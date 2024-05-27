Йоханссонгейт для ChatGPT, а также таинственное исчезновение прибыли Газпрома

Гарри Поттер и тайна дивидендов Газпрома

Есть такая компания «Газпром», которая на 50,2% принадлежит государству. На прошлой неделе это самое государство решило, что дивиденды за 2023 год Газпрому платить не следует, потому что они внезапно наработали на убыток в 600 с гаком млрд рублей вместо прибыли (последний раз такое приключилось аж в 1998 году — 25 лет назад).

А почему у Газпрома убыток? Видите ли, какие-то умные люди от государства с конца 2022 года повысили для компании налог на добычу полезных ископаемых примерно на 600 млрд рублей в год... В общем, математика тут выходит предельно понятная: зачем забирать прибыль через дивиденды и делиться ею с остальными 49,8% собственников, если можно всё целиком забрать в казну — в адрес того, кто владеет 50,2%?

Такая вот ситуация

Саша Елисеев вот здесь к слову вспоминает, что в 2008 году (когда Газпром стоил $360 млрд) Миллер обещал достижение компанией рыночной капитализации в размере одного триллиона долларов через 7–8 лет. Правда, спустя 15 лет она почему-то упала в 10 раз до $36 млрд — видимо, что-то в этом плане пошло не так...

Если банк не дает вам делать бесплатные переводы, можно жаловаться на него Набиуллиной

С 1 мая вступил в силу закон о том, что все российские банки обязаны обеспечивать возможность бесплатного перевода денег по СБП (системе быстрых платежей) самому себе в другие банки в объеме до 30 млн руб. в месяц. Сбер покивал и всё обеспечил — только вот ограничил такие переводы суммой не более 1 млн руб. в день.

В нашу редакцию поступило секретное фото, как клиенты Сбербанка ждут в отделении обновления суточного лимита на бесплатные переводы

Ну и вот, на прошлой неделе ЦБ выпустил предписание: «убирайте все эти ваши лимиты на бесплатные переводы!».

Всемирная олимпиада по цап-царапкам уже вот-вот начнется

Совет Евросоюза одобрил схему по передаче доходов от замороженных в ЕС активов российского ЦБ — таких должно быть около 200 млрд евро — в адрес Украины (правда, пишут, что Венгрия этому всячески пытается препятствовать). Сами государственные активы пока отбирать стесняются, об активах частных лиц с российским паспортом тоже пока речи не идет. Зато уже успели заявить, что «даже если санкции снимем, то заработанные бабки всё равно не вернем, теперь это наша корова».

Тем временем, Россия среагировала на ход США — напомню, что те в конце апреля приняли более дерзкий закон, по которому можно забирать не просто прибыль от российских суверенных активов, а и вовсе конфисковывать их целиком. На прошлой неделе президент РФ принял симметричный указ, только там ставочки подняли еще выше: для компенсации конфискационного ущерба со стороны США в России можно будет отобрать не только суверенное, но и частное имущество американцев.

Мой краткий экспертный анализ ситуации

Ну и в завершение санкционной темы: Казначейство Бельгии отказало в удовлетворении ходатайства на разблокировку и перевод акций фондов FinEx. Те, возможно, были бы рады тоже в ответ что-нибудь цап-царапнуть — но полномочий таких у них нет...

Произошел Йоханссонгейт

Вокруг OpenAI свежий скандал. Помните презентацию голосовой помощницы ChatGPT-4o, которую все поголовно сравнивают с ИИ-героиней фильма «Она», озвученную Скарлетт Йоханссон? Так вот, на прошлой неделе сама г-жа Йоханссон заявила, что Сэм Альтман пару раз безуспешно подкатывал к ней с предложением сделать ее официальным голосом для чатбота — а после отказов коварно прицепил к модели максимально подогнанный под параметры актрисы голос.

Судя по всему, для Альтмана «ЧатГПТ его мечты» должна была бы выглядеть примерно так

В ответ OpenAI отключили эту версию голоса с кодовым наименованием Sky «из уважения к Йоханссон», но злого умысла не признали. Журналисты там уже нашли актрису озвучки, которая является прообразом голоса Sky — говорят, ну вот и правда такой вот у нее голос, что уж тут поделать.

В Твиттере (запрещен в РФ), тем временем, обратили внимание на то, что голос для яндексовской Алисы подарила Татьяна Шитова — которая как раз официально дублировала Скарлетт Йоханссон в русской озвучке в куче фильмов (включая тот самый «Her»). Выходит, совсем у OpenAI дела плохи: никаких оригинальных идей придумать не могут, всё приходится у других компаний втихушку копировать. Даже мысль «заставить ИИ говорить голосом Скарлетт» — и ту подсмотрели!! 🤔

Всех с днем пиццы, пацаны!

22 мая криптаны отмечали День Биткоиновой Пиццы. Именно в эту дату в 2010 году прогер из Флориды впервые расплатился за какой-либо товар Биткоинами: он отдал за две пиццы примерно 700 миллионов баксов. В смысле, это в текущих ценах; тогда же, 10 тысяч Биткоинов стоили лишь чуть больше 20 долларов.

По моим прикидкам, если каждую пиццу разрезать на 10 кусочков, то один слайс стоил бы сейчас примерно $35 млн. Приятного аппетита!

Эфирные фонды на подходе

Американская комиссия по ценным бумагам неожиданно резко утвердила запуск восьми биржевых ETF-фондов на Эфир (ETH). Правда, стейкать Эфир внутри этих фондов не разрешили (сейчас стейкинг должен приносить примерно 3,4% годовых).

Надеюсь, что следующим SEC утвердят фонд на Dogecoin — чтобы почтить память заглавной догини Кабосу, которая скончалась на прошлой неделе в солидном возрасте 18 лет.

Кабосу явно была максимально хорошей девочкой, RIP

Хорошая новость недели

В конце прошлого года Кипр принял закон об ускоренной выдаче паспортов высококвалифицированным специалистам (за 4 или 5 лет, в зависимости от уровня знания языка). А сейчас киприоты подумали, и вкрячили дополнительно «таксу» за скорость рассмотрения заявок по этой программе: хочешь — плати 500 евро и жди хз сколько лет, пока тебе ответят; хочешь — плати 5000 евро и получай рассмотрение за 8 месяцев.

Эта новость хорошая, потому что сейчас хотя бы появляется надежда, что реально в заявленный восьмимесячный срок что-то случится...

Бонусный пост: Разбираем у меня в ТГ-канале, что в финансах называют «альфой» и «бетой», и почему значительная часть «диванных генераторов альфы» на самом деле занимаются самообманом.