Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя может любой гражданин России, а также иностранец с разрешением на временное проживание или видом на жительство. Получить статус индивидуального предпринимателя можно с 14 лет — несовершеннолетним для этого требуется письменное согласие родителей.

Собрать и подать документы можно самостоятельно, без юристов, консультантов и агентств. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь на горячую линию налоговой службы (ФНС) 8-800-222-2222 или поищите ответ в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте налоговой. Также обратиться за консультацией можно в ваш банк — обычно они помогают своим клиентам с регистрацией ИП.

Статья опубликована в марте 2023 года. С момента публикации правила и законы могли измениться.

Какие документы потребуются

Точный список документов зависит от того, какой способ подачи вы выберите. Вам могут потребоваться:

паспорт;

форма №Р21001 — заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

квитанция об уплате госпошлины.

Если вы подаёте документы онлайн, вам потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Если вам ещё нет 18 лет или вы гражданин другой страны, вам нужно будет предоставить дополнительные документы.

Для несовершеннолетних это нотариально удостоверенное согласие обоих родителей или законных представителей. Этот документ надо оформить у нотариуса — он поможет составить согласие по готовой форме и заверит его.

Для граждан другой страны потребуется копия разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Где лучше открыть ИП

В таблице я сравнил разные способы подачи документов, чтобы вам было проще выбрать наиболее удобный и простой вариант. Какой из этих способов лучше — решать вам: всё зависит от вашего бюджета, свободного времени и места жительства (например, открытие ИП через МФЦ и офис налоговой доступно только по месту регистрации).

Способ подачи Стоимость Необходимые документы Через Тинькофф или другой онлайн-банк Бесплатно Только паспорт — заявление и прочие документы банк подготовит сам В налоговую инспекцию (ФНС) лично — только по месту регистрации Пошлина по квитанции с сайта налоговой службы — 800 рублей Паспорт,

копия паспорта,

заявление по форме № Р21001,

распечатанная квитанция об уплате госпошлины,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны) В налоговую инспекцию через представителя Пошлина налоговой службы и плата нотариусу за оформление доверенности на представителя — 2000-3000 рублей Паспорт,

копия паспорта,

заявление по форме № Р21001,

распечатанная квитанция об уплате госпошлины,

доверенность на представителя,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны) Через сайт налоговой службы Если у вас нет усиленной квалифицированной электронной подписи, её нужно будет оформить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минцифры России. Эта услуга платная, стоимость может отличаться в разных центрах — обычно это 1000-2000 рублей Паспорт;

заявление по форме № Р21001 — в электронном виде,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны) Почтой России в налоговую службу Пошлина налоговой службы, оплата доставки и нотариального заверения документов — около 3000 рублей Заявление по форме № Р21001,

распечатанная квитанция об уплате госпошлины,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны) Документы должны быть заверены нотариально и отправлены с объявленной ценностью и описью вложения Через нотариуса Плата за услуги нотариуса — около 2000 рублей Паспорт,

заявление по форме № Р21001,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны) Через МФЦ — только в регионе вашей регистрации Бесплатно Паспорт,

заявление по форме № Р21001,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны) Через портал Гос услуг Если у вас нет усиленной квалифицированной электронной подписи, её нужно будет оформить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минцифры России. Эта услуга платная, стоимость может отличаться в разных центрах — обычно это 1000-2000 рублей Паспорт;

заявление по форме №Р21001 — в электронном виде,

дополнительные документы (для несовершеннолетних или граждан другой страны)



Как оформить ИП через банки

Банки сами готовят документы для регистрации ИП и передают их в налоговую службу — это удобно, потому что не надо никуда идти, и нет привязки к прописке. Кроме того, это снижает вероятность ошибок — сотрудники банков проверяют, чтобы всё было заполнено правильно. А для тех, кто хочет работать по упрощённой системе налогообложения (сокращенно УСН), банки делают заявление о переходе на неё и отправляют его в налоговую вместе со всеми документами.

Открытие ИП происходит в три шага:

Вы заполняете онлайн-заявку, где указываете все необходимые данные. Сделать это можно на сайте или в приложении банка — например, как в случае с Тинькофф. Для этого надо нажать кнопку «Открыть новый счёт или продукт», найти раздел «Регистрация ИП» и следовать инструкциям на экране:

После того, как вы заполнили и отправили анкету, к вам на дом приедет представитель банка, чтобы сфотографировать ваш паспорт и убедиться, что вы — это вы.

В течение пяти рабочих дней после встречи с представителем банка на вашу электронную почту приходит подтверждение успешной регистрации ИП.

Обычно сразу после этого банк бесплатно открывает клиенту расчётный счёт (РКО) для обслуживания нового ИП и выдаёт бизнес карту. Открытие расчётного счёта бесплатно, а вот за его обслуживание придётся платить — тарифы уточняйте на сайте выбранного банка.

Как заполнить форму №Р21001

Скачайте форму №Р21001 на сайте налоговой службы и заполните все пять листов.

Пример заполнения первого листа формы

Для заполнения формы вам придётся выбрать коды ОКВЭД — Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Они нужны для того, чтобы компания могла официально обозначить свои направления работы, а её контрагенты — узнать, с кем имеют дело.

Вы можете заниматься тем, что не указали в своём списке ОКВЭД, это не запрещено. Однако из-за работы не под своими ОКВЭДами вам грозит штраф за отсутствие актуальных сведении в Росреестре. Поэтому при регистрации ИП важно заранее продумать и выбрать подходящие виды деятельности.

