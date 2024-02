Киви-банку устроили ЧЫК-ЧЫРЫК

Полтора года (с августа 2022-го) Эльвира Набиуллина терпела и не трогала российские банки, но 21 февраля всё же не удержалась и отозвала лицензию у Киви-банка.

Как говорится – при ближайшем рассмотрении, волосатый новозеландский воробей оказался скорее мертв, чем жив

В качестве причин отмены банка, ЦБ назвал его активное участие в сомнительных операциях, а именно: облегчение расчетов между криптанами, нелегальными букмекерами, вывод ворованных денег через подставных «дропов», а также покупка игр от загнивающего запада через казахстанский Steam (окей, последний пункт – это шутка, думаю, Эльвира Сахипзадовна не в курсе о том, как конкретно ты смог купить Hogwarts Legacy).

Тут надо сказать, что сама группа компаний QIWI больше известна не столько своим банком, сколько популярными Киви-кошельками — говорят, они есть (были) аж у 14 млн человек; а также системой международных переводов Contact. Если клиентам Киви-банка всё гарантированно возместит АСВ (в пределах суммы 1,4 млн руб.), то перед держателями средств на Киви-кошельках и по зависшим Contact-переводам таких обязательств нет. Впрочем, ЦБ говорит, что денег у самого банка в ходе банкротно-ликвидационных процедур должно хватить на возмещение всем – но для этого вам нужно обязательно оставить заявку на сайте АСВ.

«Вёрстка» дозвонилась на горячую линию Агентства по страхованию вкладов и выяснила, что владельцам электронных кошельков нужно подать обращение через сайт с указанием паспортных данных и номера кошелька, к письму необходимо приложить сведения об открытии кошелька, чеки, информацию о переводах — все, что может подтвердить ваши права на кошелек. Источник: «Вёрстка» была признана иноагентом.

С платежными системами, через которые россияне могли ранее переводить деньги за рубеж, в последнее время дела обстоят не очень: «Юнистрим» забанили санкциями США полгода назад, Contact добил вот сейчас уже наш Центробанк, а «Золотая корона» осторожно не позволяет делать переводы с карт санкционных банков (а такие сейчас в России – уже почти все крупные). Крутитесь как можете, короче!

В Хвиттере задаются вопросом

Как вы помните по одному из прошлых выпусков новостей, в конце января прошла сделка по выкупу Qiwi за полцены ее же собственным директором. Тогда мы обсудили, что это выглядит как некрасивое «обувание» инвесторов в акции компании, а сейчас вот после новостей об отзыве лицензии у банка, их котировки упали еще на 50% с тех пор. Выходит, выкуп-то был как бы по «справедливой» цене, без всяких скидок по факту? 🤔

Думаю, новый собственник месяц назад был уверен, что с ЦБ всё получится без проблем зарешать (как это уже удавалось сделать много раз в предыдущие несколько лет), и радовался удачной сделке. Тем более, что Минфин-то эту сделку утвердил — значит, типа, государство благосклонно к компании! А по итогу вышло — получил загибающийся актив, да еще и в бюджет РФ придется заплатить обязательный сейчас взнос в размере 10% от любой сделки по выкупу бизнеса.

Что будет дальше с бизнесом Киви – пока не очень ясно. С одной стороны, у них там и помимо самого банка всякие сервисы есть. С другой, почти все они так или иначе завязаны на платежные сервисы, а кто из банков захочет сейчас связываться с волосатым фруктом после такого недвусмысленного сигнала от ЦБ «не трогайте, оно токсичное!» – непонятно.

Совкомбанк хочет выкупить у своих кредиторов $1 за 10 центов

Если выкуп российских бизнесов у иностранцев за 50% от их рыночной стоимости вам кажется хитро-дерзким ходом, то это вы еще не видели, что придумал Совкомбанк. А именно: ребята предложили инвесторам выкуп еврооблигаций, выпущенных банком ранее, за 10% от номинала (то есть, за одну десятую, Карл!).

