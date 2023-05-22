Страшный сон руководителя учреждения. В учреждении нет бухгалтерии! Все полномочия переданы в централизованную бухгалтерию

Последние тридцать лет бухгалтерия в любом учреждении принимала на себя все «удары» реформ в бюджетной сфере. Главный бухгалтер, как ангел-хранитель, оберегал покой руководителя учреждения. Централизация бухучета выкосила бухгалтеров во многих учреждениях. И скоро руководителям придется самим держать удар реформ, конца которым не видно.

Типичный руководитель

Валерию Палычу 60 лет, он руководит учреждением уже второй срок. Согласно уставу учреждения, чтобы стать руководителем нужно победить на выборах. Получить поддержку сотрудников на новый срок Валерию Палычу было непросто, но он проявил чудеса выдержки, осмотрительности и природной дипломатичности.

Валерий Палыч по образованию ученый (педагог, врач, работник культуры и т.п. — нужное подчеркнуть) и до избрания на должность руководителя в бухгалтерию приходил только за зарплатой и командировочными. В своей профессиональной сфере Валерий Палыч достиг определенных высот и заслужил уважение коллег, поэтому, когда ему предложили руководить учреждением, он воспринял это как возможность сделать что-то еще полезное для науки (образования, медицины, культуры и т.п. — нужное подчеркнуть).

Валерий Палыч ценит в работниках профессиональные качества. На должность главного бухгалтера он назначил лучшего специалиста в городе. В том, что он лучший Валерий Палыч убедился не раз, ведь никаких серьезных замечаний после ревизий не бывало. Поэтому Валерий Палыч безгранично доверял главному бухгалтеру, хотя не всегда соглашался с ним.

У Валерия Палыча голова болит от постоянных изменений КОСГУ, счетов, форм отчетности, налоговых деклараций и т.п. Чтобы голова меньше болела, Валерий Палыч отдал главбуху флешку со своей ЭЦП.

Сон руководителя

Валерий Палыч в своем кабинете сидит в кресле за рабочим столом и просматривает электронную почту. Звонит телефон, Валерий Палыч принимает вызов. Из телефона приятный молодой голос сообщает:

«Здравствуйте, это контрольно-ревизионный орган, старший ревизор Иванов. На основании заключенного с вами договора мной проведен предварительный анализ плана ФХД, первичных документов, годовой и квартальной отчетности за прошлый и текущий год. Мной выявлены ошибки в статьях плана ФХД и первичных документах. Предупреждаю, такие ошибки могут привести к бюджетным нарушениям. Если они не будут исправлены, на вас, как руководителя, будет наложен административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Срочно проверьте и исправьте документы. Я вам перезвоню через три дня. До свидания!».

Валерий Палыч в растерянности. Ему надо срочно посоветоваться с главбухом. Но — о, ужас! — в учреждении нет бухгалтерии! Все полномочия по бухучету переданы в централизованную бухгалтерию.

Валерий Палыч звонит главбуху централизованной бухгалтерии:

«Мария Петровна, добрый день! Мне сейчас звонил ревизор Иванов и сказал, что у нас какие-то нарушения в Плане ФХД и документах. Можете пояснить, в чем дело?»

«Добрый день, Валерий Петрович, а у него какие-то претензии к бухучету есть?»

«Не знаю, он ничего не сказал… Он сказал, что могут быть нарушения, а потом меня оштрафуют»

«Вот когда ревизор представит акт проверки, тогда и поговорим. Может он напутал что».

Короткие гудки, что-то со связью. Что же делать?! Нарушения, штрафы — это конец карьеры. Ужас все больше охватывает Валерия Палыча.

Валерий Палыч просыпается в холодном поту. Он берет с прикроватного столика телефон, находит в нем номер главбуха. Уф, это всего лишь сон. Завтра он зайдет в бухгалтерию и поговорит с дорогим его сердцу главбухом. Валерий Палыч успокаивается, поворачивается на бок, обнимает жену и мирно засыпает. До утра.

Явь

На сайте Минфина представлены два законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс. После принятия этих законопроектов, начнется новый этап реформ в бюджетной сфере.

Законопроект от 17.10.2022 (ID проекта 01/05/10-22/00132360) предполагает включение в перечень методов внутреннего государственного и муниципального финансового контроля:

наблюдения;

экспертно-аналитическое мероприятия;

финансово-бюджетного контроллинга.

Данные для проведения внутреннего контроля контролирующие органы будут получать из различных государственных и муниципальных информационных систем. Взаимодействие с учреждениями (объектами контроля) контролирующие органы будут осуществлять на основании соответствующего соглашения, заключенного между органом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектом контроля. Результатом проведения контрольных мероприятий контролирующие органы станет предостережение, предупреждение, рекомендации, мотивированное мнение.

Предусмотренные законопроектом от 17.10.2022 изменения в Бюджетный кодекс вступят в силу с 1 января 2025 года.

Согласно законопроекту от 26.01.2023 (ID проекта 04/13/01-23/00135395) Минфин планирует введение для всех без исключения организаций бюджетной сферы обязанности по размещению в ГИИС «Электронный бюджет» информации о финансовых и нефинансовых активах, обязательствах, финансовых результатах, а также об операциях их изменяющих. Другими словами, всю учетную информацию с определенной периодичностью нужно будет выгружать из информационных систем учреждений (централизованных бухгалтерий) в ГИИС «Электронный бюджет». Кто будет в учреждении будет загружать эту информацию – пока неясно. Какая при этом роль будет отведена бухгалтерам непонятно. Порядок работы организаций бюджетной сферы с ГИИС «Электронный бюджет» определит Минфин России.

Законопроектом от 26.01.2023 предусмотрено, что часть поправок в Бюджетный кодекс вступят в силу с 1 сентября 2023 года, а другая часть с 1 января 2024 года.

Минфин подготовил указанные законопроекты в рамках реализации постановления Правительства РФ от 25.09.2021 № 1613. Этим постановлением Правительство скорректировало госпрограмму «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Госпрограмма состоит из подпрограмм, в том числе включает подпрограмму «Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности управления общественными финансами», которая, в частности, предполагает:

развитие информационных технологий в сфере управления государственными (муниципальными) финансами с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности публично-правовых образований, а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить открытость финансовой информации и формирование единого информационного пространства;

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных администраторов (администраторов) бюджетных средств, государственных (муниципальных) учреждений, в том числе применение новых подходов к оценке его качества;

развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля;

создание единой цифровой среды формирования и анализа учетных данных государственных финансов в целях их применения для управления.

Одновременно с этим Минфин продолжит централизацию бухучета, внедрение элементов нулевого финансирования и вносить изменения в инструкции по бухучету и отчетности.