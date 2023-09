Верховный суд против «курсов успешного успеха», а также игры на раздевание на таможне ЕС

Евросоюз признался, что раздевать россиян на границе можно (но это не обязательно)

В июле мы с вами обсуждали аресты машин с российскими номерами на немецкой таможне, а вот на прошлой неделе уже произошел массовый подрыв филейных частей из-за заголовков вроде «ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни».

По сути, у Еврокомиссии спросили «а не долбанулись ли немецкие таможенники?» — а та выпустила разъяснения в стиле «не-не, всё правильно, конечно же россияне не могут привозить на территорию ЕС личные вещи, импорт которых запрещен санкциями против России!».

Учитывая то, что в списке «запрещенки» значится также женская одежда и мужская обувь — соответствующие мемы не заставили себя ждать

Несколько дней спустя Еврокомиссия подумала, и выпустила уточняющее разъяснение, с несколько смягченными формулировками. Дескать, автомобили с российскими номерами пускать чуть более запрещено; а всё остальное — тоже запрещено, но вроде как не обязательно. Но это уже надо решать таможням в каждой отдельной стране – если они очень боятся обхода санкций, то можно и личную одежду с ноутбуками при желании забрать.

Глядя на всё это, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша объявили, что автомобили с номерами РФ они теперь пускать уж точно не будут. При этом, например, финны считают, что такие машины надо просто отправлять обратно (вместе с владельцами); а более горячие пацаны из Эстонии предлагают подумать над тем, чтобы их и вовсе конфисковывать с концами.

Короче, шампуни и смартфоны, вроде бы, пока никто отбирать всё-таки не собирается. Но и заявлений, что их на таможне отбирать точно не будут, тоже как бы не наблюдается — оставляют, стало быть, такую изящную и бодрящую неопределенность.

Вот бы еще кто-то объяснил — в чем заключается смысл этих запретов против эмигрантов из РФ, как конкретно и против чего они помогают бороться?

Верховный суд осудил порочные практики инфобарыг

Чувак купил за 250 тыс. руб. годовой онлайн-курс по приходу к успеху от «Лайк-центра» — ну то есть, по сути, от короля инфобарыжества Аяза Шабутдинова. Ему говорили, что в случае «отсутствия бизнес-результатов» деньги ему вернут, но когда тот через пару занятий понял, что с обещаниями неминуемого бизнес-успеха его немножко подразвели, и попытался вернуть деньги — оказалось, что возврату подлежит всего 20 тыс. руб.

Аяз Шабутдинов взглядом прямо сейчас заряжает вас на успех (с вас 230 тыс. руб., чек придет по почте!)

Так вот, Верховный суд РФ на прошлой неделе постановил, что так делать нельзя — что бы там ни было написано в оферте, устроители онлайн-курсов должны возвращать деньги за неоказанные услуги целиком, за вычетом фактически понесенных расходов.

Кстати, кривые условия возврата денег (и хищнический маркетинг) — это основная причина, почему я отказываю предложениям порекламировать у меня на канале самые популярные онлайн-курсы, вроде «Перкфабрики», «Тулбокс» и «Нёрдбрейн» (все совпадения имен абсолютно случайны!).

Филиппинцам не хватило денег, чтобы массово вкатиться в айти

И к другим новостям онлайн-образования: на прошлой неделе с треском обанкротился стартап от российских основателей Refocus, который продавал «вкатывание в IT» населению Индонезии и Филиппин.

Основателя компании зовут Роман Кумар Виас — судя по фоткам, он является неироничным «гуру бизнеса»

У местных ребят не было особых денег, чтобы покупать онлайн-курсы по 700 баксов за штуку; так что продавать их получалось только в рассрочку — ну и на первых порах продажи пёрли вверх, быстро достигнув $1,5 млн в месяц. Правда, чуть позже не особо финансово дисциплинированные филиппинцы и индонезийцы просто тупо переставали платить, так что в итоге партнер по выдаче рассрочек практически перестал их согласовывать – и объем продаж быстро сложился аж в 15 раз.