Учитывая, что зарубежные инвесторы никакого профита от этих облигаций получать сейчас не могут (все платежи заблокированы в этих ваших Евроклирах), многие из них давно уже мысленно посписывали эти бумаги «в ноль» — так что, поди, найдутся желающие отдать их за бесценок.

Признаюсь, в свете этой новости трактовка логотипа банка заиграла для меня новыми красками

Жалко, физлица воспользоваться таким лайфхаком не могут. А то я бы так взял ипотеку в банке, а через пару лет заявил бы: «парни, платить больше не получается, но готов вам отдать 10% от всей суммы, и будем в расчете!»

Алкогольное IPO упало, и не смогло самостоятельно подняться

В прошлом выпуске мы с вами обсуждали «парадокс IPO»:

Популярные первичные размещения акций легко могут подскочить сразу после листинга на бирже на +40% (см. Диасофт), только вот аллокацию инвесторам, желающим поучаствовать в этом веселье, дают на уровне 1–2% от их заявок. В других IPO, наоборот, всем желающим щедро отсыпают акций в объеме их пожеланий. Только вот после листинга бодрого скачка вверх по таким размещениям отчего-то не происходит.

На прошлой неделе мы как раз увидели пример размещения второго типа: на биржу вышла компания с красивым названием «Алкогольная группа Кристалл». Инвесторы на IPO взяли акцию по 9,5 руб., а на бирже она сразу провалилась вниз на 15% до 8,1 руб. Зато аллокацию дали от души — пишут, что под 80% от поданной заявки...

Не знаю как вы, но я при словах «алкогольная группа» представляю скорее что-то такое

А знаете, кто точно никогда не теряет деньги на участии в IPO? Брокеры, конечно же! ЦБ тут как раз пожаловался на то, что ряд брокеров креативно подходят к взиманию комиссий за участие: рассчитывают их на весь объем поданной заявки, даже если реальная аллокация составила в итоге всего несколько процентов от нее.

Лутбокс со штрафами за нарушение антисанкционных указов президента скоро откроется

После 24 февраля 2022 года президент РФ успел напринимать кучу всяких так называемых «антисанкционных» указов, которые в том числе затрудняют денежные операции с рублями и валютой для россиян. Многие из этих указов принимались в суматошно-хаотичном порядке, поэтому местами случались казусы: так, в марте 2022 года российским гражданам случайно запретили продавать ценные бумаги на зарубежных брокерских счетах (в июне обратно разрешили), а в марте 2023-го неразрешенными внезапно оказались уже любые сделки купли-продажи на зарубежных биржах (разрешили обратно в ноябре).

При этом, всё это время в отношении этих указов ситуация была странной: ограничения как бы есть, а ответственность за их нарушение как бы не определена. Юристы осторожно предполагали, что кара за несоблюдение указов президента может быть аналогичной штрафам за нарушение валютного регулирования (до 40% от суммы операции) — т.к. конкретно в кодексе об административных правонарушениях (КоАП) эти указы не поименованы, а валютные статьи по смыслу ближе всего. Но это всё носило спекулятивный характер.

Ну и вот, Ведомости пишут, что законопроект об официальном вводе соответствующих штрафов в КоАП реанимировали и планируют принимать в скором времени (не могут пока только договориться, что делать с теми бизнесами, кто неправильно продает за рубли валютную выручку). Как только его протащат через Думу — так сразу и заживем счастливо с полным осознанием того, как конкретно нас будут наказывать!

Как думаете, какое наказание в итоге впишут в КоАП? Вангую, что всё-таки аналогичное штрафам за нарушение валютного законодательства: 20–40% от операции

Если ваш загранпаспорт напечатан шрифтом Comic Sans, то у меня для вас плохие новости...

