправно платил дивиденды каждый год с 2001 по 2022 год (да и в прошлом веке платились тоже). Но существенными дивиденды стали с 2012 года, когда стали платить по 4-5-6%. В 2019 и 2020 годах они даже составили 7-8%. В 2021 снова чуть больше 4%, а в 2022 году Газпром был выжат на 26,15%, что породило секту свидетелей гигантских дивидендов. Конечно же, выплате предшествовал трэшток от СД, пикирование котировок, потом были дивиденды, гэп, который Газпром так и не закрыл. В 2023 году дивидендов не было, в 2024 году их тоже не будет.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 4,91%, 5,41%, 6,46%, 5,53%, 6,98%, 7,87%, 4,27%, 26,15%, 0%, 0%.

Средняя доходность за 10 лет: 6,74%.

Средняя дивдоходность невысокая. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%. Но у Роснефти меньше — 5,02%.

Ближайшие дивиденды

А не будет ближайших дивидендов!

И непонятно, когда они теперь будут. Капекс Газпрома будет загонять инвесторов в грусть, но они будут продолжать себя подбадривать тем, что скоро индусы и китайцы будут платить за газ огромные деньги, а потом и европейцы со слезами на глазах приползут просить спасти их от высоченных цен на американский газ.

А дивиденды стоит ждать не раньше 2026 года. И да, это хорошо, что сейчас Газпром не будет платить дивиденды. Ему и так нужно обслуживать большой долг и перестраиваться.

Последний отчёт

Ни для кого не новость, что Газпром завершил 2023 год с убытком. Вот основные показатели. Выручка составила 8,54 трлн (-26,8% г/г), EBITDA — 1,76 трлн (-51,5% г/г), Чистый убыток — 629 млрд (в 2022 году прибыль 1,23 трлн), Чистый долг — 5,2 трлн (+37% г/г), коэффициент Чистый долг/EBITDA — 2,96 (1,1 за 2022 год, CAPEX — 3,12 трлн (+9,7% г/г).

В 2021 и 2022 годах была рекордная выручка, если сравнивать в долларах, то по сравнению с пиковым 2022 годом падение в 3 раза. По прогнозам экспертов в ближайшие 3 года выручка будет на уровне 20 млрд долларов, к 2030 году вырастет до уровня 25 млрд. Это меньше, чем с 2005 по 2022.

Такое мы не берём?

Я ещё до того, как дивиденды решили не платить, решил все акции Газпрома продать. Многие крутили пальцем у виска и говорили в комментариях, что зря я это сделал. Ведь 155 рублей — отличная цена, чтобы докупать. Вместо Газпрома купил Роснефть. А Газпром десантировался на 135 рублей.

У инвесторов короткая память. Но давайте посмотрим на график с момента появления акций на Мосбирже. Акции появились на тогда ещё ММВБ 23 января 2006 года. Цена тогда была 239 рублей. Доллар стоил тогда 29 рублей.

Сейчас акции стоят 135 рублей, на 104 рубля дешевле, чем тогда. Доллар стоит 90 рублей, в 3 раза дороже. Но для Газпрома это нормально, большую истории присутствия на Мосбирже он стоил дешевле 170 рублей. Был момент, когда цена была 82 рубля в 2008 году. Стоили акции и по 369 рублей (тоже в 2008 году, но до кризиса, а также в 2021, даже почти по 400 рублей). Купив на хаях в 2008 году, из минуса можно было выйти через 13 лет, в 2021 — кайф. Сейчас акции Газпрома стоят как в 2008 году, как в 2014 году или как в 2019 году — кому как больше нравится. Но это не значит, что сейчас Газпром дешёвый. Показатель EV/EBITDA Газпрома равен 4,8, а у Роснефти он около 2. У Новатэка 4,2, но у него как минимум отрицательный Чистый долг. У Газпрома P/S 0,4, поэтому считается, что компания недооценена. Но P/S Газпрома исторически низкий, за последние 10 лет от 0,37 до 0,81.

Быть может, Газпром за эти годы выплатил дивидендов столько, что хотя бы девальвация отбилась? За эти годы дивиденды составили 162 рубля на акцию (это до вычета налогов). Если вычесть 13%, то 141 рубль. Итого 37 рублей прибыли (15%) за 18 лет. С учётом инфляции инвесторы потеряли две трети своих денег. Кто с калькулятором, посчитайте точнее.

Но стоит обязательно принять во внимание причину, почему так произошло. Если бы не санкции, Газпром получал бы сверхприбыль от продажи газа в Европу. Сможет ли он получать сверхприбыль от продажи газа в Азию? Да конечно, нужно только свято в это верить. Когда это произойдёт? Не в ближайшие 2-3-4 года. Лично я не вижу смысла прямо сейчас покупать акции Газпрома, я их все продал и купил вместо них акции Роснефти. Кроме неё также предпочитаю Лукойл. Эти две компании мне нравятся больше всего в нефтегазовом секторе. А у Газпрома пусть всё будет хорошо.

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