Для работы по некоторым кодам ОКВЭД нужна лицензия. Чтобы проверить, потребуется ли она, изучите список лицензируемых видов деятельности.

Без лицензии работать не получится, потому что за это по закону полагается штраф, конфискация имущества или даже уголовная ответственность — всё зависит от того, насколько большой доход получил предприниматель. Поэтому если вы собираетесь указать в заявлении лицензируемый ОКВЭД, предварительно надо получить разрешение у надзорного органа, отвечающего за ваш вид деятельности.

Если вы подаёте заявление лично, сначала заполните его, а потом, не подписывая, отнесите в налоговую инспекцию или МФЦ. Сотрудники ведомств должны убедиться, что подпись действительно ставите вы, так что подписывать документ надо в их присутствии.

Если вы подаёте заявление через представителя, например нотариуса, заполнять документ не нужно — это должен сделать представитель.



Где и как оплатить пошлину налоговой службы

Для начала сформируйте платёжный документ на сайте налоговой службы. Выберите меню «Уплата налогов и пошлин» → «Физическим лицам» → «Уплата госпошлины». После этого выберите вид, наименование и тип платежа, нажмите «Далее» и укажите свои данные.

Форма для получения квитанции на сайте налоговой службы

Плательщиком в квитанции должен быть указан заявитель — то есть тот, на чьё имя регистрируется ИП. Если квитанцию оплачивает ваш родственник или сотрудник, ему нужно попросить операциониста в банке в качестве плательщика указать вас.

Быстрее и проще будет оплатить пошлину через мобильное приложение вашего банка. Например, в приложении Тинькофф для физических лиц надо зайти в свой счёт, выбрать меню «Оплатить» → «Госуслуги» → Федеральная Налоговая Служба (ФНС).

Далее нажмите «Проверить», чтобы узнать, появился ли у вас счёт на оплату, или выберите «Оплатить» и наведите камеру на QR-код квитанции.

Нужно ли при регистрации ИП подавать документы для выбора системы налогообложения

Перед регистрацией ИП обязательно нужно проконсультироваться с бухгалтером и выбрать наиболее подходящую для вашего бизнеса систему налогообложения. В зависимости от того, что вы выберете, зависят дальнейшие действия.

Существует пять систем налогообложения. Не все из них можно выбрать сразу при подаче документов для оформления статуса индивидуального предпринимателя — разберём подробности в таблице.

Система налогообложения Когда и как на ней можно начать работать Общая система налогообложения (ОСН) Зарегистрировав ИП, вы автоматически перейдёте на эту систему Упрощённая система налогообложения (УСН) При подаче документов на регистрацию ИП нужно приложить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме №26.2-1. Также отнести документ в налоговую можно в течение 30 дней после регистрации ИП. Иначе вас автоматически оставят на общей системе налогообложения (ОСН), и поменять её вы сможете только со следующего года Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) АУСН — новый экспериментальный спецрежим налогообложения, который действует только в Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан. Перейти на него в 2022 году могут только ИП, зарегистрированные после с 1 июля 2022 года. Остальные — с 2023 года. Если вы планируете открыть ИП после 1 июля 2022 года, уведомление о переходе на АУСН нужно подать через личный кабинет налогоплательщика в течение 30 дней после регистрации ИП. Если вы открыли ИП до 1 июля 2022 года, с 1 января 2023 года вы можете перейти на АУСН, подав уведомление через личный кабинет налогоплательщика. Сделать это надо не позднее 31 декабря 2022 года. Патентная система налогообложения (ПСН) В любое время после регистрации ИП надо подать в налоговую заявление на получение патента по форме №26.5-1 и оплатить патент. Через 10 дней вас переведут на ПСН Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) В течение 30 дней после регистрации ИП надо подать в налоговую уведомление о применении ЕСХН. Иначе вас автоматически оставят на ОСН, и поменять систему налогообложения вы сможете только со следующего года Налог на профессиональный доход (НПД) В любое время до или после регистрации ИП надо зарегистрироваться в налоговой службе как плательщик НПД и отказаться от старого налогового режима. Например, если вы стали ИП и вас автоматически перевели на ОСН, то в течение 30 дней после перехода на НПД надо подать в налоговую заявление о прекращении применения ОСН

Какой документ нужен для иностранных граждан

Если вы гражданин другой страны, нужно сделать копии основного документа, удостоверяющего личность. Это может быть паспорт вашей страны, удостоверение беженца или свидетельство получившего временное убежище в РФ. Главное, чтобы там были указана дата и место рождения — а, если их там нет, нужно сделать копию свидетельства о рождении.

Нужно ли заверять документы для открытия ИП у нотариуса

Заверять документы нужно, если вы подаёте их по почте или через нотариуса. Но есть исключения.

Если вы подаёте заявление через банк, лично в налоговую инспекцию или МФЦ — тогда вашу подпись и оригинал паспорта проверит уполномоченный сотрудник. Если вы подаёте документы онлайн — тогда вы подтверждаете их усиленной квалифицированной электронной подписью.

Нотариус нужен, чтобы подтвердить вашу личность, если вы не можете сделать это сами с помощью паспорта или электронной подписи. Увидев, что документы заверены нотариально, налоговая убедится, что подписи на них действительно поставили вы.

Через сколько времени после подачи документов ИП будет оформлено

ИП оформляется в среднем за 3-5 дней. По итогам ваши данные внесут в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сокращенно ЕГРИП. Бумажные документы о регистрации индивидуальных предпринимателей сейчас уже не выдают — в электронном виде вы получите лист записи в ЕГРИП и уведомление о постановке на учёт физического лица в налоговом органе.