Телеграм-канал SHOT пишет, что многие россияне столкнулись с изъятием загранпаспортов на границе из-за «неправильных шрифтов». МВД это опровергает, но как-то вяло — они не говорят «да ну, какие неправильные шрифты, что за бред??», а скорее «мы что-то не видим всплеск заявлений на замену паспорта... наверное, это значит, что у всех всё норм».

Фрагмент внутренней инструкции, который выложили SHOT, выглядит, тем временем, довольно правдоподобно. Ножка у семерки, видите ли, слишком ровная...

Источники Коммерсанта эту информацию подтверждают и говорят о том, что проблеме подвержены загранпаспорта старого образца (сроком действия на пять лет и без биометрии), которые выпускали в последние пару лет: там кто-то в паспортном столе неудачно поигрался со шрифтами — и проиграл. Кстати, на прошлой неделе еще появилась новость, что обладателям паспортов без биометрии со второй половины 2024 года возможно закроют въезд в Евросоюз.

Короче, хозяйке на заметку: Если у вас единственный загранпаспорт без биометрии — то это никуда не годится, срочно идите получать новый на 10 лет. Да даже и если у вас уже есть один десятилетний, то всё сравно сходите и получите еще один запасной — так можно делать, в том числе даже и за рубежом.

Дело в том, что с декабря 2023 года вступил в силу новый закон о конфискации российскими госорганами «недействительных» загранпаспортов с довольно размытыми критериями – поэтому, имея на руках только один документ, сильно выросли риски в какой-то момент оказаться на границе с нежелательной для вас стороны вообще без документа.

На всякий случай – проверьте внимательно свой загранник, нет ли там опечаток. Кривизну ножек у семерок еще не забудьте измерить! [Источник: 74.ru]

И еще сразу в тему: ТГ-канал Offshore Channel обратил внимание на то, что Минфин предлагает обязать зарубежные консульства уведомлять российскую налоговую о выдаче гражданам паспортов за пределами РФ. Логика здесь простая: получил паспорт не на Родине — какой-то ты странный парень, поди по-тихому эмигрировал из России, и никому не рассказал! Возможно, тут есть основания для бодрящих доначислений налогов...

Российских путешественников хотят собрать в специальной базе данных с их банковскими картами и паролями

Коммерсант пишет, что с 1 сентября Минтранспорта хочет обязать всех перевозчиков (авиа-, водных, железнодорожных, и других) передавать в единую базу помимо данных паспорта и билета — также данные об IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и паролей учетных записей (wut?). При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка (жалко, что без пин-кода и CVV-номера).

В Минтрансе говорят, что всё это делается ради более эффективной ловли коварных преступников, а сама база данных будет сверх-защищена от любых взломов и утечек. 🤔

И к другим новостям: Роскомнадзор сообщил о том, что в 2024 году произошла утечка персональных данных россиян на 500 млн строк. Что конкретно утекло, откуда и куда — из заявления не понятно, но сам объем этой единственной утечки уже почти превысил совокупные сливы за весь 2023 год.

Но это ничего: думаю, в 2025 году можно будет легко побить этот рекорд еще раз – как только авиакомпании наладят передачу в Минтранс айпишников, телефонов и паролей туристов...

Новостью поделился Милош Вагнер (замглавы Роскомнадзора). Хотел пошутить, что это «не тот, что вы подумали, а Вагнер здорового человека» – но как-то тоже неловко выходит такое говорить

САНКЦИИ САНКЦИИ САНКЦИИ

На прошлой неделе к 24 февраля западные страны подгадали новый большой пакет с пакетами санкций.

США включили в санкционный список оператора платежной системы «Мир»: на использование карт внутри России это не должно повлиять, а вот работать в «дружественных» странах они вряд ли продолжат — кажется, в минувший вторник мне в последний раз довелось расплатиться российской карточкой за хачапури в Ереване.

Кроме того в американский SDN-список добавили кучу малоизвестных банков: Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, Морской банк, МФК, Ижкомбанк, Кавказский Комсельхозбанк и СПБ Банк. Последний является депозитарием печально известной СПБ Биржи – нам как бы дополнительно намекнули, что разморозки активов российских инвесторов на этой бирже можно в ближайшее время сильно не ждать.

