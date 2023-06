США атакует Binance и Coinbase, а Тим Кук хочет сделать всех нас очкариками

Налоговый вычет с прибыли по ИИС-3 хотят ограничить 30 млн руб.

По новым ИИС-3 (индивидуальным инвестиционным счетам 3-го типа), которые можно будет открывать с 2024 года, будет доступно одновременно сразу два типа налоговых льгот: на взносы внутрь счета (не более 400 тыс. руб. в год) и в виде освобождения от налогообложения заработанной прибыли.

Так вот, на прошлой неделе Минфин предложил ограничить объем предоставляемого при закрытии счета освобождения от налогообложения суммой полученной прибыли от инвестирования в размере 30 млн рублей.

Но есть нюанс: если вы попытаетесь забрать деньги раньше 10-летнего срока, то все льготы придется вернуть. (При этом, минимальный срок действия новых договоров ИИС-3 будет подниматься постепенно: от 5 лет для открытых в 2024-м до 10 лет для открытых в 2029 году.)

Судя по тому, что изъятия из ранее открытых ИИС-ов в 1 кв. 2023 года достигли рекордных 7 млрд руб. и превысили вложения в них – у российских инвесторов в текущих условиях не очень много желания морозить свои средства даже на 3 года (не говоря уже про 5 —10 лет).

Минфин хочет убрать налоговые льготы почти по всем зарубежным бумагам

На предыдущей новости Минфин не остановился: ребята оттуда хотят еще и отменить налоговые льготы по зарубежным ценным бумагам (кроме бумаг из стран ЕАЭС, типа Казахстана или Армении — но там, давайте признаем, сильно не разгуляешься).

Речь идет про так называемую ЛДВ, льготу на долгосрочное владение: если вы владели ценной бумагой, которая обращается на российской бирже, более трех лет — то сейчас налога на рост ее цены при продаже не возникнет. И эта фишка теоретически работала даже для бумаг у иностранного брокера: если какую-нибудь условную акцию Apple допустили до торгов на Бирже СПБ, то она технически тоже подпадает под льготу — даже если вы ее покупаете или продаете где-нибудь на счете в зарубежном Interactive Brokers.

Но это, похоже, ненадолго: если поправки от Минфина примут — то налоговые льготы «международным» инвесторам из России будут грозить, только если они вкладывают свои деньги в акции всемирно известных компаний из Кыргызстана (если у вас такие есть в портфеле — напишите в комментах, плз) и других стран ЕАЭС (да еще таких, которые к тому же где-то на российской бирже обращаются).

В общем, если у тебя нет ценных бумаг из Кыргыз Фондулук Биржасы – то что-то с тобой не так, и вообще позорище (плоти нолог)...

Набиуллина снова сделала незаконной продажу акций на зарубежных счетах?

В первой половине 2022 года российские инвесторы внезапно выяснили, что им де-юре было запрещено продавать ценные бумаги на зарубежных брокерских счетах. ЦБ не то чтобы специально хотел такое сделать — просто слегка в формулировках указов президента запутались, бывает... Косяк поправили к 14.06.2022 —но те, кто успел за промежуток в несколько месяцев до этой даты что-то продать на зарубежном счете типа Interactive Brokers, остались нарушителями (Набиуллина это позже еще раз подтвердила) с потенциальным штрафом до 40% от суммы операции.

А сейчас вот выяснилось, что в марте уже 2023 года учудили похожий прикол: с 03.03.2023 россиянам запрещено продавать ценные бумаги на зарубежных биржах гражданам «недружественных» стран без разрешения специальной комиссии. Вы знаете, кто у вас там с другой стороны вообще в биржевом стакане Interactive Brokers покупателем выступает? Вот то-то и оно. Будьте готовы к штрафу до 40%, если что...

Именно так Эльвира Сахипзадовна смотрит на твои попытки натрейдить что-то в плюс на счете в IB (калькулятор для подсчета штрафов в кадр не влез)

Подробный разбор этого казуса с привлечением юристов мы планируем выпустить в среду — подписывайтесь на ТГ-канал, если не хотите его пропустить.

Если какие-то налоги в России противоречат Конституции, то чья это проблема?

Помните тот самый «добровольный однократный сбор» на 300 млрд рублей, который хотят собрать с бизнеса для пополнения бюджета РФ? Ну тот, который еще в итоге оказался совсем не добровольным?

Так вот, на прошлой неделе Минюст заявил примерно следующее: «Парни, мы тут прочитали проект этого вашего закона про разовый сбор с бизнеса — и он же Конституции, получается, противоречит? Вы там вообще нормальные, ничего вас не смущает?» Дело в том, что Конституция РФ запрещает «задним числом» вводить налоги, которые ухудшают положение налогоплательщика за прошлые периоды. А новый сбор как раз-таки вводится на «сверхприбыли» прошлых лет.