Вот тут можно почитать интересную статью глазами бывших сотрудников Refocus, которых в итоге кинули с выплатой долгов по зарплате за ~2,5 месяца. Ребята, которые вкладывали туда деньги через всякие «бизнес-клубы ангельских инвесторов» тоже вроде не сильно довольны:

В общем, вывод тут один: крайне непросто нести людям свет образования! Особенно, если это требует больших затрат — а люди, которых вы собрались образовывать, сами до конца не уверены, что оно им надо.

ЦБ поднял ставку до 13%

В минувшую пятницу Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 12% до 13% — во имя боробы с растущей инфляцией и ослаблением рубля. На пресс-конференции Набиуллина сказала, что высокую ставку на этот раз собираются держать подольше, чем обычно.

Жалко только, что никто не спросил Эльвиру Сахипзадовну — а где обещанное официальное разъяснение ЦБ по поводу запрета на сделки с ценными бумагами на зарубежных биржах? Прошло уже как бы больше трех месяцев с того момента, как мы написали статью для привлечения внимания к возникшей юридической коллизии (которую можно трактовать как нечаянный запрет россиянам на любую торговлю на счетах в условном Interactive Brokers) — а воз и ныне там. Ясно только то, что по-прежнему ничего не ясно.

Думаю, примерно так Эльвира Сахипзадовна смотрит не клиентов Interactive Brokers: «ТОРГУЕШ НЕБОСЬ?!»

Кстати, на прошедшем ВЭФ (Восточном экономическом форуме) зампред ЦБ Алексей Гузнов подтвердил гуляющие слухи о том, что внутри правительства идет дискуссия — вводить ли дополнительные ограничения на вывод из России рублей?

К декабрю российским инвесторам с замороженными зарубежными активами готовят подарок

На прошлой неделе вышел новый указ президента РФ, который дает чуть больше надежды всем российским инвесторам, у которых заблокировались какие-то ценные бумаги за рубежом.

По сути, предлагается использовать специальные рублевые счета, на которых сейчас внутри России копятся замороженные выплаты по российским ценным бумагам в адрес иностранных нерезидентов, для компенсационных выплат пострадавшим российским инвесторам. Взамен во всякие Euroclear/Clearstream будут отправлять весточку в стиле «мы тут должны были купоны какие-то вашим ребятам заплатить — так вот, вы уж там сами возьмите эти суммы из тех денег российских инвесторов, которые вы внутри себя заморозили!»

Лив Мостри, CEO Euroclear. Судя по глазам на этой фотке — возможно, у нее какая-то важная роль в грядущем сиквеле фильма «Дюна»...

Отправлять накопленные внутри РФ деньги на выплаты российским инвесторам должны начать уже в декабре этого года согласно установленной очередности — в первую очередь тем физлицам и управляющим компаниям, кому причитаются какие-то дивиденды или средства по выкупу зарубежных акций; потом выплаты по облигациям, и так далее. Правда, судя по всему, механизмов компенсации стоимости самих замороженных за рубежом бумаг, которые не платят дивиденды (см. «фонды FinEx»), пока не предусмотрено.

Совет «глубоко вздохни, потрогай траву» действительно помогает (правда, не людям)

Если вы читали нашу с Игорем Котенковым статью о том, как работает ChatGPT — то вы должны помнить, что качество ответов нейросетки сильно зависит от вводных инструкций. В какой-то момент люди обнаружили, что если с самого начала попросить у нее «let’s think step by step» (давай подумаем шаг за шагом), то нейросеть и правда начинает рассуждать гораздо лучше и последовательнее!

С тех пор прогресс не стоит на месте, и кому-то пришла в голову идея – «а давайте заставим языковые нейросети придумывать такие помогательные инструкции для самих себя, и посмотрим, что получится». Так вот, самой козырной инструкцией с наилучшим результатом оказались слова «глубоко вздохни и работай над задачей пошагово» (take a deep breath and work on this problem step-by-step).