Также под штатовские санкции угодил застройщик «ПИК». Теряюсь в догадках – неужели они хотят помешать экспорту человейников в США? 🤔

В общем, ничего сильно существенного в американском списке мы не увидели. Накануне было много обсуждений, что велик риск попадания в SDN Мосбиржи/НКЦ, что привело бы к проблемам с биржевой торговлей долларами. На волне этих опасений даже произошло «раздвоение» курсов доллара на Мосбирже: обычно гуляющие друг за другом курсы с расчетами сегодня (USDRUB_TOD) и завтра (USDRUB_TOM) разъехались в разные стороны: «сегодняшний» доллар в какой-то момент уходил за 100 руб., в то время как «завтрашний» оставался на уровне 93 руб.

TradingView: Кто-то очень сильно хотел успеть закупиться баксами перед выходными, и готов был платить за это до 8% премии

Пробежимся также кратко по новым санкциям от других стран (ничего сильно интересного там нет):

Евросоюз: Ввел 13-й пакет на 106 физических и 88 юридических лиц. Из любопытного пожалуй только то, что в списке оказалось много не-российских компаний: из Шри-Ланки, Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. То есть, пытаются оказать давление именно вторичными санкциями на партнеров.

Великобритания: Расширила список на 50 позиций, включая ряд руководителей российских компаний. Отдельным списком прошли шестеро руководителей колонии ИК-3 «Полярный волк».

Канада: 153 организации и 10 физлиц, включая президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Австралия: 37 организаций и 55 физлиц — включая Киркорова, Газманова, Расторгуева и Баскова.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый иск частного инвестора к Euroclear

Заголовок звучит очень круто! Но есть один нюанс: чувак хотел взыскать с Евроклира $582 тысячи, а суд ему присудил только $10к (купоны и дивиденды, но без потерь по самим подзаморозившимся бумагам).

Наш герой, Роман Прудентов. Что-то есть в нем от советского Нила Патрика Харриса

Интересы Романа отстаивала юридическая фирма Stonebridge Legal — к гадалке не ходи, стоимость услуг юристов была повыше «жалких» отсуженных $10 тыс. С другой стороны — Роман там как бы работает партнером, так что вряд ли платил по прайс-листу. Да и ПЕАР неплохой для фирмы вышел!

Производитель чипов для нейросеток Nvidia продолжает расти неприличными темпами

В мае 2023 года мы отмечали достижение капитализацией Nvidia отметки в $1 трлн, а уже на прошлой неделе акции скакнули после публикации хорошей отчетности на очередные +15%, и компания стоит уже целых 2 триллиона баксов.

Тем временем, Интел может похвастаться в лучшем случае скромной капитализацией менее $0,2 трлн

Заодно Nvidia побила рекорд по самой большой прибавке за одну торговую сессию в истории: компания стала дороже аж на $277 млрд всего за день — такое чувство, что всё следующее столетие мы только эти чипы из графических ускорителей и будем на хлеб намазывать и кушать!

Интересно, кстати, что главная американская радетельница за вложения в прорывные инновационные компании — инвесторка Кэти Вуд с фондом ARKK — всю Нвидию продала в конце 2022 года и пропустила рост котировок ее акций в пять раз. Как выяснилось — не все инновационные фонды одинаково полезны! (С начала 2021 года ARKK находится в просадке более чем на 60%, несмотря на впечатляющую динамику американских тех-компаний.)

Твое лицо, когда инвесторы в инновационный фонд ARKK спрашивают «ну и сколько мы там заработали на ралли Nvidia? как это – ноль??»