Переживаю: ну не может же Госдума на одном из ближайших заседаний принять антиконституционный закон, верно? Верно?

Константин Чуйченко (глава Минюста) проверяет: а если читать без очков и не прищуриваться – может быть, хотя бы в этом случае законопроект Конституции противоречить не будет?

...и к новостям гигиены

Шведский производитель туалетной бумаги Zewa и других товаров гигиены объявил о продаже бизнеса в России в связи с «ухудшением условий для ведения бизнеса».

Ну что ж, надо констатировать, что в очередной раз посрамлены все, кто пророчил конец российской экономике. Сами посудите: если бы в стране действительно была полная ж**а — то стал бы производитель туалетной бумаги жаловаться на то, что бизнес плохо идет? Шах и мат!!

Краткий гайд по ситуации с туалетной бумагой

Минцифры, Минобороны и МВД родили пакет с пакетами поправок по воинскому учету и призыву

В последнее время навыходила куча всяких разных новаций в части воинского учета, призыва, и прочих важных тем — мы с Кириллом Коршуновым запилили их подробный обзор. Кратко о самом важном:

Минцифры обещает окончательно и повсеместно внедрить зловещий Реестр электронных повесток только к 2025 году. Но точечно он может вводиться в эксплуатацию в течение 2024 года (а рассылку повесток через Госуслуги могут при желании начинать уже с осеннего призыва этого года).

Сниматься с воинского учета можно будет через те же Госуслуги, но при этом вас могут настоятельно позвать в гости в военкомат — лично «обкашлять вопросики» (it's a trap!).

Прикреплять к новому военкомату при смене прописки вас скоро станут автоматически (сейчас этим надо заниматься самому и вручную).

Подробнее про эти и другие штуки читайте в нашей отдельной статье.

Минцифры планирует окончательно внедрить электронные повестки только к 2025 году

Все самые важные новости по электронным повесткам за прошедшую неделю: сняться с воинского учета можно будет через Госуслуги (но военкомат всё равно сможет вызвать вас лично «порешать вопросики»), смену военкомата при переезде внутри РФ автоматизируют, а при отправке повестки вам обещают прислать «смску счастья».

Кстати, я сам две недели назад успешно снялся с воинского учета по доверенности — всё в соответствии с нашим с Кириллом гайдом. Про свой опыт и про обнаруженные подводные камни я написал вот здесь — надеюсь, для кого-то окажется полезным.

Интернет по паспорту

3 июня зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал, что в будущем в России появится специальный «защищенный интернет», куда будут пускать только по паспорту. Зачем? Ну что за глупые вопросы, я просто процитирую г-на Свинцова: «...Будет прописываться определённый код, через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом».

Депутат Свинцов be like «Окей, товарищ майор, вычисли плз по айпи автора этого хамского комментария на VC...»

Чуть позже, правда, начальник Свинцова – депутат Александр Хинштейн (глава этого самого комитета) — уверенно заявил, что совершенно точно никаких «интернетов по паспорту» в России никто вводить не планирует. Твердо и четко!

Яндекс передумали выгонять с американской биржи

Американская биржа Nasdaq отменила свое мартовское решение о принудительном делистинге акций Яндекса. Судя по всему, Насдаковские ребята верят в то, что компанию действительно удастся в итоге аккуратно и красиво поделить на две части (российскую и зарубежную) — так что иностранная частичка Яндекса сможет в итоге продолжать котироваться на Западе так же, как и раньше.

Финансовые санкции на страже прав женщин в Израиле

Текущее израильское брачное законодательство основано на традиционном еврейском законе — согласно которому, женщина в одностороннем порядке добиться развода не может никак. Пока муж не даст свое официальное согласие на развод — всё остальное будет «нещитово».

Вот израильские законодатели и думают: как бы одновременно и традиционные скрепы сохранить, и при этом чтобы происходящее как-то в рамки современной цивилизации вписывалось (права женщин там, ну).

И решение было найдено: в парламенте прошел первое чтение закон, по которому не дающие согласие на развод израильские мужи будут лишаться возможности открывать банковские счета (ну и водить машину заодно). Короче, не хочешь отпускать жену — никаких тебе удобных карточек и эппл-пэев, будешь шарашиться по магазинам с пачкой шекелей!

Хотя, что-то мне подсказывает, что самые ортодоксальные комьюнити, может быть, и не сильно будут против отказа от безнала

Apple хочет сделать всех нас очкариками (ну ок, только самых обеспеченных из нас)

На прошлой неделе прошла традиционная конференция Apple для разработчиков, и хедлайнером на ней, конечно, стали очки дополненной реальности Vision Pro.

Вот интересные моменты, которые в основном обсуждаются вокруг этого девайса:

Коническая цена в $3,5k — аж в 10 раз дороже, чем стартовые ценники для базовых VR-моделей от, например, Цукерберга!

Кто-то считает, что в нише продуктов для дополненной реальности есть варианты, кхм, и подешевле...

