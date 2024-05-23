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Ольга Кондакова
Маркетинг

Контент для социальных сетей: особенности и идеи

Потребность в обращении за юридическими услугами зачастую возникает внезапно, однако поиск и выбор подходящего специалиста может оказаться сложной задачей. Консультации и юридическое сопровождение стоят дорого, а их результат влияет на финансы, время, эмоциональное состояние клиента.

Поэтому выбор юриста — задача для людей важная и непростая. Юридические услуги могут потребоваться в любой момент, поэтому юристам необходимо обеспечить свое онлайн-присутствие. Социальные сети дают возможность привлечь внимание лояльной аудитории, продемонстрировать свою компетентность и заслужить доверие. А ещё - это мощный инструмент для построения доверительных отношений с аудиторией, демонстрации профессионализма и привлечения клиентов.

Давайте разберемся, какой контент публиковать юристам в социальных сетях.

Основные аспекты контента для юристов

В первую очередь, важно понимать, что для юридической аудитории содержание постов и видео значительно важнее их визуального оформления. Хотя привлекательные изображения могут усилить впечатление от поста, ключевым остается его текстовое содержание.

  • Демонстрация профессионализма. 

Задача – показать глубокие знания в вашей области права. Используйте социальные сети, чтобы делиться актуальной информацией, анализировать сложные юридические вопросы и предлагать профессиональный взгляд на различные ситуации. Однако делайте это доступно, избегая слишком сложной терминологии.

  • Специализация. 

Четко определите свою специализацию и акцентируйте на ней внимание в своих постах. Это поможет аудитории понять, в каких вопросах вы являетесь экспертом и когда к вам стоит обращаться за помощью.

  • Работа с отложенным спросом. 

Не все ваши потенциальные клиенты нуждаются в услугах здесь и сейчас. Но ситуация может измениться в любой момент, и ваша задача – оставаться в их поле зрения как надежный эксперт, к которому можно обратиться в случае необходимости.

  • Формирование доверия. 

Экспертность и человеческое отношение к делам и проблемам клиентов — ключевые факторы, формирующие доверие. Поделитесь своими успехами и достижениями, но также покажите свою заинтересованность и эмпатию к чужим проблемам.

Типы контента, которые стоит использовать:

  1. Экспертные статьи и советы: публикации, демонстрирующие вашу компетенции, советы, которые могут быть полезны вашей целевой аудитории и помогут показать профессионализм в вашей области.

  2. Кейсы и отзывы: реальные примеры из вашей практики, а также отзывы довольных клиентов, будут лучшим доказательством эффективности вашей работы и профессионализма.

  3. Ответы на вопросы: взаимодействие с аудиторией, ответы на их вопросы и обсуждения актуальных тем поднимают вашу вовлеченность и показывают, что вы готовы поделиться знаниями, не ожидая мгновенной выгоды.

  4. Новости и анализ изменений в законодательстве: будьте на шаг впереди, информируя подписчиков о последних изменениях в законах и возможном влиянии на их жизнь или бизнес. Это показывает вашу осведомленность и желание держать аудиторию в курсе важных новостей.

  5. Интерактивный и развлекательный контент: юридические темы не обязаны быть скучными. Используйте юмор, проводите опросы, викторины или даже конкурсы, чтобы сделать общение с вашей аудиторией более легким и вовлекающим. Рассказывайте интересные случаи из практики, которые могут быть полезны и познавательны для вашей аудитории.

  6. Видеоконтент: видео может стать отличным способом донести сложную информацию доступным языком. Короткие обучающие ролики, ответы на часто задаваемые вопросы или даже видео-кейсы значительно повысят вовлеченность и интерес к вашему профилю.

  7. Советы по предотвращению проблем: не ограничивайтесь только советами как действовать, когда проблема уже возникла, но и давайте рекомендации, как избежать правовых проблем в будущем. Это показывает вашу заботу о благополучии аудитории и помогает формировать долгосрочные отношения.

Как сделать контент понятным и интересным

Используйте простой и понятный язык: избегайте терминов, когда это возможно, и старайтесь объяснять сложные вещи простыми словами.

Разнообразьте форматы контента: чередуйте текстовые посты с видео, инфографикой и изображениями. Это поможет удерживать внимание аудитории и сделает восприятие информации легче.

Фокусируйтесь на пользе для аудитории: в каждом посте должна быть ценность для читателя. Перед публикацией задайте себе вопрос: «Чему новому это научит моего подписчика? Какую проблему поможет решить?». 

Избегайте повторения информации: проверяйте свой контент на наличие повторов. Если некоторые советы или факты уже упоминались, попробуйте представить их под новым углом или в контексте другой темы.

Помните, что ваша цель — не только информировать, но и создать сообщество вокруг вашего профессионального бренда. Взаимодействие, искренность и предоставление ценности — вот ключи к успешному присутствию юристов в социальных сетях.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам    

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