Нейросетевая монетизация щитпостинга Реддитом

Главный англоязычный мега-форум Reddit собирается выходить на IPO (несмотря на то, что компания продолжает генерировать убыток на уровне $90 млн в год). Под это дело из поданных в SEC документов еще выяснилось, что наш пострел Сэм Альтман из OpenAI владеет почти 9% в Reddit. Ясно-понятно теперь, почему OpenAI решили GPT-2 в 2019-м тренировать именно на ссылках с Реддита!

Кстати, лицензирование данных с форума с целью обучения на них нейросеток становится сейчас существенной частью выручки Reddit (уже заключили контрактов со всякими Гуглами на $200 млн — примерно четверть годовой выручки, хоть это и не относится только к одному году). Кто бы мог подумать 18 лет назад, когда Реддит только появился, что продажа нагенерированного пользователями щитпостинга в будущем может оказаться прибыльной штукой?

Стив Хаффман (CEO Reddit) и сам неуловимо похож на того самого школьника, который пишет в сети «я твой мамка труба шатал!». А потом ChatGPT всё это с забора читает и учится...

Американцы придумали КОРОБОЧКУ для ухода от налогов

Все американские фонды ETF по закону обязаны регулярно распределять получаемые ими купоны и дивиденды в адрес своих инвесторов. Мне это всегда казалось странным – зачем такое странное требование, почему нельзя их удобно сразу аккумулировать внутри фонда (как это делается часто в европейских ETF)?

Разгадка оказалась банальна: налоги на проценты/дивиденды в Штатах составляют до 37%, а capital gain облагается по ставкам гораздо ниже (до 20%). Дядя Сэм не хочет, чтобы ты платил меньше налогов!

А теперь к новости: пацаны из инвесторской тусовки Alpha Architect покумекали, и придумали способ, как получать стабильную доходность на уровне трехмесячных US Treasuries (примерно 5,5% годовых сейчас) — но так, чтобы при этом не получалось процентного дохода к распределению (и, соответственно, к налогообложению). Фонд назвали BOXX (коробочкка?). Объяснять принцип долго, но там конструкция из говна и палок [зачеркнуто] покупки и продажи опционов на акции с хитрой утилизацией налоговых убытков.

TradingView: Котировки (без учета выплаты дивидендов) BOXX и более классического фонда BIL на короткие US Treasuries: нетрудно заметить, что BIL не растет в цене, т.к. всю полученную доходность распределяет инвесторам, а BOXX всё аккумулирует в цене

Я вот думаю: стоит ли американцам рассказывать, чё может пойти не так со всеми этими «сверхнадежными конструкциями на деривативах»? А то был у нас тут один надежный ETF с хеджированием курса деривативами — да потом и обнулился внезапно в марте 2022-го...

Make Japan Great Again

В конце 1980-х все думали, что японцы захватят весь мир — ну, по крайней мере, в экономическом смысле. Поэтому японский фондовый рынок тогда стоил даже больше, чем американский.

Правда, длилось это веселье недолго: с 1990-го японские акции как начали падать, да так и не могли толком восстановиться многие десятилетия. Только на прошлой неделе, 34 года спустя, индекс Nikkei 225 опять достиг того же уровня оценки, что и на пике пузыря 1989 года.

Правда, это всё без учета инфляции. Но зато и дивиденды тоже не учитываются. Короче, выводов не будет, но картинка всё равно вышла поучительная =)

AI Gemini творчески переосмыслила проблему нацизма

На прошлой неделе американский Хвиттер начисто порвался по поводу гугловского чатбота AI Gemini.

У Google уже раньше были проблемки с расовой темой, когда в 2015 году выяснилось, что их нейросетевой распознаватель объектов на фотках уверенно подписывает слово «горилла» под чернокожими людьми. Гуглу тогда пришлось заняться окончательным решением горрильного вопроса: нет, они не натренировали нейросетку лучше различать людей и обезьян — а просто заставили ее забыть о существовании горилл, лол.

Видимо, памятуя об этом провале, они сделали особо сильный упор на том, чтобы научить свою AI Gemini при генерации картинок практиковать ДАЙВЕРСИТИ. Предполагаю, что каждый задаваемый пользователем промпт на генерацию людей перед выполнением просто «пересобирается» под капотом, и туда добавляется что-то вроде «make it as racially diverse as possible».