Люди во всех этих VR-шлемах/очках по-прежнему выглядят смешными додиками — поэтому многие сомневаются, что продукт станет по-настоящему статусным. Хотя, в Apple сделали специальный дисплейчик, на котором отображаются глаза «хозяина» — чтобы он не выглядел уж совсем выпавшим из реальности.

Говорят, что уже через полчаса использования Vision Pro на фейсе остаются неприятные красные отметины. И это несмотря на то, что часть технической начинки в Эппл специально вынесли в отдельный блок, который подключается на не очень изящном проводочке!

Интересно, что к девайсу никаких специальных контроллеров в комплекте не идет — всё управляется движениями глаз и пальцев. При этом там внутри зашит какой-то сверх-хитрый ИИ, который по движению зрачков, электрической активности мозга, сердцебиению и прочим постоянно считываемым показателям якобы даже раньше пользователя понимает, что тот собирается сделать (тыкнуть на какую-то конкретную иконку, или еще что-то). Звучит круто! (Ну или слегка пугающе, хз.)

Многие еще обращают внимание на то, что за время всей презентации Apple ни разу не прозвучали хайпожорские слова вроде «искусственный интеллект» или «метавселенная». И, несмотря на это, котировки акций Эппла сейчас ставят новые исторические рекорды. Учись, Цукерберг!!

Нью-Йоркская резня бензопилой: SEC охотится за крупнейшими криптанами

На прошлой неделе американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) вдарила из всех стволов сразу по двум китам криптомира: обвинения были предъявлены сначала криптобирже Binance, а на следующий день — еще и Coinbase. Как обычно, крайне дельно про ситуацию написал Мэтт Левин здесь.

Лицо Гари Генслера (главы SEC), когда он заколотил два коллосальных иска против криптанов в течение двух дней

Американскую криптобиржу Coinbase обвиняют, по сути, в том, что она представляет собой криптобиржу. Когда они выпускали акции в 2021 году, ребят из SEC ничего сильно не смущало; а вот сейчас они, внезапно, спохватились: «А чего это вы не зарегистрировались у нас по всем правилам для классических бирж? Вы же позволяете всякими щиткоинами торговать — а мы тут подумали и решили, что они все чуть менее, чем полностью, являются на самом деле ценными бумагами!» Сам Coinbase с таким мнением не согласен, и собирается доказывать в суде, что надетое на них пальто на самом деле отличается чистейшей белизной.

С Binance, криптобиржевым детищем Чанпэна Чжао, ситуация посложнее. Их, конечно, в обеспечении незаконной торговлей ценными бумагами тоже обвиняют (а кто из криптанов нынче в этом невиновен?). Иронии добавляет то, что сами сотрудники Binance с этими обвинениями, кажется, согласны: в иске от SEC приводится трогательная цитата от Chief Compliance Officer Бинанса (собственно, это парень, чья единственная задача — это следить за исполнением всех законов): «we are operating as a fking unlicensed securities exchange in the USA bro». Как говорится — no further comments.

Но интереснее то, что Бинанс (и плюсом еще и лично самого Чанпэна Чжао) SEC обвиняет и в более неприятных вещах: в использовании мутных карманных фирм Чанпэна под названием Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd для каких-то странных переводов денег туда-сюда, а также для манипуляции ценами крипты на торговой площадке. И, что самое неприятное – обвинение в смешивании средств клиентов Binance и личных средств CZ. Ну то есть — Комиссия по ценным бумагам изо всех сил намекает нам, что Чанпэн Чжао мог творить что-то похожее на то, что делал Сэм Бэнкман-Фрид в развалившейся FTX.

Ну, если CZ в итоге окажется в американской кутузке – то, по крайней мере, прическу менять ему не придется... (с партаком, возможно, придется что-то делать)

На первый взгляд — не похоже на то, чтобы у SEC были какие-то железобетонные доказательства к обвинениям против Binance. Но и с уверенностью понять со стороны, что там на самом деле происходит внутри этих непрозрачных криптобирж — тоже не представляется возможным. На всякий случай напомню, что при любом раскладе, хранить существенные для вас суммы денег на централизованных криптобиржах — это такая себе затея.

По итогу: SEC прямо сейчас пытается заморозить все средства американской части биржи Binance US, а сама она объявила, что американские банки уже не хотят иметь с ней никаких дел — так что криптобирже пришлось объявить о приостановке любых операций с фиатными долларами (теперь только крипту гонять можно). В Твиттере также спекулируют, что с начала мая большое число крипты примерно на 4 млрд долларов, представляющей «собственные средства» биржи, были выведены куда-то за пределы официальных кошельков самой биржи.

Хорошая новость недели

Российский ЦБ выпустил памятные монеты со «Смешариками». И это хорошо!

Я ни на что не намекаю, но у Екатерины Михайловны там 19 августа день рождения намечается...

