Семь главных проблем бизнеса на маркетплейсах. И как всё исправить

Автор материала: Оксана Ткаченко – кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам на аутсорсе с опытом работы в крупнейших холдингах РФ более 20 лет.

Сейчас бизнес на маркетплейсах движется семимильными шагами, бывает, за пару-тройку месяцев оборот увеличивается с четырёх до восьми миллионов рублей. Такое происходит, потому что среди предпринимателей появилась своеобразная каста. Это собственники, которые принимают решения на основе цифр, статистики и метрик.

Они привыкли управлять бизнесом не интуитивно, а на основе чётких данных. Такие предприниматели требуют для своего дела быструю и оперативную аналитику, а значит, они нуждаются в цифровизации.

Необходимость в аналитике исходит из того, что бизнес на маркетплейсах легко и быстро организовать. Однако у него есть и ряд недостатков.

Проблема № 1. Сложная отчётность

Базовые данные, например, на Wildberries представляют собой огромную таблицу с множеством столбцов, значения которых неподготовленному человеку сложно понять. При этом если сложить столбцы в документе, то реальных цифр по сумме реализации добиться почти невозможно.

Например, возвраты товаров в таблице идут со знаком «плюс», хотя по логике должны быть с «минусом». Профессиональное сообщество финансистов пришло к выводу, что все несостыковки нужно списывать на потери. Но это полбеды. Сервисы по выгрузке данных с Wildberries в «1С» путают информацию и неправильно её распределяют. В итоге реальная картина бизнеса искажается.

Многие предприниматели, глядя на эту отчётность, могут махнуть рукой, но людям с желанием считать всё до последней копейки – такое не подойдёт. Им хочется понимать, сколько денег они заплатили за логистику, за хранение, какая была комиссия, какая была скидка постоянного покупателя. Сделать это невозможно, если загрузить только отчёт из базовой таблицы.

Проблема № 2. Нет товарного и складского учёта

У большинства поставщиков маркетплейсов в России отсутствует товарный учёт. Сторонние специализированные сервисы не закрывают эту потребность, но это важная часть финансового анализа.

В идеале у каждого товара должна быть карточка с описанием, фотографией и признаками для аналитики, например, вещь «летняя», «мужская», «коллекция 2022 года». Такой учёт должен быть не в личных кабинетах маркетплейсов, а в собственной единой базе.

Кроме того, собственникам зачастую не хватает складского учёта. Им важно понимать какие товары приходят и перемещаются между складами, какие из них отгружаются на площадки маркетплейсов.

Профессионалы советуют поставщикам вести товарный и складской учёты в «1С» или в «Мой склад». Только благодаря этим сервисам можно настраивать управленческую отчётность.

Проблема № 3. Нет учёта всех продаж

Да, маркетплейс даёт собственнику аналитику по продажам. Но поставщик пользуется не только одной площадкой. У него ещё есть продажи на Wildberries, в Ozon, «Яндекс.Маркете», в социальных сетях, в розничных магазинах, оптом и через сайт. И для полноценного учёта важно получать информацию по продажам от каждого канала.

Однако существующие аналитические системы, как правило, работают только с одной площадкой. В итоге поставщик имеет часть аналитики с Wildberries, в голове держит цифры по продажам с Ozon, а розничные продажи записаны в блокноте.

Все эти каналы продаж можно совместить в «Финансисте», сервис может предоставить такой функционал, что отличает его от конкурентов.

Проблема № 4. Нет учёта всех расходов

Самостоятельно собственники могут организовать учёт расходов по одному сервису, например, по Ozon. Остальные расходы бизнеса: логистику, аренду склада, зарплату работников – собрать воедино сложно. Как правило, поставщики используют блокноты или таблицы, где текстом прописывают: «Перечислил 550 тысяч компании „Б“». И таких строк набирается огромное количество.

Однако это видимость учёта, такая работа неприемлема для получения профессиональной отчётности. Эту проблему также можно решить с помощью сервисов управленческой отчётности.

Проблема № 5. Нет порядка в деньгах

Поставщики нередко мешают семейные и рабочие деньги, потому что часто расчёты приходится делать с разных карт, в том числе личных. Селлеры прекрасно понимают эту проблему, но разобраться с порядком без сторонних сервисов практически невозможно.

В итоге они не понимают, сколько дивидендов можно забрать, а сколько нужно оставить. Но если не разбираться с этим, проблемы будут копиться, как снежный ком.

Проблема № 6. Нет планирования

Речь не про долгосрочное планирование бизнеса, а про то, стоит ли выходить с тем или иным товаром на рынок.

Бизнес на маркетплейсах очень мобилен. С момента появления идеи до запуска нового товара может пройти месяц, после чего уже идут продажи. Однако у большинства поставщиков есть потребность в планировании таких акций. Они не знают, стоит ли вообще выходить с товаром на рынок.

Для этого сейчас появляются сервисы, которые подключаются к маркетплейсам через открытое API и анализируют конкурентов. Например, собственник хочет продавать крем. Ему нужно знать, с каким видом лучше выходить, с медицинскими или каким-то другим, какие крема сейчас популярны, что с конкуренцией.

Чтобы спланировать выход, нужно прощупать рынок. Но сделать это невозможно, пока нет полноценной оцифровки бизнеса, пока сам поставщик не понимает своё дело.

Проблема № 7. А есть ли прибыль?

У многих поставщиков на электронных площадках нет чёткого понимания, есть ли прибыль, не превращается ли бизнес на маркетплейсах в гонку за продажами. Предприниматели вкладывают деньги в дело, но без уверенности, что средства вернуться. А если вернутся, то когда и в каком объёме. Данных, которые поступает с площадок, недостаточно. Для понимания прибыли от каждого проекта нужны профессиональные расчёты.

Какое решение есть

У большинства продавцов на маркетплейсах есть запрос на управленческий учёт и цифровизацию бизнеса. С этой задачей они могут пойти к бухгалтерам. Однако те чаще всего отказывают, потому что не знакомы с системами автоматизации и не готовы вести товарный учет.

Однако этот вопрос можно решить с помощью сервисов управленческого учёта. На рынке сейчас достаточно таких программных продуктов.

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