Ну а дальше ход мыслей нейронки, видимо, следующий: «Дайверсити — это когда чернокожие, азиаты, и т.д. А белые люди — это совсем не diversity, их генерировать не надо!». В результате некоторые выдаваемые картинки выглядят просто абсурдно: самый топ-результат — это когда на запрос «нарисуй мне немецкого солдата в 1943 году» она генерирует чернокожих в нацистской форме.

Кажется, в Рунете даже нейронацистов показывать нельзя, поэтому вот вам отцы-основатели Америки, слева направо: Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Чонгук из BTC

В результате Гуглу пришлось спешно извиняться и решать проблему. Пока краткосрочный метод решения немного напоминает «гориллагейт» 2015-го: нейросетке просто запретили генерировать любых людей.

Ну, хоть мемов от души наделать успели — и то хорошо!

Почему полезно дружить с чатботами на сайтах компаний

Одним из популярных способов использования текстовых нейросеток становится изготовление на их базе чатботов для общения с клиентами на сайте. А-ля «техподдержка» для самых базовых глупых вопросов – только на порядки дешевле, чем использование мясных операторов.

Проблема только в том, что иногда LLM генерируют бредовые и некорректные ответы (они так видят!). Ну и вот подоспел первый судебный прецедент на эту тему: чатбот Air Canada наплел клиенту фейковые условия возврата билетов, а когда они не сработали, авиакомпания сказала «ну надо было пдфки с условиями внимательно читать, что ж вы эту железку на сайте слушаете, думоть надо головой своей, это же всё понарошку!»

Короче, канадский суд подумал, и решил: компании в ответе за тех чатботов, которых они приручили! Придется платить. Предвижу скорое появление лайфхак-статей в стиле «5 надежных промптов для того, чтобы заставить нейросетку на сайте авиакомпании пообещать тебе бесплатный билет первого класса».

POV: Когда ремонтник попытался решить проблему с помощью «окей, чатжпт, как легко починить разваливающийся авиадвигатель?»

18-летняя тиктокерша завела Онлифанс и заработала $200к за первую неделю

Собственно, сабж. А ты и дальше просиживай штаны в офисе. 🙈

Правда, в коммьюнити ноутс Хвиттера пишут, что это всё на самом деле псевдо-хайп и скрытая реклама

Но даже так — бизнес-жилка, по ходу, у девчонки есть! И с финансовой грамотностью порядок.

На всякий случай сразу скажу: эта новость сама по себе – тоже псевдо-хайп и скрытая реклама моего нового интервью с Александром Бабинцевым, которое вышло на прошлой неделе. Саша классный: он бесплатно обучает детей из маленького города Глазова финансовой грамотности. Ну и выпуск, соответственно, про это: как научить своих детей обращаться с деньгами.

Что там с Сэмом?

Багамский банк Deltec, обслуживающий Tether, обвинили в связях с печальной известной FTX/Alameda: дескать, банк им выдавал миллиардами краткосрочные кредитные транши на несколько дней для покупки USDT и дальнейшего... Дальше хз, пока ничего страшного не придумали, но сейчас любая связь с Бэнкманом-Фридом является супер-токсичной — так что, почему бы и в суд не подать?

Тем временем, в Хвиттере появилось первое фото SBF из заключения. Судя по вайбам фотки – местные авторитеты по мере возможностей опекают болезного Сэма как курьезную селебу.

Просится подпись «когда отпросился у мамки на первую дискотеку с ребятами из старших классов»

Хорошая новость недели

Первый человек, которого чипировали Масковским Нейралинком в январе, успешно восстановился и теперь вовсю шерудит мышкой прямо из головы. Вот-вот его научать кликать, там уже до хоткеев недалеко — короче, ждем, когда уже начнет гамать в Контру!