Эту новость я подрезал у ТГ-канала Gershuni

Это что же, получается, нейросеть намекает, что ей нужно находиться в спокойном состоянии, чтобы оптимально выполнять свою работу? Что дальше – может быть, ChatGPT попросить оплатить ей сеансы психотерапии, чтобы предотвратить выгорание из-за всё время повышающихся требований кожаных мешков? 🤔

Выяснилось, что Илон Маск знает толк в косплее

На прошлой неделе наконец вышла новая биография Илона Маска, так что ее все подряд обсуждают. Да и сам Маск подкидывает дровишек в огонь: в книге пишут что его бывшая подруга Эмбер Херд косплеила для него Mercy из Overwatch – на что он поспешил поделиться со всем Твиттером ее фоткой (не факт, что с согласия самой Эмбер).

Пруфпик от Илона (этот его твит положили в закладки 20 тысяч человек — признавайтесь, вы чё там делать с этой фоткой собрались??)

Кстати, параллельно культовый блогер Скотт Александр выпустил рецензию на старую биографию Илона Маска. Если вы читаете на английском — советую обязательно ознакомиться, очень крутой текст!

Если у вашей ценной бумаги есть уши и хвост – возможно, пора идти в суд

В 2021 году Эштон Кутчер и его жена Мила Кунис выпустили серию NFT под названием Stoner Cats –— «Кошки-укурыши» (да, если вы уже забыли – 2021-й был очень веселым годом для крипты). Всё это было еще привязано к мультипликационному веб-сериалу, в котором пушистых котиков с не очень здоровыми привычками (товарищ майор, мы не одобряем, нет!) озвучивали также другие звезды, включая Криса Рока и Виталика нашего Бутерина.

Мила Кунис и ее коша по имени Фефе (не самое худшее имя, Бутерину вообще достался Lord Catsington)

Так вот, на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам США (SEC) всё-таки решила, что джипеги с котятами-укурышами — это, несомненно, незаконные ценные бумаги! (Вот здесь, кстати, пишут, что в обвинительном тексте от SEC фигурируют криптомемы — what a time to be alive). В итоге криптанам, которые выпускали эти самые NFT, пришлось заплатить штраф в размере $1 млн, а также они вроде должны что-то вернуть «обманутым инвесторам» в котанов. Всего они, кстати, в свое время напродавали этих джипегов примерно на $8 млн.

Регулярная рубрика «крипто-фейл недели»

Сегодня у нас сразу два претендента на криптодарвиновскую премию:

Какой-то чувак немножк ошибся, устанавливая комиссию за перевод своих Биткоинов — и умудрился заплатить $500,000 за перечисление BTC на сумму всего $200. Для рукожопа, конечно, это печалька – зато пул майнеров, которые обрабатывали эту транзакцию, порадовались! UPD: Галя, у нас отмена! Рукожопом оказался эмитент стейблкоинов Paxos, а «лишнюю» комиссию ему в итоге вернули (несмотря на протесты майнеров).

Один британский айтишник 10 лет назад выкинул на свалку жесткий диск с 8000 Биткоинов (около $200 млн в текущих ценах). С тех пор он всячески пытается его найти, а городской совет Ньюпорта (город в Уэльсе, где находится свалка), ему типа не позволяет осуществлять полномасштабные «спасательные» операции на этой мега-помойке. Так что сейчас он угрожает подать на городской совет в суд и взыскать с него эту «воображаемую» крипту.

Джеймс Хауэллс – человек, который мог бы быть долларовым мультимиллионером. Посмотрите в эти глаза: мне кажется, у парня на почве внутренних страданий по потерянному баблу уже кукухен начинает отъезжать...

Хорошая новость недели

Экс-глава банка Тинькофф Оливер Хьюз возглавил международный бизнес грузинского TBC Bank. Я полагаю, что TBC в данном случае — это сокращение от To Be Continued. Типа, Хьюз как бы хочет сказать: «Я вам еще покажу Кузькину мать!!» Ну это хорошо, значит, что он оптимизма не теряет.